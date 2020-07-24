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SSK Bağkur emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 2020 tahsis numarası bayram ikramiyesi ödeme tarihleri
Emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi merak ediliyordu. 2018 yılında hayata geçirilen bayram ikramiyesi, emeklilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Bu yılın ikinci ikramiyeleri için bekleyişte olan milyonlarca emekli, ödemelerin hangi tarihte yapılacağını araştırıyor. Bakan Selçuk, ikramiye ödeme tarihlerini duyurdu. Peki, SSK Bağkur emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? İŞte tahsis numarasına göre 2020 bayram ikramiyesi ödeme tarihleri...
Giriş Tarihi: 24.07.2020 14:20 Güncelleme Tarihi: 24.07.2020 14:32
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