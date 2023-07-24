24 Temmuz 2023, Pazartesi
SSK, BAĞKUR, 4C'liye zamlı maaş piyangosu vurdu! Müjde sabah erkenden geldi! %25 zamlı maaşa ek 7.000 TL cepte! 7.500, 7.687, 8.125 TL...
Emekli maaşlarına yapılan zam düzenlemesinin ardından en düşük memur maaşı ve emekli aylıklarında artış sağlandı. Emeklilere yönelik yapılan yüzde 25'lik zamla birlikte SSK ve Bağ-Kur'luların yeni aylıkları hesaplarına yatırılmaya başlandı. Ayrıca emeklinin cebine maaşına ek ödeme eklemesinin de yolu çıktı. Sabah erkenden duyurulan bu gelişmelerle birlikte emeklilerin maaşlarında önemli bir artış yaşandı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 24.07.2023 23:40 Güncelleme Tarihi: 24.07.2023 23:41
- 1
- 26
- 2
- 26
- 3
- 26
- 4
- 26
- 5
- 26