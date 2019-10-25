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Kıdem tazminatı tavan ve taban hesaplama nasıl yapılır? Asgari ücret kıdem tazminatı ne kadar?

Hakem heyetinin memur ve emeklilere yapılacak zamları karara bağlamasının ardından kıdem tazminatı tavan rakamları da değişti. Heyetin kararına göre, memur ve emekliler Ocak ayı itibarıyla yüzde 4 zam alacak. Emekliler ve memurlara yapılan zamma enflasyon farkı da eklenecek. Enflasyon yüzde 5'in üzerinde gelirse emekliler fark kadar ek zam alacak. Enflasyon zammı bir kenara bırakılırsa, kıdem tazminatının artış rakamı da yüzde 4 üzerinden hesaplanabiliyor. Peki, Kıdem tazminatı tavan ücreti son dakika ne kadar oldu? Asgari ücret kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır? İşte yeni kıdem tazminatı rakamı ve detaylar...

Giriş Tarihi: 25.10.2019 11:15 Güncelleme Tarihi: 25.10.2019 11:21
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Kıdem tazminatı tavan ve taban hesaplama nasıl yapılır? Asgari ücret kıdem tazminatı ne kadar?

Kıdem tazminatı tavan ücreti memur ve memur emeklilerine yapılan zammın ardından belli oldu. Uzun süren pazarlıklar sonucu karara bağlanamayan memur ve memur emeklisi zamları hakem heyetinin kararı ile netleşti. Hakem heyeti, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın revize ederek sunduğu son teklifi geçerli sayarak 2020 yılında memur ve memur emeklilerine 4 4 zam yaptı. Heyet, enflasyon farkı oluşması durumunda maaşlara yansıtılacağını da bildirdi. Kararın ardından kıdem tazminatının 2020'den itibaren uygulanacak tavan değeri de belli oldu. Peki, Kıdem tazminatı tavan ücreti son dakika ne kadar oldu? Asgari ücret kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır? İşte detaylar...

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Kıdem tazminatı tavan ve taban hesaplama nasıl yapılır? Asgari ücret kıdem tazminatı ne kadar?

MEMUR VE EMEKLİYE 4+4 ZAM

Hükümet ile sendikalar arasında yürütülen zam görüşmelerinden herhangi bir sonuç çıkmadı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk sürecin hakem heyetine kaldığını duyurdu. Hakem heyeti toplantıda hükümetin revize ederek sunduğu son teklif olan 4+4'ü onayladı. 2020'nin ilk ayında emeklilere ve memurlara yüzde 4 zam yapılacak. Zamma enflasyon farkı da eklenecek. Enflasyon yüzde 5'in üzerinde olursa emekliler fark kadar ek zam alacak.

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Kıdem tazminatı tavan ve taban hesaplama nasıl yapılır? Asgari ücret kıdem tazminatı ne kadar?

ZAM KARARI İLE KIDEM TAZMİNATI TAVANI DA BELLİ OLDU

Uzun süre devam eden zam pazarlığının ardından emeklilerin ve memurların alacağı zam belli olurken, kıdem tazminatında yaşanacak olası artış da belli oldu. Buna göre; memur ve memur emeklilerine yapılan zam oranınca kıdem tazminatı tavanı artacak.

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Kıdem tazminatı tavan ve taban hesaplama nasıl yapılır? Asgari ücret kıdem tazminatı ne kadar?

Kıdem tazminatı 2019 yılında 6 bin 380 TL tavan ücretten ödeniyordu. Ocak ayında kıdem tazminatı tavan rakamı minimum 6 bin 635 TL olacak.

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Kıdem tazminatı tavan ve taban hesaplama nasıl yapılır? Asgari ücret kıdem tazminatı ne kadar?

KIDEM TAZMİNATINI KİMLER TAVAN ÜCRETTEN ALABİLİR?

Kıdem tazminatı tavan ödemeleri brüt ücreti yüksek olan çalışanlara yapılıyor. Ocak ayındaki zammın ardından kıdem tazminatı tavan uygulamasından yararlanabilecek olan çalışanların brüt ücretinin 6 bin 400 TL'nin üzerinde olması gerekiyor.