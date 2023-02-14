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SSK, Bağkur emekli maaşları ne zaman ödenecek? Şubat ayı emekli maaşları ne zaman yatıyor 2023? Ödeme günleri...

"SSK, Bağkur emekli maaşları ne zaman ödenecek?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emekli maaşı ödeme tarihiyle ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan önemi bir açıklama yapıldı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada yurdu sarsan Kahramanmaraş depremi nedeniyle emekli aylıklarının erkene çekildiği belirtildi. Peki, SSK, Bağkur emekli maaşları ne zaman ödenecek? Şubat ayı emekli maaşları ne zaman yatıyor 2023? Ödeme günleri...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.02.2023 11:58
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SSK, Bağkur emekli maaşları ne zaman ödenecek? Şubat ayı emekli maaşları ne zaman yatıyor 2023? Ödeme günleri...

"SSK, Bağkur emekli maaşları ne zaman ödenecek? Şubat ayı emekli maaşları ne zaman yatıyor 2023?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, deprem felaketi nedeniyle SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarının erken ödeneceğini açıkladı. Peki, SSK, Bağkur emekli maaşları ne zaman ödenecek? Şubat ayı emekli maaşları ne zaman yatıyor 2023? Ödeme günleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SSK, Bağkur emekli maaşları ne zaman ödenecek? Şubat ayı emekli maaşları ne zaman yatıyor 2023? Ödeme günleri...

EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, konuyla ilgili olarak, "Yaşanan deprem felaketi nedeniyle 4A ve 4B kapsamındaki 2023/Şubat ödeme dönemi gelir/emekli aylıkları erken ödenecektir. Geçmiş Olsun Türkiye." açıklamasından bulundu. Şubat ayı emekli aylığı ödeme tarihleri şu şekilde;

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SSK, Bağkur emekli maaşları ne zaman ödenecek? Şubat ayı emekli maaşları ne zaman yatıyor 2023? Ödeme günleri...

SSK aylıklarından 17-18-19-20 Şubat 2023 tarihinde ödenecek olanlar 14 Şubat'ta,

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SSK, Bağkur emekli maaşları ne zaman ödenecek? Şubat ayı emekli maaşları ne zaman yatıyor 2023? Ödeme günleri...

21-22-23-24 Şubat 2023 tarihinde ödenecek olanlar 15 Şubat'ta,

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SSK, Bağkur emekli maaşları ne zaman ödenecek? Şubat ayı emekli maaşları ne zaman yatıyor 2023? Ödeme günleri...

25-26 Şubat 2023 tarihinde ödenecek olanlar 16 Şubat'ta,