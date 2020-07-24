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Haberler Galeri Sevindiren haber! İkinci el araç fiyatları ne zaman düşecek? 2020 sıfır araçlar ne zaman gelecek? ÖTV indirimi var mı?

Sevindiren haber! İkinci el araç fiyatları ne zaman düşecek? 2020 sıfır araçlar ne zaman gelecek? ÖTV indirimi var mı?

İkinci el araç fiyatlarında görülen artış sonrası vatandaşlar müjdeli haberi bekliyordu. Koronavirüs pandemisi sonrası sıfır araçların tükenmesi ve ikinci el araç fiyatlarının yükselmesi nedeniyle araç satın almak isteyen vatandaşlar son gelişmeleri yakından takip etmeye başladı. İkinci el araç fiyatları sıfır otomobilin üstüne çıkmış durumda. İkinci el ve sıfır araç ile ilgili uzman isimden açıklama geldi. Peki, ikinci el araç fiyatları ne zaman düşecek? 2020 sıfır araçlar ne zaman gelecek? ÖTV indirimi var mı? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 24.07.2020 13:46 Güncelleme Tarihi: 24.07.2020 13:59
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Sevindiren haber! İkinci el araç fiyatları ne zaman düşecek? 2020 sıfır araçlar ne zaman gelecek? ÖTV indirimi var mı?

İkinci el araç fiyatlarında sevindiren haber geldi. Bilindiği üzere, koranavirüs pandeöisi nedeniyle ara verilen 3 aylık üretim eksiği de eklenince piyasada sıfır araç stoku tükendi. Pandemi nedeniyle vatandaşların toplu taşıma kullanmak istememesi nedeniyle ikinci el araç alımında hareketlilik yaşandı. Hem sıfır araç bulunmaması hem de alımlarda yaşanan hareketlilik nedeniyle ikinci el araç fiyatları sert yükseldi. Peki, ikinci el araç fiyatları ne zaman düşecek? 2020 sıfır araçlar ne zaman gelecek? ÖTV indirimi var mı? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sevindiren haber! İkinci el araç fiyatları ne zaman düşecek? 2020 sıfır araçlar ne zaman gelecek? ÖTV indirimi var mı?

2020'DE ÖTV İNDİRİMİ OLACAK MI?

Uzmanlar tarafından yapılan açıklamalara göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bir ÖVT indirimi planlaması bulunmuyor.

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Sevindiren haber! İkinci el araç fiyatları ne zaman düşecek? 2020 sıfır araçlar ne zaman gelecek? ÖTV indirimi var mı?

SIFIR ARAÇLAR NE ZAMAN GELECEK?

Sıfır araçların 2020 Eylül ayı gibi gelmesi tahmin ediliyor.

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Sevindiren haber! İkinci el araç fiyatları ne zaman düşecek? 2020 sıfır araçlar ne zaman gelecek? ÖTV indirimi var mı?

İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARI NE ZAMAN DÜŞECEK?

Araç satın almak isteyenlerin ikinci ele yönelmesi, bir süredir kullanılmış otomobilin fiyatını sıfır kilometre aracın üstüne çıkarmış durumda. Tüm bu gelişmeleri ve ikinci el otomobil pazarının geleceğini, Orhan Ülgür, 2. el araçlar için değerlendirmelerde bulundu.

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Sevindiren haber! İkinci el araç fiyatları ne zaman düşecek? 2020 sıfır araçlar ne zaman gelecek? ÖTV indirimi var mı?

Son aylarda, ikinci el otomobil pazarında araç sahiplerinden nakit alım yapan firmaların çoğaldığına işaret eden Ülgür, "Bunun nedeni içinde bulunduğumuz ortamdır. Bu şirketlerde tek tek aldıkları araçları, ihale ile ikinci el araç işi yapan kişilere ihale usulü ile satıyorlar. Biz bunu yapmak istemiyoruz, çünkü bu sistemin kalıcı olduğuna inanmıyoruz" dedi.