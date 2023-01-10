HaberlerGaleriABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2023 Ocak ABD enflasyon beklentisi nedir? Ekonomist yorumları...
ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2023 Ocak ABD enflasyon beklentisi nedir? Ekonomist yorumları...
ABD enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu. ABD'de devam eden resesyon ve enflasyon ikilemi para politikalarına yönelik belirsizlikleri artırıyor. Bu ay açıklanacak enflasyın verileri öncesinde yatırımcıların kararsız kaldıkları görülüyor. Ekonomistler ABD ekonomisi için 2023'ün de zorlu geçmesi beklendiğini açıkladı. Peki, ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2023 Ocak ABD enflasyon beklentisi nedir? İşte son gelişmeler...