SSK, Bağkur emekli maaşları ne zaman ödenecek? Şubat ayı emekli maaşları ne zaman yatıyor 2023? Ödeme günleri...

"SSK, Bağkur emekli maaşları ne zaman ödenecek?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emekli maaşı ödeme tarihiyle ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan önemi bir açıklama yapıldı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada yurdu sarsan Kahramanmaraş depremi nedeniyle emekli aylıklarının erkene çekildiği belirtildi. Peki, SSK, Bağkur emekli maaşları ne zaman ödenecek? Şubat ayı emekli maaşları ne zaman yatıyor 2023? Ödeme günleri...