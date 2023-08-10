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Haberler Galeri 2024 Ocak zammı için ilk rakam belirdi! %25'e ek %5 ARTIŞ! 7.500 TL, 8.000 TL, 9.000 TL maaş alan SSK, Bağkur'lular en az...

2024 Ocak zammı için ilk rakam belirdi! %25'e ek %5 ARTIŞ! 7.500 TL, 8.000 TL, 9.000 TL maaş alan SSK, Bağkur'lular en az...

2024 Ocak zammı için ilk veri geldi! Her yıl iki defa gerçekleştirilen zamlarla güncellenen emekli ve memur maaşları, Ocak ayı zammı ile bir kez daha hesaplanacak. Bu önemli zammın hesaplanmasında ise yılın ikinci yarısına ait enflasyon rakamları etkili olacak. Temmuz ayı enflasyon oranı sonrası emekliye zam tahminleri de netleşti. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte, Ocak zammı son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 10.08.2023 06:38 Güncelleme Tarihi: 10.08.2023 07:32
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2024 Ocak zammı için ilk rakam belirdi! %25’e ek %5 ARTIŞ! 7.500 TL, 8.000 TL, 9.000 TL maaş alan SSK, Bağkur’lular en az...

2024 Ocak zammı öncesinde açıklanan ilk enflasyon verisi, emeklilerin ve memurların maaşlarını merakla beklediği bir döneme işaret ediyor. Son olarak açıklanan Temmuz ayı enflasyon oranları, emekli maaşlarının ne kadar artacağı konusunda ilk tahminleri de netleştirmiş durumda. 2024 Ocak ayı zammı ile bir kez daha gözden geçirilecek. Peki, en düşük SSK Bağkur maaşları ne kadar olacak? İşte, emekli maaş zammı son dakika gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2024 Ocak zammı için ilk rakam belirdi! %25’e ek %5 ARTIŞ! 7.500 TL, 8.000 TL, 9.000 TL maaş alan SSK, Bağkur’lular en az...

2023 TEMMUZ ZAMMI NETLEŞTİ!

Emekliler, 2023 Temmuz maaşlarını yüzde 25 zamlı alacak. TÜİK, 2022 ocak-haziran dönemi altı aylık enflasyon rakamını açıkladı, emeklilerin maaş zamları belli oldu. TÜİK'in açıkladığı enflasyona göre SSK, Bağ-Kur, tarım emeklileri yılın ikinci yarısında maaşlarını yüzde 19.77, memur emeklileri ise yüzde 17.55 zamlı alacaklardı.

Başkan Erdoğan, emekli maaşlarında iyileştirmeye gidileceğini açıkladı.

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2024 Ocak zammı için ilk rakam belirdi! %25’e ek %5 ARTIŞ! 7.500 TL, 8.000 TL, 9.000 TL maaş alan SSK, Bağkur’lular en az...

YILLIK ARTIŞ YÜZDE 55

Buna göre tüm emekliler temmuz ayında maaşlarını yüzde 25 zamlı alacak. Böylece memur emeklilerine 7.4 puan, SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerine ise 5.2 puan refah payı verilmiş oldu. 2023'ün ocak ayında ise açıklanan enflasyona göre SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri yüzde 15.40, memur emeklileri yüzde 16.40 oranlarındazam alacaklardı.

Ancak sene başında alınan kararla tüm emeklilere uygulanacak zam oranı yüzde 30 oldu. Buna göre de sene başında memur emeklisine yüzde 13.60, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 14.60 puanlık refah payı verildi. Açıklanan son rakamlara göre de tüm emeklilerin 2023 yılının tamamında zam toplamı yüzde 55 oldu.

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2024 Ocak zammı için ilk rakam belirdi! %25’e ek %5 ARTIŞ! 7.500 TL, 8.000 TL, 9.000 TL maaş alan SSK, Bağkur’lular en az...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 7.500 TL

En düşük SSK, Bağ-Kur emekli maaşı bu dönemde 7.500 TL olarak uygulanacak. En düşük emekli maaşı Aralık 2021'de 3500 TL olarak uygulanıyordu. Ocak 2023'te önce 5500 TL'ye ardından 7500 TL'ye yükseltildi. 2023 yılı için artış yüzde 114'ü aştı.

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2024 Ocak zammı için ilk rakam belirdi! %25’e ek %5 ARTIŞ! 7.500 TL, 8.000 TL, 9.000 TL maaş alan SSK, Bağkur’lular en az...

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI 9.876 TL

En düşük memur emeklisi maaşı da yüzde 25'lik artış sonrası 9.876 TL olarak uygulanacak.