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Haberler Galeri EYT'de yeni tarih son dakika açıklandı! SGK duyurdu, BRÜT 6.471 TL ödeme yapılacak! O tarihte son! Prim, borçlanma, ihya ve staj...

EYT'de yeni tarih son dakika açıklandı! SGK duyurdu, BRÜT 6.471 TL ödeme yapılacak! O tarihte son! Prim, borçlanma, ihya ve staj...

EYT düzenlemesinin Meclis onayında yasalaşması için son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. 7 Şubat'ta Genel Kurul'a gelmesi beklenen düzenleme Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sonrasında ertelenmek zorunda kaldı. Devlet tarafından deprem bölgesinde vatandaşlar için tüm imkanlar seferber edilirken, EYT başvuruları için beklenen açıklama geldi. Depremden etkilenen 10 ildeki vatandaşlar için borçlanma ve ihya başvurusunda ek süre imkanı tanınacak. Peki, EYT başvuru sürecinin uzamasından kimler etkilenecek? Ödemelerde farkılılık olacak mı? İşte, SGK genelgesi ile detaylar!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.02.2023 12:28 Güncelleme Tarihi: 14.02.2023 12:30
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EYT’de yeni tarih son dakika açıklandı! SGK duyurdu, BRÜT 6.471 TL ödeme yapılacak! O tarihte son! Prim, borçlanma, ihya ve staj...

EYT düzenlemesi için son dakika açıklamalar gelmeye devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem sonrasında 10 ilimiz etkilendi. Sosyal Güvenlik Kurumu, depremden etkilenen vatandaşlarımızın yarasını sarmak için harekete geçti. 10 ilde yaşayan vatandaşlarımız için EYT borçlanma ve ihya süreleri uzatıldı. Diğer yandan malulen emeklilerinde kontrol muayenesi 3 ay ertelendi. İşte, SGK tarafından EYT için yapılan son açıklama!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT’de yeni tarih son dakika açıklandı! SGK duyurdu, BRÜT 6.471 TL ödeme yapılacak! O tarihte son! Prim, borçlanma, ihya ve staj...

SGK tarafından yayınlanan genelgeyle depremzedelere bir dizi kolaylık sağlanırken, sosyal güvenlik destekleri de hızlı bir şekilde hesaplara yatırılacak. Bu kapsamda EYT, dul-yetim aylığı, cenaze ödeneği, 6 aylık prim borçları ve emekli muayeneleri ilgili detaylar belli oldu.

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EYT’de yeni tarih son dakika açıklandı! SGK duyurdu, BRÜT 6.471 TL ödeme yapılacak! O tarihte son! Prim, borçlanma, ihya ve staj...

EYT KAPSAMINDAKİ BORÇLAR ERTELENDİ

Genelgeye göre 6 Şubat-31 Ağustos 2023 tarihleri arasında ödenmesi gereken EYT kapsamında doğum, askerlik, yurt dışı borçlanması dâhil tüm borçlanmalar ve Bağ-Kur'lu olup ihya kapsamına giren borçları 31 Ağustos 2023 tarihine kadar ertelendi. Malulen ya da vergi indirimi belgesiyle emekliliğe hak kazananların 1 Şubat-31 Ağustos tarihleri arasındaki zorunlu kontrol muayene tarihi de 31 Ağustos olarak belirlendi.

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EYT’de yeni tarih son dakika açıklandı! SGK duyurdu, BRÜT 6.471 TL ödeme yapılacak! O tarihte son! Prim, borçlanma, ihya ve staj...

1 MART'TAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Depremde yakınlarını kaybedenlere 2 bin 54 lira cenaze ödeneği (yardımı) yatırılacak, ölüm (dul-yetim) aylığı bağlanacak, ölüm toptan ödemesi gerçekleştirilecek.

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EYT’de yeni tarih son dakika açıklandı! SGK duyurdu, BRÜT 6.471 TL ödeme yapılacak! O tarihte son! Prim, borçlanma, ihya ve staj...

Cenaze ödeneği sırasıyla sigortalının eşi, yoksa çocuklarına, o da yoksa ana babasına ya da kardeşlerine veriliyor. Depremde eşini, ana-babasını veya çocuğunu kaybedenlere ölüm aylığı başvurusu durumunda 1 Mart'tan geçerli olmak üzere ölüm aylığı bağlanacak.