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SSK, Bağkur, Emekli Sandığı 5 bin TL ikramiye ödeme takvimi! Çalışan emeklilere ikramiye ne zaman yatacak son dakika?

Çalışan emekliye ikramiye son dakika! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yaptığı açıklamalar ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjde niteliğindeki açıklamalarının ardından, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifiyle çalışan emeklilere yapılacak ikramiye kesinleşti. Peki 5000 TL ikramiye ne zaman ödenecek? İşte konuya ilişkin son dakika gelişmeler...

Giriş Tarihi: 01.12.2023 16:44 Güncelleme Tarihi: 01.12.2023 16:58
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SSK, Bağkur, Emekli Sandığı 5 bin TL ikramiye ödeme takvimi! Çalışan emeklilere ikramiye ne zaman yatacak son dakika?

Çalışan emeklilere ikramiye müjdesi geldi! Geçtiğimiz haftalarda çalışmayan emeklilere yapılan 3. ikramiye ödemelerinin ardından, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni ikramiye müjdesini açıkladı. 5000 TL ikramiye müjdesiyle çalışan emeklilerin de beklentileri karşılanıyor. İşte çalışan emeklilee ikramiye son durum!

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SSK, Bağkur, Emekli Sandığı 5 bin TL ikramiye ödeme takvimi! Çalışan emeklilere ikramiye ne zaman yatacak son dakika?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de partisinin grup toplantısında emekli ikramiyesi konusuna da değindi. Erdoğan konuyla ilgili olarak şu ifadelere yer verdi:

"Emekliler ile ilgili müjdemizi de paylaştık. Çalışan emeklilerimize de 5 bin lira ödemeyi teşmil ediyoruz. Meclis onayını da aldıktan sonra çalışan emeklilerimize ödemesini yapacağız. Teklif yasalaşınca ilk düzenlemeden faydalanamayan 4 milyon emeklilerimizin hesabına 5 bin lira yatıracağız. 76 milyar lira ilave kullanarak 15 milyon emeklimize 5 bin lira ödemiş olacağız."

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SSK, Bağkur, Emekli Sandığı 5 bin TL ikramiye ödeme takvimi! Çalışan emeklilere ikramiye ne zaman yatacak son dakika?

ÇALIŞAN EMEKLİYE İKRAMİYE TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Çalışan ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışan emeklilere ikramiye ödemeleriyle ilgili açıklamada bulundu.

Bakan Işıkhan, çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye düzenlemesinin takvimi ile ilgili, "Bildiğiniz gibi Meclis'te kabul edilir edilmez çalışmalara başlayacağız. Şu an tarih yok. Emeklilerimize en kısa sürede inşallah ulaştıracağız. Daha önce kapsam dışı kalan yaklaşık 4 milyon 689 bin emeklimiz vardı. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bütün emeklilerimiz 5 bin lira ikramiyeyi almış olacak" dedi.

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SSK, Bağkur, Emekli Sandığı 5 bin TL ikramiye ödeme takvimi! Çalışan emeklilere ikramiye ne zaman yatacak son dakika?

5 BİN TL İKRAMİYE TEKLİFE EKLENDİ

Çalışan emeklilere 5 bin TL ödenmesini de içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklif ile, çalışan emeklilere de 5 TL ikramiye öngörülüyor.Teklifle, Türkiye limanları arasında kabotaj yapan gemilerin kaptanlarına ve yabancılara ait deniz taşıtları sahiplerine uygulanacak idare para cezasının üst sınırı artırılıyor.

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SSK, Bağkur, Emekli Sandığı 5 bin TL ikramiye ödeme takvimi! Çalışan emeklilere ikramiye ne zaman yatacak son dakika?

Kamu alacakları açısından haciz zaptının elektronik ortamda düzenlenmesine imkan sağlanacak. Konut kredilerinde uygulanan BSMV istisnasının, ilk konut edinimi amaçlı kredilerle sınırlandırılması öngörülüyor. İnternet ortamında verilen eğitim, yemek tarifi, ürün tanıtımı gibi videolar yayınlanarak elde edilen kazançlar istisna kapsamına alınarak stopajla vergilendirilmesi öngörülüyor.