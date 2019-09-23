Son dakika 3600 ek gösterge açıklamaları: 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak? Milyonlarca emeklinin gözü 1 Ekim'de açılacak olan Meclis'e çevrildi. 3600 ek gösterge düzenlemesinin Meclis'e ilk gelecek tasarılardan biri olması bekleniyor. Ek göstergenin yenilenmesiyle hem maaşlar hem de emekli ikramiyesi artacak. İntibak yasası çıkarsa, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşları yeniden ele alınacak. Ayrıca emekliler yılda iki defa aldıkları bayram ikramiyelerinin tutarının artırılmasını talep ediyor. Peki, intibak yasası çıkacak mı? 3600 ek gösterge çıkacak mı? İkramiye zammı ve ek ödeme artışında son durum ne? Emekli maaşlarıyla ilgili bütün son dakika haber ve gelişmeler ahaber.com.tr'de... Giriş Tarihi: 23.09.2019 14:40 Güncelleme Tarihi: 23.09.2019 17:48
3600 ek gösterge için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 3600 ek göstergenin yürürlüğe girmesiyle öğretmen, hemşire, din görevlisi ve polislerin maaşlarında artış olacak. 3600 ek göstergenin yürürlüğe girmesiyle birlikte emekli ikramiyelerinin de 25 bin TL artması bekleniyor. Bu nedenle 250 bin kişinin emeklilik dilekçesini beklettiği gelen bilgiler arasında. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve polisler için 3600 ek göstergenin çıkarılması talimatını vermişti. Kamu çalışanları 3600 ek göstergenin tüm memurlara uygulanması gerektiği yönünde görüş bildiriyor. 3600 ek göstergenin kapsamının genişletilip genişletilmeyeceği şu an için netleşmedi. Peki,
3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak? 3600 ek göstergede son durum ne? İşte detaylar... 250 BİN EMEKLİLİK DİLEKÇESİ BEKLİYOR
Emeklilik yaşı gelen 250 bin kişi emeklilik dilekçesini vermedi. Memurlar emekli olduklarında daha yüksek maaş alabilmek ve 3600 ek göstergeden faydalanabilmek için yasanın bir an önce yürürlüğe girmesini bekliyor.
ÖNCELİKLİ KONULAR ARASINDA YER ALIYOR
Kamu personelinin 3600 ek gösterge beklentisiyle ilgili taslak çalışmaların 1 Ekim'de açılacak yeni dönemde Meclis gündemine gelmesi bekleniyor. AK Parti olarak vatandaşların ihtiyaçlarını ve beklentilerini bildiklerini aktaran AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ise 3600 ek gösterge çalışmalarının da en kısa sürede yasal olarak hayata geçeceğini dile getirdi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim öncesinde 3600 ek göstergenin, Meclis çalışmalarına başladıktan sonra ilk gündeme gelecek konulardan olacağını açıklamıştı. Meclis takvimine göre, gelecek ay gündeme gelmesi öngörülen yeni düzenlemeye ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile ilgili bakanlıkların çalışmaları sürüyor.
İKRAMİYELER EN AZ 25 BİN LİRA ARTACAK Ek gösterge yürürlüğe girdiği andan itibaren, mevcut emeklilerin aylıklarına yansıyacak. Emekli ikramiyeleri emekli olunan tarihteki ek gösterge üzerinden ödendiği için geriye doğru ek ödeme söz konusu olmayacak. Düzenleme emeklilik durumunda alınacak maaş ve ikramiyede yüzde 20'nin üzerinde artış olacak. Ek göstergenin 2200'den 3600'e çıkmasıyla birlikte 25 yıl hizmeti bulunan öğretmen, din görevlisi, hemşire, polis ve idarecilerin ikramiyeleri en az 25 bin lira artacak. Yapılacak düzenlemeden emeklilerin dul ve yetimleri de yararlanacak.