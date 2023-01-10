HaberlerGaleriSSK, Bağkur, 4C, EYT'li trink alacak! Emekliye 7.500 TL maaş gibi ödeme! Promosyon tablosu güncellendi! TEB, Türkiye Finansbank, Yapı Kredi...
SSK, Bağkur, 4C, EYT'li trink alacak! Emekliye 7.500 TL maaş gibi ödeme! Promosyon tablosu güncellendi! TEB, Türkiye Finansbank, Yapı Kredi...
EYT düzenlemesinin onaylanmasının ardından ilk etapta 2 milyonu aşkın kişi emekli olacak. Emekli maaşı ile birlikte promosyon imkanı da doğacak. Bankalar halihazırda emeklilere 7.500 TL'yi aşkın promosyon ödemesi yapıyor. Diğer yandan bankaların düzenledikleri kampanyalar ile ödeme miktarı artıyor. SGK geçtiğimiz ay yaptığı açıklama ile en alt seviyede ödeme miktarını güncellemişti. Ocak ayının gelmesinin ardından yeni promosyon miktarları araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, TEB, Ziraat Bankası, Yapı Kredi, Halkbank, Türkiye Finans promosyon miktarları 2023!