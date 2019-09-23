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SSK Bağkur emekli intibak yasası ne zaman çıkacak? Emekli intibak yasası nasıl olacak? İntibak nedir?

Emekli intibak yasası ile ilgili çalışmalar sürüyor. 2000 sonrası emeklilerin hak kayıplarının telafi edileceği intibak düzenlemesi uzun yıllardır gündemde. 2000 öncesi emekliler, 2000 sonrası emeklilerden daha yüksek maaş alıyorlar. 2000 sonrası emeklilerin talebi ombudsman tarafından haklı bulundu. İdare mahkemelerine yapılan başvurulardan sonuç çıkmazken, Yargıtay ve AYM'den de red kararı geldi. Bunun üzerine emekli intibak yasası için tek çıkış kapısı Meclis oldu. TBMM konuyla ilgil çalışmaları yapacak. Emeklilerin hak kayıplarının telafi edilmesi için 355 TL'ye kadar seyyanen artış gündemde. Peki,Emekli intibak yasasında son dakika var mı? Emekli intibak yasası ne zaman görüşülecek? İntibak nedir? İşte emekli intibak yasası ile ilgili merak edilenler ve detaylar...

Giriş Tarihi: 23.09.2019 15:48 Güncelleme Tarihi: 23.09.2019 15:51
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SSK Bağkur emekli intibak yasası ne zaman çıkacak? Emekli intibak yasası nasıl olacak? İntibak nedir?

Emekli intibak yasası heyecanla bekleniyor. 2000 sonrası emeklilerin maaşlarındaki mağduriyetlerin giderileceği emekli intibak yasası binlerce kişi tarafından gün aşırı aranıyor. Bilindiği üzere 2000 öncesi emekli olanlar daha yüksek emekli aylığı alıyor. 2000 sonrası azalan emekli aylığı, 2008 sonrasında da bir düşüş yaşadı. Binlerce emekli aradaki farkın giderilmesini talep ediyor. Seyyanen zam ile emekliler arasındaki makasın kapanması planlanıyor. Bunun yolu da intibak düzenlemesinden geçiyor. Ombudsman emeklilerin sitemini haklı bulmuş, idare mahkemelerinin önünü açmıştı. İdare mahkemeleri, Yargıtay ve AKM emeklilerin intibak talebini, 'Bieysel değerlendirme yapılamaz' hükmü ile reddetmişti. Emekliler için son çıkış yolu TBMM'de. İntibak yasası Meclis açıldığında TBMM'de görüşülecek. Peki, Emekli intibak yasası ne zaman çıkacak? Emekli intibak yasası kimleri kapsıyor? İntibak maaşları nasıl etkileyecek? Sizler için intibak yasası ile ilgili merak edilen soruların yanıtlarını derledik. İşte detaylar...

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SSK Bağkur emekli intibak yasası ne zaman çıkacak? Emekli intibak yasası nasıl olacak? İntibak nedir?

EMEKLİ İNTİBAK YASASI NEDEN ÖNEMLİ?

Türkiye'de sosyal güvenlik kurumları arasındaki farklılıklar 2008 reformuyla çözüme kavuşturuldu. Böylece Emekli Sandığı, SSK ve BAĞ-KUR; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çatısı altında birleştirildi. Birçok işlem daha hızlı ve kolay hale gelirken, emeklilik sistemi ve ücretlendirme yöntemleri ise maalesef değişmedi.

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SSK Bağkur emekli intibak yasası ne zaman çıkacak? Emekli intibak yasası nasıl olacak? İntibak nedir?

Emeklilik şartları da, ücret sistemi de, zam usulleri de farklı farklı uygulanmaya devam ediyor. Burada da mutlak surette bir norm birliği gerekiyor. Bunun yanında aynı kurumdan emekli olanlar arasında da ücret farklılıkları ortaya çıkıyor.

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SSK Bağkur emekli intibak yasası ne zaman çıkacak? Emekli intibak yasası nasıl olacak? İntibak nedir?

Aynı şartlarda fakat farklı tarihlerde emekli olanlar, birbirinden çok farklı ücretler alıyor. Bunun düzeltilmesi için 2000 yılından önce emekli olan SSK'lılar için bir düzenleme yapılmış ve 355 lirayı bulan artışlar sağlanarak sorun bir nebze olsun çözülmüştü. Ancak hem Bağ-Kur emeklileri hem de 2000 yılı ve sonrası emekli olanlar için mağduriyet devam ediyor.

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SSK Bağkur emekli intibak yasası ne zaman çıkacak? Emekli intibak yasası nasıl olacak? İntibak nedir?

5 milyon emekli söz konusu düzenlemeden yararlanmış; bunların yaklaşık 3.5 milyonu 100 lira, kalanları da 1 ile 99 lira arasında değişen tutarda seyyanen zam almıştı. Bunun ardından 2016 yılında tüm SSK ve Bağ-Kur emeklilerine tekrar 100 liralık daha seyyanen zam yapıldı.