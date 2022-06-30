SSK, Bağkur emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? Zamlı Temmuz emekli maaşları bayramdan önce yatar mı?

SSK, Bağkur emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala emekliler maaşlarının ne zaman yatacağını merak ediyor. Başkan Erdoğan, maaş ödemelerinin bayram öncesi hesaplarda olacağını duyurmuştu. Hal böyle olunca emekli maaşlarının hesaplarda olacağı tarih merak ediliyor. Peki, SSK, Bağkur emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? Zamlı Temmuz emekli maaşları bayramdan önce yatar mı?