Konteyner kent seferberliği! Her konteyner 4 kişilik aileleri barındıracak | Türkiye tek yürek oldu

İlk etapta Gazianteplilere Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin kapılarını açıp, bölgede 7 bin 756 afetzedenin barınma ve gıda ihtiyacını karşılayan Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu başta olmak üzere tüm üst yönetimi ve 2 bin 336 gönüllü çalışanı ile sahada yaralara merhem olmak için çalışan holding, konteyner kentte depremzedelerin tüm ihtiyaçlarını anında karşılıyor.

