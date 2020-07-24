24 Temmuz güncel sigara fiyat listesi! Sigaraya zam geldi mi? Marlboro, Parliament Camel, Winston, Muratti, LM, Kent güncel fiyatları...

Sigaraya zam geldi mi? Vergi artışı sonrasında sigara fiyatlarının zamlı güncel listesi merak ediliyor. Sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer alan sigaraya zam iddiası büyük merak uyandırıyor. Sigara tiryakileri tütün ürünlerine zam gelip gelmediğini araştırmaya başladı. Gelir İdaresi Başkanlığı, Özel Tüketim Vergisi Kanunu uyarınca sigara ve alkole 6 ayda bir uygun görülen bir vergi artışını daha da gerçekleştirdi. Peki, Sigaraya zam geldi mi? Marlboro, Parliament Camel, Winston, Muratti, LM, Kent güncel fiyatları...