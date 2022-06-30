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SSK, Bağkur emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? Zamlı Temmuz emekli maaşları bayramdan önce yatar mı?

SSK, Bağkur emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala emekliler maaşlarının ne zaman yatacağını merak ediyor. Başkan Erdoğan, maaş ödemelerinin bayram öncesi hesaplarda olacağını duyurmuştu. Hal böyle olunca emekli maaşlarının hesaplarda olacağı tarih merak ediliyor. Peki, SSK, Bağkur emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? Zamlı Temmuz emekli maaşları bayramdan önce yatar mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.06.2022 19:02 Güncelleme Tarihi: 30.06.2022 19:02
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SSK, Bağkur emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? Zamlı Temmuz emekli maaşları bayramdan önce yatar mı?

SSK, Bağkur emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? Zamlı Temmuz emekli maaşları bayramdan önce yatar mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı öncesinde emekliler maaşlarının ne zaman hesaplarda olacağını merak ediyor. Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında konu hakkında açıklamada bulundu. Peki, SSK, Bağkur emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? Zamlı Temmuz emekli maaşları bayramdan önce yatar mı?

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SSK, Bağkur emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? Zamlı Temmuz emekli maaşları bayramdan önce yatar mı?

EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?

Kabine Toplantısı sonrasında emekli ve memurlar için müjde geldi. Maaş ödemeleri bayram öncesi hesaplarda olacak.

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SSK, Bağkur emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? Zamlı Temmuz emekli maaşları bayramdan önce yatar mı?

EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ

SSK'lı yeni adı ile 4A sigorta kolu üzerinden emekli olanlar ve 4B yani Bağkur'dan emekli olanların emekli maaşı ödemeleri tahsin numarasının son hanesine göre yapılıyor.

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SSK, Bağkur emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? Zamlı Temmuz emekli maaşları bayramdan önce yatar mı?

SSK'LI (4A)

Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlara her ayın 17'sinde,

Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlara her ayın 18'inde,

Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlara her ayın 19'unda,

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SSK, Bağkur emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? Zamlı Temmuz emekli maaşları bayramdan önce yatar mı?

Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlara her ayın 20'sinde,

Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlara her ayın 21'inde,

Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlara her ayın 22'sinde,