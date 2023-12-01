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Haberler Galeri Emekliye müjde duyuruldu! 2 ödeme birden alabilirsiniz! Emekli Sandığı, SSK, Bağkur'luya 5000 TL ikramiye + 12.000 TL...

Emekliye müjde duyuruldu! 2 ödeme birden alabilirsiniz! Emekli Sandığı, SSK, Bağkur'luya 5000 TL ikramiye + 12.000 TL...

Emekliye müjde son dakika geldi! 5 bin TL emekli ikramesinden yararlanamayan çalışan ve çiftçi emeklisine müjde verilmişti. Vatandaşlar ödemelerin yatacağı tarihi sorgularken, bankalar da Aralık ayına girilmesiyle birlikte ödemelerini güncelledi. Emeklilere yönelik özel promosyon kampanyaları, maaşlarını ilgili bankalardan almaya taahhüt veren müşterilere çeşitli avantajlar sunmayı amaçlıyor. İşte 5 bin TL ikramiye ve güncel banka promosyonları listesi!

Giriş Tarihi: 01.12.2023 18:32
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Emekliye müjde duyuruldu! 2 ödeme birden alabilirsiniz! Emekli Sandığı, SSK, Bağkur’luya 5000 TL ikramiye + 12.000 TL...

Yeni yıla girmeden önce bankalar, emeklilere yönelik cazip promosyon kampanyalarıyla dikkat çekiyor. Emekli müşterilere verilen promosyon tutarları 12 bin 500 TL'ye kadar yükseldi. İşte bazı bankaların sunduğu emekli promosyon kampanyaları:

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Emekliye müjde duyuruldu! 2 ödeme birden alabilirsiniz! Emekli Sandığı, SSK, Bağkur’luya 5000 TL ikramiye + 12.000 TL...

EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ NE KADAR?

Haziran ayında gelen emekli zammının ardından bankalar emekli promosyon ödemelerinde güncelleme yapmıştı. Ocak ayında yapılacak emekli zammının ardından kamu ve özel bankaların emekli promosyon ödemelerinde artış yapması bekleniyor.

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Emekliye müjde duyuruldu! 2 ödeme birden alabilirsiniz! Emekli Sandığı, SSK, Bağkur’luya 5000 TL ikramiye + 12.000 TL...

EMEKLİ PROMOSYONU 13 BİN TL OLACAK MI?

Temmuz ayında gerçekleşen zammın ardından en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye çıkmasıyla birlikte, bankaların emekli promosyon ödemeleri hızla artış gösterdi. Maaş zamlarıyla birlikte Kasım 2023 itibarıyla emekli promosyonları 12.500 TL'yi buldu.

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Emekliye müjde duyuruldu! 2 ödeme birden alabilirsiniz! Emekli Sandığı, SSK, Bağkur’luya 5000 TL ikramiye + 12.000 TL...

Ocak ayında yapılacak olan zam beklentisiyle birlikte, en yüksek emekli promosyonunun 13 bin TL'yi aşabileceği konuşuluyor. Ancak, henüz resmi bir açıklama yapılmadığı için bu rakam kesin değil.

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Emekliye müjde duyuruldu! 2 ödeme birden alabilirsiniz! Emekli Sandığı, SSK, Bağkur’luya 5000 TL ikramiye + 12.000 TL...

ÇALIŞAN EMEKLİYE İKRAMİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Emekliye ikramiye ödemeleri için başlatılan yasal süreç, Torba Yasası kapsamında düzenleniyor.

5 bin TL'lik ikramiyenin, emeklilerin gelecek ay alacakları maaş takvimine yetişmesi bekleniyor.