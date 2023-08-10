10 Ağustos 2023, Perşembe
2024 Ocak zammı için ilk rakam belirdi! %25'e ek %5 ARTIŞ! 7.500 TL, 8.000 TL, 9.000 TL maaş alan SSK, Bağkur'lular en az...
2024 Ocak zammı için ilk veri geldi! Her yıl iki defa gerçekleştirilen zamlarla güncellenen emekli ve memur maaşları, Ocak ayı zammı ile bir kez daha hesaplanacak. Bu önemli zammın hesaplanmasında ise yılın ikinci yarısına ait enflasyon rakamları etkili olacak. Temmuz ayı enflasyon oranı sonrası emekliye zam tahminleri de netleşti. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte, Ocak zammı son dakika gelişmeleri...
Giriş Tarihi: 10.08.2023 06:38 Güncelleme Tarihi: 10.08.2023 07:32
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