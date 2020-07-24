Sevindiren haber! İkinci el araç fiyatları ne zaman düşecek? 2020 sıfır araçlar ne zaman gelecek? ÖTV indirimi var mı?

İkinci el araç fiyatlarında görülen artış sonrası vatandaşlar müjdeli haberi bekliyordu. Koronavirüs pandemisi sonrası sıfır araçların tükenmesi ve ikinci el araç fiyatlarının yükselmesi nedeniyle araç satın almak isteyen vatandaşlar son gelişmeleri yakından takip etmeye başladı. İkinci el araç fiyatları sıfır otomobilin üstüne çıkmış durumda. İkinci el ve sıfır araç ile ilgili uzman isimden açıklama geldi. Peki, ikinci el araç fiyatları ne zaman düşecek? 2020 sıfır araçlar ne zaman gelecek? ÖTV indirimi var mı? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 24.07.2020 13:46 Güncelleme Tarihi: 24.07.2020 13:59 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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