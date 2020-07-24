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Haberler Galeri 24 Temmuz güncel sigara fiyat listesi! Sigaraya zam geldi mi? Marlboro, Parliament Camel, Winston, Muratti, LM, Kent güncel fiyatları...

24 Temmuz güncel sigara fiyat listesi! Sigaraya zam geldi mi? Marlboro, Parliament Camel, Winston, Muratti, LM, Kent güncel fiyatları...

Sigaraya zam geldi mi? Vergi artışı sonrasında sigara fiyatlarının zamlı güncel listesi merak ediliyor. Sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer alan sigaraya zam iddiası büyük merak uyandırıyor. Sigara tiryakileri tütün ürünlerine zam gelip gelmediğini araştırmaya başladı. Gelir İdaresi Başkanlığı, Özel Tüketim Vergisi Kanunu uyarınca sigara ve alkole 6 ayda bir uygun görülen bir vergi artışını daha da gerçekleştirdi. Peki, Sigaraya zam geldi mi? Marlboro, Parliament Camel, Winston, Muratti, LM, Kent güncel fiyatları...

Giriş Tarihi: 24.07.2020 15:52 Güncelleme Tarihi: 24.07.2020 16:01
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24 Temmuz güncel sigara fiyat listesi! Sigaraya zam geldi mi? Marlboro, Parliament Camel, Winston, Muratti, LM, Kent güncel fiyatları...

Sigaraya zam geldi mi? 24 Temmuz zamlı sigara listesi belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sigaraya zam geleceği iddiası uzun süredir sosyal medyanın en çok konusu oluyor. Temmuz ayının son günlerini yaşadığmız zamanlarda sigara tiryakileri tütün ürünlerine zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Peki, Sigaraya zam geldi mi? Marlboro, Parliament Camel, Winston, Muratti, LM, Kent güncel fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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24 Temmuz güncel sigara fiyat listesi! Sigaraya zam geldi mi? Marlboro, Parliament Camel, Winston, Muratti, LM, Kent güncel fiyatları...

SİGARAYA ZAM VAR MI?

Sigara fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin resmi açıklama henüz gelmedi. Resmi açıklama geldiği anda haberimizin içine eklenecektir.

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24 Temmuz güncel sigara fiyat listesi! Sigaraya zam geldi mi? Marlboro, Parliament Camel, Winston, Muratti, LM, Kent güncel fiyatları...

2020 TEMMUZ GÜNCEL SİGARA FİYAT LİSTESİ - SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?

JTI

Winston Slender: 15 TL
Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL
Winston: 16 TL
Camel Slender: 14,5 TL
Camel Rework: 15 TL
Camel: 15 TL
Monte Carlo Slender: 14 TL
Monte Carlo: 14,5 TL
LD: 14 TL

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24 Temmuz güncel sigara fiyat listesi! Sigaraya zam geldi mi? Marlboro, Parliament Camel, Winston, Muratti, LM, Kent güncel fiyatları...

Philip Morris

Marlboro Edge: 16 TL
Marlboro Touch: 17 TL
Marlboro: 18 TL
Parliament: 18,50 TL
Parliament Midnight Blue: 17,50 TL
Muratti: 16 TL
Muratti Blu: 15 TL
Lark: 15 TL
Chesterfield: 14,50 TL
Chesterfield Mode: 14 TL
L&M: 14,00 TL

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24 Temmuz güncel sigara fiyat listesi! Sigaraya zam geldi mi? Marlboro, Parliament Camel, Winston, Muratti, LM, Kent güncel fiyatları...

British American Tobacco

Kent: 15 TL
Kent D-Range: 15 TL
Kent Swicth: 16 TL
Kent N-Range: 18 TL
Rothmans: 14 TL
Viceroy: 14,50 TL
Pall Mall: 14,50 TL
Tekel 2000: 14 TL
Tekel 2001: 14 TL
Samsun: 14 TL
Samsun 216: 14 TL
Maltepe: 14 TL