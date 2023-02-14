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Konteyner kent seferberliği! Her konteyner 4 kişilik aileleri barındıracak | Türkiye tek yürek oldu
Türkiye asrın felaketinin açtığı yaraları sarmak için tek yürek oldu. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetinde meydana gelen deprem Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Evlerini kaybeden depremzedeleri sıcak yuvalarına kavuşturmak için 10 ilde konteyner kent seferberliği başlatıldı. Hükümetin yanı sıra Kalyon, Limak, Baykar gibi şirketler binlerce kişiyi barındıracak kentleri bir an önce bitirmek için gece-gündüz çalışıyor.
Giriş Tarihi: 14.02.2023 07:02Güncelleme Tarihi: 14.02.2023 07:29