Son dakika 3600 ek gösterge açıklamaları: 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak?

Milyonlarca emeklinin gözü 1 Ekim'de açılacak olan Meclis'e çevrildi. 3600 ek gösterge düzenlemesinin Meclis'e ilk gelecek tasarılardan biri olması bekleniyor. Ek göstergenin yenilenmesiyle hem maaşlar hem de emekli ikramiyesi artacak. İntibak yasası çıkarsa, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşları yeniden ele alınacak. Ayrıca emekliler yılda iki defa aldıkları bayram ikramiyelerinin tutarının artırılmasını talep ediyor. Peki, intibak yasası çıkacak mı? 3600 ek gösterge çıkacak mı? İkramiye zammı ve ek ödeme artışında son durum ne? Emekli maaşlarıyla ilgili bütün son dakika haber ve gelişmeler ahaber.com.tr'de...

Giriş Tarihi: 23.09.2019 14:40 Güncelleme Tarihi: 23.09.2019 17:48 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





