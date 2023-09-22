Kalyon Karapınar GES çölden meraya dönüştü! Hem evlere enerji hem de koyunlara otlak
Kalyon Enerji'nin Karapınar'daki santral sahası, "Güneşin altında iki dost" söylemiyle Otlatma Pilot Uygulaması kapsamında otlaması için küçükbaş hayvanların kullanımına açıldı. Kalyon Enerji Sürdürülebilirlikten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Defne Arısoy, Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nde (GES) başlattıkları "Otlatma Pilot Uygulaması" ile küçükbaş hayvanların panellerin arasında yayılıma alındığını söyledi.
Giriş Tarihi: 22.09.2023
09:16 Güncelleme Tarihi: 22.09.2023
09:16
Sürdürülebilirlik ilkeleri ışığında, ülkemizin yenilebilir enerjide kalkınmasını destekleyen Kalyon Enerji, dünyanın 6'ncı, Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi santrali konumundaki Konya'daki Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nin (GES) sahasını küçükbaş hayvanların otlaması için kullanıma açarak, ülkemizde bir ilke imza attı.
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Kalyon Karapınar GES'te yapılan "Otlatma Pilot Uygulaması" ile hem yenilenebilir enerji hem de hayvancılık/tarım endüstrilerine fayda sağlanarak, çevre dostu çifte kazanç sağlayan bir proje hayata geçirildi.
GÜNEŞİN ALTINDA İKİ DOST Uygulama ile bölge çobanlarına uzun mesafeler giderek ulaştıkları otlaklara alternatif bir saha sunularak verim artışının önü açıldı. 'Güneşin altında iki dost' söylemiyle başlatılan projede hedef, güneş panellerinin gölgeleme etkisinden faydalanarak çölleşmiş toprağı koyunların otlatılabileceği meraya dönüştürmek. Uygulama ile bölge çobanlarına uzun mesafeler giderek ulaştıkları otlaklara alternatif bir saha sunularak verim artışının önü açıldı.
ÇİFTLİĞE DÖNÜŞECEK "Otlatma Pilot Uygulaması" hakkında bilgi veren Kalyon Enerji Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Dr. Murtaza Ata, "Ülkemizde bu boyutta bir tesiste ilk kez bir hayvan otlatma uygulaması hayata geçirildi. 2 bin 600 futbol sahası büyüklüğünde, 3.5 milyon panelden oluşan Kalyon Karapınar GES'te, 70 koyun ile başlayan 600 koyuna kadar ulaşan deneme çalışmalarımız sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Çitlerle çevrili bir güneş parkı, sunduğu otlak, gölge ve koruma ile koyunlar için ideal bir ortam sunuyor. Hayvanlar uzun mesafeler giderek ulaştıkları otlaklar yerine sahamıza daha kolay erişiyorlar, bu da et ve süt verimlerinde artış sağlıyor. Otları mekanik veya manuel olarak biçmek yerine koyunlarla biçmek de hem ekolojik hem maliyet olarak daha avantajlı. Alandan mümkün olan en üst seviyede yararlanılması için komşu köylerimizdeki sürü sahiplerimize de sahamızı açacağız. Güneş enerjisi santralimizin bir güneş çiftliğine dönüşmesini teşvik edeceğiz" dedi.
Kalyon Karapınar GES'in, yüzey suyu ile örtülü olması ve tuz oranının fazla olması nedeniyle Türkiye'nin en vasıfsız arazisi üzerine kurulduğunu ve Mart 2023 tarihinde tam kapasite hizmete girdiğini anlatan Ata,
"Arazi tarımsal üretim ve hayvancılık için elverişli değildi. Ancak zaman içinde toprağın veriminde ve bitkisel çeşitlilikte artış gözlemledik. Güneş panellerinin gölgelemesi sonucu, mikro iklim oluştu, sıcaklık kontrolü sağlandı ve toprak tabakasının su tutma kapasitesinin artması ile verimi de arttı. Panellerin varlığı biyolojik çeşitlilik için uygun şartlar sağladı. Bu durum sahamızı etrafımızdaki çiftliklere açmamıza imkân tanırken, koyunların toprağı gübrelemesiyle de uzun vadede, yemyeşil bir saha görebilmemiz mümkün olacak" diye konuştu.