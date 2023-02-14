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Haberler Galeri Konteyner kent seferberliği! Her konteyner 4 kişilik aileleri barındıracak | Türkiye tek yürek oldu

Konteyner kent seferberliği! Her konteyner 4 kişilik aileleri barındıracak | Türkiye tek yürek oldu

Türkiye asrın felaketinin açtığı yaraları sarmak için tek yürek oldu. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetinde meydana gelen deprem Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Evlerini kaybeden depremzedeleri sıcak yuvalarına kavuşturmak için 10 ilde konteyner kent seferberliği başlatıldı. Hükümetin yanı sıra Kalyon, Limak, Baykar gibi şirketler binlerce kişiyi barındıracak kentleri bir an önce bitirmek için gece-gündüz çalışıyor.

Giriş Tarihi: 14.02.2023 07:02 Güncelleme Tarihi: 14.02.2023 07:29
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Konteyner kent seferberliği! Her konteyner 4 kişilik aileleri barındıracak | Türkiye tek yürek oldu

10 ilde büyük bir can ve mal kaybına neden olan Kahramanmaraş merkezli depremin yaralarını sarmak için tüm Türkiye canla başla mücadele vermeye devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Konteyner kent seferberliği! Her konteyner 4 kişilik aileleri barındıracak | Türkiye tek yürek oldu

Depremzedelerin barınma sorununu çözmek için harekete geçen Türkiye'nin önde gelen şirketleri bölgede konteyner kent kurmaya başladı.

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Konteyner kent seferberliği! Her konteyner 4 kişilik aileleri barındıracak | Türkiye tek yürek oldu

Depremzedeleri bir an önce sıcak yuvalarına taşımak için kolları sıvayan şirketler yol haritalarını açıkladı.

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Konteyner kent seferberliği! Her konteyner 4 kişilik aileleri barındıracak | Türkiye tek yürek oldu

3 BİN KİŞİYE YUVA
Depremin ilk anından itibaren barınmadan enkaz kaldırma teçhizatı ve makinelerine, gıda, giysi ve ilaç yardımlarından psikolojik desteğe tüm imkânlarını seferber eden Kalyon Holding, Gaziantep'in İslahiye ilçesine 3 bin kişilik konteyner kent kurmak için harekete geçti.

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Konteyner kent seferberliği! Her konteyner 4 kişilik aileleri barındıracak | Türkiye tek yürek oldu

İlk etapta Gazianteplilere Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin kapılarını açıp, bölgede 7 bin 756 afetzedenin barınma ve gıda ihtiyacını karşılayan Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu başta olmak üzere tüm üst yönetimi ve 2 bin 336 gönüllü çalışanı ile sahada yaralara merhem olmak için çalışan holding, konteyner kentte depremzedelerin tüm ihtiyaçlarını anında karşılıyor.