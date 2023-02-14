EYT'de yeni tarih son dakika açıklandı! SGK duyurdu, BRÜT 6.471 TL ödeme yapılacak! O tarihte son! Prim, borçlanma, ihya ve staj...

EYT düzenlemesinin Meclis onayında yasalaşması için son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. 7 Şubat'ta Genel Kurul'a gelmesi beklenen düzenleme Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sonrasında ertelenmek zorunda kaldı. Devlet tarafından deprem bölgesinde vatandaşlar için tüm imkanlar seferber edilirken, EYT başvuruları için beklenen açıklama geldi. Depremden etkilenen 10 ildeki vatandaşlar için borçlanma ve ihya başvurusunda ek süre imkanı tanınacak. Peki, EYT başvuru sürecinin uzamasından kimler etkilenecek? Ödemelerde farkılılık olacak mı? İşte, SGK genelgesi ile detaylar!