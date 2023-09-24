SSK, Bağkur, Emekli Sandığı dikkat! Emekli maaş takvimi netleşti! Tahsis numarasına göre 7.500, 8.000, 9.000 TL maaş alanlar...

Son açıklanan 6 aylık enflasyon rakamları, memur ve emekli maaşlarına yapılan zammı belirledi. Refah payı da eklenerek emekli maaşlarına yüzde 25'lik bir zam gerçekleşti. Bu zamla birlikte en düşük memur maaşı 22 bin TL olarak güncellendi. Öte yandan, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bağlı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş ödeme tarihleri tahsis numaralarına göre belirleniyor. Bu nedenle emekliler, maaşlarını zamanında alabilmek için tahsis numaralarını dikkatle takip etmeye devam etmeliler. İşte emekli maaş takvimi için detaylar...