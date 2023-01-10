SSK, Bağkur, 4C, EYT’li trink alacak! Emekliye 7.500 TL maaş gibi ödeme! Promosyon tablosu güncellendi! TEB, Türkiye Finansbank, Yapı Kredi...

PASTA BÜYÜYECEK, KAMPANYALAR ARTACAK

Halen bankalar emeklilere 7 bin 500 liraya varan promosyon öderken, emekli yakınını getirenlere de her kişi için 250 lira ödüyor. Ancak Ocak ayında EYT düzenlemesiyle emekli sayısındaki büyük hareketlenme bankaların yarışını da büyütecek. Promosyon tutarlarının bu nedenle daha da artması bekleniyor.