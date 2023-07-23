Seyyanen zam kıskacında son düzlük! 9.876 TL kök maaş alana ek bordrolu ödeme! Emekli ve memura hesap tablosu biçimleniyor! En az...

Emekliler ve memurlar için seyyanen zam ve maaş farkı ödemeleri ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Temmuz 2023 itibarıyla emekli maaşlarına yüzde 25 oranında zam yapılarak ödemeler başlatıldı. Aynı zamanda memur maaşları da yüzde 17,55 artırılarak 15 Temmuz tarihinde ödendi. Seyyanen zam ve maaş farkı ise ek bir bordro ile ödenecek. Bu düzenlemelere ilişkin son gelişmeler haberimizde...