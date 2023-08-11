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Haberler Galeri SSK, Bağkur emekli maaş zammı yeniden şekillendi! %5'lik ek artışla oranlar açığa çıktı! En düşük 7.500 TL alana 8.211,75 TL!

SSK, Bağkur emekli maaş zammı yeniden şekillendi! %5'lik ek artışla oranlar açığa çıktı! En düşük 7.500 TL alana 8.211,75 TL!

Temmuz zammıyla birlikte 2,7 milyon memur emeklisi ve 15,5 milyon SSK ve Bağkur emeklisi, maaşlarında zamlı ödemeleri almaya başladı. Geçtiğimiz aylarda en düşük emekli maaşı Ocak 2023'te 5.500 TL olarak belirlenmiş ve ara dönem düzenlemesiyle 7.500 TL'ye yükselmişti. Aylıklarla ilgili Ekim ayında yeniden bir düzenleme olabilir. Buna göre maaşlar silbaştan hesaplanacak. İşte konuya ilişkin merak edilenler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.08.2023 15:58 Güncelleme Tarihi: 11.08.2023 15:58
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SSK, Bağkur emekli maaş zammı yeniden şekillendi! %5’lik ek artışla oranlar açığa çıktı! En düşük 7.500 TL alana 8.211,75 TL!

Emeklilere yönelik yapılan %25'lik zam düzenlemesi, maaşlarda olumlu bir artışı beraberinde getirdi. Temmuz ayının başıyla birlikte yürürlüğe giren ek ödemeler, milyonlarca emekli için beklenen ilk maaşların artması anlamına geldi. %5'lik ek zammın da eklenmesiyle maaşlar yeniden şekillendi ve netleşti. Ayrıca enflasyon tahminleri 2024 Ocak zam oranlarını şekillendirdi. İşte zamlı maaş tablosu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SSK, Bağkur emekli maaş zammı yeniden şekillendi! %5’lik ek artışla oranlar açığa çıktı! En düşük 7.500 TL alana 8.211,75 TL!

TEMMUZ ZAMMI NETLEŞTİ!

Emekliler, 2023 Temmuz maaşlarını yüzde 25 zamlı alacak. TÜİK, 2022 ocak-haziran dönemi altı aylık enflasyon rakamını açıkladı, emeklilerin maaş zamları belli oldu. TÜİK'in açıkladığı enflasyona göre SSK, Bağ-Kur, tarım emeklileri yılın ikinci yarısında maaşlarını yüzde 19.77, memur emeklileri ise yüzde 17.55 zamlı alacaklardı.

Ancak Başkan Erdoğan, emekli maaşlarında iyileştirmeye gidileceğini açıkladı.

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SSK, Bağkur emekli maaş zammı yeniden şekillendi! %5’lik ek artışla oranlar açığa çıktı! En düşük 7.500 TL alana 8.211,75 TL!

YILLIK ARTIŞ YÜZDE 55

Buna göre tüm emekliler temmuz ayında maaşlarını yüzde 25 zamlı alacak. Böylece memur emeklilerine 7.4 puan, SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerine ise 5.2 puan refah payı verilmiş oldu. 2023'ün ocak ayında ise açıklanan enflasyona göre SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri yüzde 15.40, memur emeklileri yüzde 16.40 oranlarındazam alacaklardı.

Ancak sene başında alınan kararla tüm emeklilere uygulanacak zam oranı yüzde 30 oldu. Buna göre de sene başında memur emeklisine yüzde 13.60, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 14.60 puanlık refah payı verildi. Açıklanan son rakamlara göre de tüm emeklilerin 2023 yılının tamamında zam toplamı yüzde 55 oldu.

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SSK, Bağkur emekli maaş zammı yeniden şekillendi! %5’lik ek artışla oranlar açığa çıktı! En düşük 7.500 TL alana 8.211,75 TL!

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 7.500 TL

En düşük SSK, Bağ-Kur emekli maaşı bu dönemde 7.500 TL olarak uygulanacak. En düşük emekli maaşı Aralık 2021'de 3500 TL olarak uygulanıyordu. Ocak 2023'te önce 5500 TL'ye ardından 7500 TL'ye yükseltildi. 2023 yılı için artış yüzde 114'ü aştı.

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SSK, Bağkur emekli maaş zammı yeniden şekillendi! %5’lik ek artışla oranlar açığa çıktı! En düşük 7.500 TL alana 8.211,75 TL!

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI 9.876 TL

En düşük memur emeklisi maaşı da yüzde 25'lik artış sonrası 9.876 TL olarak uygulanacak.