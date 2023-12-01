SSK, Bağkur, Emekli Sandığı 5 bin TL ikramiye ödeme takvimi! Çalışan emeklilere ikramiye ne zaman yatacak son dakika?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de partisinin grup toplantısında emekli ikramiyesi konusuna da değindi. Erdoğan konuyla ilgili olarak şu ifadelere yer verdi:



"Emekliler ile ilgili müjdemizi de paylaştık. Çalışan emeklilerimize de 5 bin lira ödemeyi teşmil ediyoruz. Meclis onayını da aldıktan sonra çalışan emeklilerimize ödemesini yapacağız. Teklif yasalaşınca ilk düzenlemeden faydalanamayan 4 milyon emeklilerimizin hesabına 5 bin lira yatıracağız. 76 milyar lira ilave kullanarak 15 milyon emeklimize 5 bin lira ödemiş olacağız."