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Haberler Galeri SSK, Bağkur, 4C, EYT'li trink alacak! Emekliye 7.500 TL maaş gibi ödeme! Promosyon tablosu güncellendi! TEB, Türkiye Finansbank, Yapı Kredi...

SSK, Bağkur, 4C, EYT'li trink alacak! Emekliye 7.500 TL maaş gibi ödeme! Promosyon tablosu güncellendi! TEB, Türkiye Finansbank, Yapı Kredi...

EYT düzenlemesinin onaylanmasının ardından ilk etapta 2 milyonu aşkın kişi emekli olacak. Emekli maaşı ile birlikte promosyon imkanı da doğacak. Bankalar halihazırda emeklilere 7.500 TL'yi aşkın promosyon ödemesi yapıyor. Diğer yandan bankaların düzenledikleri kampanyalar ile ödeme miktarı artıyor. SGK geçtiğimiz ay yaptığı açıklama ile en alt seviyede ödeme miktarını güncellemişti. Ocak ayının gelmesinin ardından yeni promosyon miktarları araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, TEB, Ziraat Bankası, Yapı Kredi, Halkbank, Türkiye Finans promosyon miktarları 2023!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.01.2023 12:23
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SSK, Bağkur, 4C, EYT’li trink alacak! Emekliye 7.500 TL maaş gibi ödeme! Promosyon tablosu güncellendi! TEB, Türkiye Finansbank, Yapı Kredi...

SON DAKİKA! Ocak ayının gelmesinin ardından milyonlarca emekli ve memurun maaş zam oranları güncellendi. Emekli ve memur maaşlarına yüzde 30 zam uygulanacak. Diğer yandan promosyon ödemeleri için detaylarda merak ediliyor. EYT düzenlemesinin Meclis'te onaylanmasının ardından emeklilik hakkı kazanılacak. Yaklaşık 2.5 milyon kişi emekli maaşı ile seçtikleri bankadan 3 yıllık anlaşma sonrasında promosyon ödemesi alacak. İşte, bankaların güncel promosyon ödemeleri!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SSK, Bağkur, 4C, EYT’li trink alacak! Emekliye 7.500 TL maaş gibi ödeme! Promosyon tablosu güncellendi! TEB, Türkiye Finansbank, Yapı Kredi...

PASTA BÜYÜYECEK, KAMPANYALAR ARTACAK

Halen bankalar emeklilere 7 bin 500 liraya varan promosyon öderken, emekli yakınını getirenlere de her kişi için 250 lira ödüyor. Ancak Ocak ayında EYT düzenlemesiyle emekli sayısındaki büyük hareketlenme bankaların yarışını da büyütecek. Promosyon tutarlarının bu nedenle daha da artması bekleniyor.

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SSK, Bağkur, 4C, EYT’li trink alacak! Emekliye 7.500 TL maaş gibi ödeme! Promosyon tablosu güncellendi! TEB, Türkiye Finansbank, Yapı Kredi...

HEM AYLIK HEM PROMOSYON BAŞVURUSU

Promosyon alınacak banka emekli aylığı başvurusunda seçilebilecek. Bu nedenle hızlı promosyon almak isteyen EYT'lilerin emeklilik başvurusu yapmadan önce kararını vermesi önemli. Promosyon alıp sonra daha iyi bir fırsatla karşılaşanlar isterse bu fırsatları da değerlendirebilecek.

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SSK, Bağkur, 4C, EYT’li trink alacak! Emekliye 7.500 TL maaş gibi ödeme! Promosyon tablosu güncellendi! TEB, Türkiye Finansbank, Yapı Kredi...

BANKALAR ŞİMDİ NE KADAR VERİYOR?

İşte bankaların 3 yıllık taahhütte bulunan emeklilere ödedikleri mevcut promosyon tutarları…

* AKBANK: Maaşı 3.500 liraya kadar olanlara 4.200, 3.500-7.500 lira arası olanlara 4.850, 7.500-10.000 lira arası olanlara 6.250, 10.000 liradan fazla olanlara 7.000 lira promosyon ödüyor. Maaş yatmadan 2 gün önce faizsiz para çekme fırsatı sunuyor. Şubelerde öncelikli hizmet, tüm bankaların ATM'lerinden ayda 2 kere ücretsiz para çekme, mobil ve internet ile hafta içi ücretsiz havale-EFT, kefilsiz kredi ve indirimli faiz oranları gibi avantajlar da var.

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SSK, Bağkur, 4C, EYT’li trink alacak! Emekliye 7.500 TL maaş gibi ödeme! Promosyon tablosu güncellendi! TEB, Türkiye Finansbank, Yapı Kredi...

* DENİZBANK: Maaşı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000, 3.500-7.500 lira arası olanlara 3.500, 7.500-10.000 lira arası olanlara 4.500, 10.000 liradan fazla olanlara 5.000 lira promosyon veriyor.