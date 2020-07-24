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Haberler Galeri SSK Bağkur emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 2020 tahsis numarası bayram ikramiyesi ödeme tarihleri

SSK Bağkur emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 2020 tahsis numarası bayram ikramiyesi ödeme tarihleri

Emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi merak ediliyordu. 2018 yılında hayata geçirilen bayram ikramiyesi, emeklilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Bu yılın ikinci ikramiyeleri için bekleyişte olan milyonlarca emekli, ödemelerin hangi tarihte yapılacağını araştırıyor. Bakan Selçuk, ikramiye ödeme tarihlerini duyurdu. Peki, SSK Bağkur emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? İŞte tahsis numarasına göre 2020 bayram ikramiyesi ödeme tarihleri...

Giriş Tarihi: 24.07.2020 14:20 Güncelleme Tarihi: 24.07.2020 14:32
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SSK Bağkur emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 2020 tahsis numarası bayram ikramiyesi ödeme tarihleri

SSK ve Bağkur emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Kurban Bayramı öncesinde milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği ikramiyelerin tarihi belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2020 Kurban Bayramı ikramiyelerinin tarihini açıkladı. Peki, SSK Bağkur emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte tahsis numarasına göre 2020 bayram ikramiyesi ödeme tarihleri...

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SSK Bağkur emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 2020 tahsis numarası bayram ikramiyesi ödeme tarihleri

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 12 milyon emeklimizin Kurban Bayramı ikramiyeleri 17-29 Temmuz tarihlerinde ödenecek. Zamlı temmuz aylıklarıyla Kurban Bayramı ikramiyelerinin, SSK'lı emeklilerimiz için 17-26 Temmuz tarihleri arasında, Bağkur'lu emeklilerimiz için de 25-28 Temmuz tarihleri arasında aylık ödeme günlerinde hesaplara yatırılacak. Emekli Sandığı kapsamında olan vatandaşlarımızın ağustos ayına ilişkin aylıkları, Kurban Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle temmuz aylık farkı, ağustos aylıkları ve Kurban Bayramı ikramiyeleriyle ödenecek. Bu kapsamda Ziraat Bankasından her ayın 1. ve 2. gününde aylıklarını alanlara 28 Temmuz'da, 3. 4. ve 5. gününde aylıklarını alanlar da 29 Temmuz'da ödemeler gerçekleştirilecek. Aylıklarını diğer bankalardan alan emeklilerimize ise 28 Temmuz'da ödeme yapılacak." ifadelerini kullandı.

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SSK Bağkur emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 2020 tahsis numarası bayram ikramiyesi ödeme tarihleri

SSK EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

SSK emeklilerin bayram ikramiyesi ödeme tarihleri şu şekilde:

Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlar 17'sinde, son rakamı 7 olanlara 18'inde, son rakamı 5 olanlar 19'unda, son rakamı 3 olan 20'sinde, son rakamı 1 olanlar 21'inde, son rakamı 8 olanlar 22'sinde, son rakamı 6 olanlar 23'ünde, son rakamı 4 olanlar 24'ünde, son rakamı 2 olanlar 25'inde ve son rakamı 0 olan 26'sında maaşlarını ve bayram ikramiyelerini alabilecek.

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SSK Bağkur emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 2020 tahsis numarası bayram ikramiyesi ödeme tarihleri

BAĞ-KUR EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Bağ-Kur emeklilerin bayram ikramiyesi ödeme tarihleri şu şekilde:

Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar 25'inde, son rakamı 3 ve 1 olanlar 26'sında, son rakamı 8 ve 6 olanlar 24'ünde ve son rakamı 2 ile 0 olanlar 28'inde maaşlarını ve ikramiyelerini alabilecek.

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SSK Bağkur emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 2020 tahsis numarası bayram ikramiyesi ödeme tarihleri

KİMLER YARARLANACAK?
SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.