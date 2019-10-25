PTT personel alımı son dakika! PTT, PTTPALL personel alımı ne zaman başlayacak? Sayılı günler kaldı...

PTT personel alımı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. PTT bünyesinde görev almak isteyen vatandaşlar, 2019 yılı içerisinde yapılması planlanan alıma odaklanmış durumda. PTT ve PTT'nin yeni iştiraki PTTPALL için alımların ne zaman yapılacağı ve hangi şartların talep edileceği gün aşırı araştırılıyor. PTT personel alımı ile ilgili konu Meclis'e de geldi. Peki, PTT, PTTPALL personel alımı ne zaman başlayacak? PTT personel alım şartları neler? İşte PTT personel alımı ile ilgili merak edilen soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 25.10.2019 12:56 Güncelleme Tarihi: 25.10.2019 13:01 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





