SSK Bağkur emekli sandığı emekli maaşı nasıl artırılır? Emekli maaşı nasıl hesaplanır? En düşük emekli maaşı ne kadar?

Emekli olmak için gün sayan vatandaşlar bir yandan da yüksek emekli maaşı almak için neler yapılması gerektiğini araştırıyor. Emekli aylıkları arasında farklar bulunuyor. 2000 öncesi emekliler daha yüksek maaş alırken, 2000 sonrası emeklilerin maaşları bir kademe daha düşük oluyor. Aradaki farkın intibak düzenlemesi ile giderilmesi bekleniyor. İntibak düzenlemesinin yasalaşması halinde emekliler 355 TL seyyanen zam alacak. Ancak emeklilerin gelecekte alacakları aylıkları yükseltmeleri mümkün. Bunun yolu da çalışırken ödenen primlerden geçiyor. Emekli olacaklar son yıllarını yüksek primden ödeyerek maaşlarını yükseltebilir. Bağ-Kur üyesi vatandaşlar ise son yıllarını SSK'lı işçi olarak geçirirse SSK sisteminden emekli olabilir. Düşük emekli aylığı almak istemeyen vatandaşlar için maaş bordroloru kritik öneme sahip. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 25.10.2019 11:32 Güncelleme Tarihi: 25.10.2019 11:36 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





