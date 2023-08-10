10 Ağustos 2023, Perşembe
EYT'siz 39'dan fazla mesleğe piyango vurdu! Erken emeklilik müjdesi bekleyene gün doğdu! SGK girişi 2000 sonrasına...
Erken emeklilik hayali kuranlar, yaş şartını beklemek yerine konuya ilişkin detayları araştırıyorlar. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi, erken emeklilik isteyenler için tek çözüm olmayabilir. Bazı meslek gruplarına tanınan ayrıcalıklar, emekliliği daha erken yaşta yakalamak isteyenler için umut kapısı olabilir. İşte erken emeklilik müjdesi bekleyenlere sevindiren haber...
Giriş Tarihi: 10.08.2023 11:59
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