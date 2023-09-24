SSK, Bağkur, Emekli Sandığı dikkat! Emekli maaş takvimi netleşti! Tahsis numarasına göre 7.500, 8.000, 9.000 TL maaş alanlar...
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından kabul edilen kanun teklifi, en düşük memur maaşını 22 bin 17 TL'ye çıkardı ve emekli maaşlarına yüzde 25 zam öngördü. Bu gelişme sonrasında emekliler, zamlı maaşlarını Temmuz ayı itibarıyla almaya başladı. 2023 yılı öncesinde ve 2023 Ocak ayında emekli aylığı bağlanmış olan kişiler, tahsis numaralarına göre belirlenen ödeme günlerinde zamlı emekli maaşlarını alacaklar. İşte konu hakkında detaylar...
Giriş Tarihi: 24.09.2023
09:39 Güncelleme Tarihi: 24.09.2023
09:40
Emekli maaş takvimi belli oldu! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı dikkat! T.C kimlik numarasına göre 7.500, 8.000, 9.000 TL maaş alanlar...
Son açıklanan 6 aylık enflasyon rakamları, memur ve emekli maaşlarına yapılan zammı belirledi. Refah payı da eklenerek emekli maaşlarına yüzde 25'lik bir zam gerçekleşti. Bu zamla birlikte en düşük memur maaşı 22 bin TL olarak güncellendi. Öte yandan, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bağlı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş ödeme tarihleri tahsis numaralarına göre belirleniyor. Bu nedenle emekliler, maaşlarını zamanında alabilmek için tahsis numaralarını dikkatle takip etmeye devam etmeliler. İşte emekli maaş takvimi için detaylar...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Emekli maaş takvimi belli oldu! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı dikkat! T.C kimlik numarasına göre 7.500, 8.000, 9.000 TL maaş alanlar...
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EMEKLİ MAAŞ ZAMMI AÇIKLAMASI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 78'inci Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği ABD'nin New York kentinde medya temsilcilerine açıklamalarda bulundu, sorularını yanıtladı. Emeklinin maaşına ilişkinde konuşan Başkan Erdoğan şunları aktardı:
Emekli maaş takvimi belli oldu! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı dikkat! T.C kimlik numarasına göre 7.500, 8.000, 9.000 TL maaş alanlar...
Biz ekonominin kronik problemlerini çözerken işçilerimizin, memurlarımızın yanı sıra emeklilerimizi de enflasyona ezdirmemek için çabalıyoruz. Bu konuda attığımız adımlar mevcut. Emeklilerimizin sıkıntılarını da biliyoruz. Toplumun tüm kesimlerine yönelik adımlar attığımız gibi onların da yaşam koşullarını iyileştirici adımlar atacağız.
Emekli maaş takvimi belli oldu! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı dikkat! T.C kimlik numarasına göre 7.500, 8.000, 9.000 TL maaş alanlar...
Uyguladığımız Orta Vadeli Programın başarıya ulaşmasıyla birlikte oluşacak refah artışında toplumun tüm kesimleri gibi tabii ki emeklilerimiz de payını alacaktır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizin hak ettikleri refah düzeyine ulaşmaları için gayret göstereceğiz."
Emekli maaş takvimi belli oldu! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı dikkat! T.C kimlik numarasına göre 7.500, 8.000, 9.000 TL maaş alanlar...
OCAK 2024'TE %50'YE VARAN ARTIŞ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara'da gazetecilere açıklama yaptı. Memur maaşlarına dikkati çeken Işıkhan, emekli maaşlarına yönelik çalışmaların devam ettiğine vurgu yaptı.