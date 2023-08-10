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Haberler Galeri EYT'siz 39'dan fazla mesleğe piyango vurdu! Erken emeklilik müjdesi bekleyene gün doğdu! SGK girişi 2000 sonrasına...

EYT'siz 39'dan fazla mesleğe piyango vurdu! Erken emeklilik müjdesi bekleyene gün doğdu! SGK girişi 2000 sonrasına...

Erken emeklilik hayali kuranlar, yaş şartını beklemek yerine konuya ilişkin detayları araştırıyorlar. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi, erken emeklilik isteyenler için tek çözüm olmayabilir. Bazı meslek gruplarına tanınan ayrıcalıklar, emekliliği daha erken yaşta yakalamak isteyenler için umut kapısı olabilir. İşte erken emeklilik müjdesi bekleyenlere sevindiren haber...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.08.2023 11:59
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EYT’siz 39’dan fazla mesleğe piyango vurdu! Erken emeklilik müjdesi bekleyene gün doğdu! SGK girişi 2000 sonrasına...

Emeklilik yaşını beklemek yerine daha erken emekli olmanın yolları, birçok vatandaş tarafından merak ediliyor. Özellikle erken emeklilik imkanlarının genişlemesi, milyonlarca kişinin dikkatini çekiyor. Daha önce 18 meslek grubuna tanınan bu ayrıcalık, artık 39'u aşan meslek dalına da olanak sağlayarak daha fazla kişinin erken emekli olma hayalini gerçeğe dönüştürme şansı sunuyor. İşte detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT’siz 39’dan fazla mesleğe piyango vurdu! Erken emeklilik müjdesi bekleyene gün doğdu! SGK girişi 2000 sonrasına...

Geçtiğimiz yıllarda hayata geçirilen yeni düzenlemelerle birlikte erken emeklilik hakkına sahip mesleklerin sayısı artırıldı. 18 meslekten oluşan liste, 45 mesleğe yükseltildi.

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EYT’siz 39’dan fazla mesleğe piyango vurdu! Erken emeklilik müjdesi bekleyene gün doğdu! SGK girişi 2000 sonrasına...

Bu mesleklerde görev yapan kişiler belirtilen tarihten daha önce emekli maaşlarını almaya başlayabilecek.

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EYT’siz 39’dan fazla mesleğe piyango vurdu! Erken emeklilik müjdesi bekleyene gün doğdu! SGK girişi 2000 sonrasına...

● Demir ve çelik fabrikalarında çalışanlar

● Cıva üretimi işleri

● Madencilik ve yeraltı işleri

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EYT’siz 39’dan fazla mesleğe piyango vurdu! Erken emeklilik müjdesi bekleyene gün doğdu! SGK girişi 2000 sonrasına...

● Asit üretimi yapan fabrika ve atöyeler

● Sahil Güvenlik Komutanlığı