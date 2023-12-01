HaberlerGaleriEmekliye müjde duyuruldu! 2 ödeme birden alabilirsiniz! Emekli Sandığı, SSK, Bağkur'luya 5000 TL ikramiye + 12.000 TL...
Emekliye müjde duyuruldu! 2 ödeme birden alabilirsiniz! Emekli Sandığı, SSK, Bağkur'luya 5000 TL ikramiye + 12.000 TL...
Emekliye müjde son dakika geldi! 5 bin TL emekli ikramesinden yararlanamayan çalışan ve çiftçi emeklisine müjde verilmişti. Vatandaşlar ödemelerin yatacağı tarihi sorgularken, bankalar da Aralık ayına girilmesiyle birlikte ödemelerini güncelledi. Emeklilere yönelik özel promosyon kampanyaları, maaşlarını ilgili bankalardan almaya taahhüt veren müşterilere çeşitli avantajlar sunmayı amaçlıyor. İşte 5 bin TL ikramiye ve güncel banka promosyonları listesi!