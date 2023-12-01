01 Aralık 2023, Cuma
SSK, Bağkur, Emekli Sandığı 5 bin TL ikramiye ödeme takvimi! Çalışan emeklilere ikramiye ne zaman yatacak son dakika?
Çalışan emekliye ikramiye son dakika! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yaptığı açıklamalar ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjde niteliğindeki açıklamalarının ardından, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifiyle çalışan emeklilere yapılacak ikramiye kesinleşti. Peki 5000 TL ikramiye ne zaman ödenecek? İşte konuya ilişkin son dakika gelişmeler...
Giriş Tarihi: 01.12.2023 16:44 Güncelleme Tarihi: 01.12.2023 16:58
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