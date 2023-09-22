Kalyon Karapınar GES çölden meraya dönüştü! Hem evlere enerji hem de koyunlara otlak

ÇİFTLİĞE DÖNÜŞECEK

"Otlatma Pilot Uygulaması" hakkında bilgi veren Kalyon Enerji Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Dr. Murtaza Ata, "Ülkemizde bu boyutta bir tesiste ilk kez bir hayvan otlatma uygulaması hayata geçirildi. 2 bin 600 futbol sahası büyüklüğünde, 3.5 milyon panelden oluşan Kalyon Karapınar GES'te, 70 koyun ile başlayan 600 koyuna kadar ulaşan deneme çalışmalarımız sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Çitlerle çevrili bir güneş parkı, sunduğu otlak, gölge ve koruma ile koyunlar için ideal bir ortam sunuyor. Hayvanlar uzun mesafeler giderek ulaştıkları otlaklar yerine sahamıza daha kolay erişiyorlar, bu da et ve süt verimlerinde artış sağlıyor. Otları mekanik veya manuel olarak biçmek yerine koyunlarla biçmek de hem ekolojik hem maliyet olarak daha avantajlı. Alandan mümkün olan en üst seviyede yararlanılması için komşu köylerimizdeki sürü sahiplerimize de sahamızı açacağız. Güneş enerjisi santralimizin bir güneş çiftliğine dönüşmesini teşvik edeceğiz" dedi.