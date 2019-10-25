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PTT personel alımı son dakika! PTT, PTTPALL personel alımı ne zaman başlayacak? Sayılı günler kaldı...

PTT personel alımı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. PTT bünyesinde görev almak isteyen vatandaşlar, 2019 yılı içerisinde yapılması planlanan alıma odaklanmış durumda. PTT ve PTT'nin yeni iştiraki PTTPALL için alımların ne zaman yapılacağı ve hangi şartların talep edileceği gün aşırı araştırılıyor. PTT personel alımı ile ilgili konu Meclis'e de geldi. Peki, PTT, PTTPALL personel alımı ne zaman başlayacak? PTT personel alım şartları neler? İşte PTT personel alımı ile ilgili merak edilen soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 25.10.2019 12:56 Güncelleme Tarihi: 25.10.2019 13:01
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PTT personel alımı son dakika! PTT, PTTPALL personel alımı ne zaman başlayacak? Sayılı günler kaldı...

PTT personel alımı başvurularıile ilgili gelişmeler merakla araştırılıyor. PTT, 2019 yılı içerisinde büyük istihdam sağlayacağını duyurmuştu. PTT'nin yeni iştiraki PTTPALL için de büyük alımlar gerçekleşecek. PTT personel alımını kaçırmak istemeyen vatandaşlar şartları ve başvuru tarihlerini merakla araştırıyor. Peki, PTT, PTTPALL personel alımı ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

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PTT personel alımı son dakika! PTT, PTTPALL personel alımı ne zaman başlayacak? Sayılı günler kaldı...

PTT PERSONEL ALIMLARI 2019 NE ZAMAN?

PTT tarafından yapılan son açıklamaya göre 2018 yılından boş kalan kadroların 2019 alımlarıyla doldurulacağı açıklanmıştı. 2019 PTT personel alımının ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi ve ilan yayınlanmadı. PTT personel alımı ilanı yayınlandığında haberimizde olacak.

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PTT personel alımı son dakika! PTT, PTTPALL personel alımı ne zaman başlayacak? Sayılı günler kaldı...

PTT KPSS ŞARTSIZ 55 BİN PERSONEL ALIM İLANI TBMM'YE GELDİ

PTT KPSS şartsız 55 bin personel alımı yapacağını duyurmuştu. Alımlarla ilgili gelişmeler Meclise geldi.

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PTT personel alımı son dakika! PTT, PTTPALL personel alımı ne zaman başlayacak? Sayılı günler kaldı...

PTT 55 BİN PERSONEL ALIM İLANI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik tarafından yapılan açıklama sonrasında PTT yazılı olarak da konu ile ilgili yazılı bilgilendirme yaparak şu açıklamayı yaptı.

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PTT personel alımı son dakika! PTT, PTTPALL personel alımı ne zaman başlayacak? Sayılı günler kaldı...

"2018/1 5000 personel alımında ilişkin yapılan sınav sonucunda şirket bünyesinden müracaat eden taşeron firma elemanlarının müracaat ettikleri unvanlar da yazılı sınavın zor olması nedeniyle kazanamadıkları dolayısıyla alım yapılacak unvanların boş kaldığı anlaşılmaktadır.