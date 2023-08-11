12 Ağustos 2023, Cumartesi
SSK, BAĞKUR, 4C emeklisine 8.000 TL piyangosu vurdu! Saat 22.30'de duyuruldu! %25 zamlı maaşa ek ödeme cepte! 7.550, 7.687, 8.125 TL...
Emekli maaşlarına yönelik gerçekleştirilen zam düzenlemesinin etkisiyle, en düşük memur maaşı ve emekli aylıklarında olumlu bir artış sağlandı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için uygulanan yüzde 25'lik zam, emeklilerin yeni aylıklarına yansıdı. Emekli vatandaşların maaşlarında önemli bir artışın kapısı daha aralandı. İşte detayları...
Giriş Tarihi: 11.08.2023 23:18 Güncelleme Tarihi: 11.08.2023 23:21
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