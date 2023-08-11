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Haberler Galeri Milyonlarca kişi parasını unuttu! Almayanın hakkı siliniyor! PTT, İŞKUR, SYDV, SGK, BANKA! 801-24.000 TL arası birikmiş paranızı e-Devlet'ten çekin!

Milyonlarca kişi parasını unuttu! Almayanın hakkı siliniyor! PTT, İŞKUR, SYDV, SGK, BANKA! 801-24.000 TL arası birikmiş paranızı e-Devlet'ten çekin!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), vatandaşların pek bilmediği ancak önemli desteklerle rahat bir nefes almalarına katkı sağlıyor. İhtiyaç sahiplerinden çalışanlara, evlenenlerden çocuk sahiplerine kadar geniş bir yelpazede devam eden devlet destekleri bulunuyor. Ancak zaman zaman unutulan bu destekleri nasıl alabileceğinizi biliyor musunuz? Unutulan paraların geri alınma süreci ve detayları haberimizde...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.08.2023 21:33
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Milyonlarca kişi parasını unuttu! Almayanın hakkı siliniyor! PTT, İŞKUR, SYDV, SGK, BANKA! 801-24.000 TL arası birikmiş paranızı e-Devlet’ten çekin!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), her yıl çalışma hayatındaki vatandaşlara ve ihtiyaç sahiplerine önemli destekler sunuyor. SGK'nın sağladığı bu destekler, genellikle çok fazla gündeme gelmese de herkesin faydalanabileceği önemli yardımlardan oluşuyor. Her yıl milyonlarca lira değerinde ödemeler banka hesaplarına aktarılıyor. Ancak bu ödemeleri takip etmeyen vatandaşlar, bu fırsatlardan yararlanma şansını kaçırabiliyorlar. İşte detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Milyonlarca kişi parasını unuttu! Almayanın hakkı siliniyor! PTT, İŞKUR, SYDV, SGK, BANKA! 801-24.000 TL arası birikmiş paranızı e-Devlet’ten çekin!

SGK'DAN ALINABİLECEK OLAN DESTEKLER

Devlet vatandaşlara çok sayıda alanda maddi yardımlarda bulunuyor. Çalışan, çalışmayan, yaşlı, yeni doğmuş, bakıma muhtaç ve hasta gibi çeşitli durumlarda bulunan vatandaşlara sağlanan bu destekler vatandaşların mağduriyetlerinin en aza indirilmesi adına veriliyor.

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Milyonlarca kişi parasını unuttu! Almayanın hakkı siliniyor! PTT, İŞKUR, SYDV, SGK, BANKA! 801-24.000 TL arası birikmiş paranızı e-Devlet’ten çekin!

Devlet tarafından sağlanan bu desteklerin bazıları için vatandaşlardan hiçbir koşul talep edilmezken bazı destekler için ise mevzuatta yer alan şartların sağlanması gerekiyor. İşte söz konusu desteklere dair detaylar...

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Milyonlarca kişi parasını unuttu! Almayanın hakkı siliniyor! PTT, İŞKUR, SYDV, SGK, BANKA! 801-24.000 TL arası birikmiş paranızı e-Devlet’ten çekin!

YOLLUK ÖDEMESİ YARDIMI

Sigortalı tıbbi (organ nakli, kanser tedavisi, acil gibi haller) veya zorunlu bir nedenden dolayı yerleşim yeri dışında başka bir hastaneye sevki gerekiyorsa SGK yolluk ödemesi yapıyor. Yol ve gündelik ödemesi hak sahibin kendisine veya anne, baba, eş ve çocuklara PTT aracılığıyla yapılıyor. Yolluk ödemesine başvurular SGk il müdürlükleri ve sosyal güvenlik merkezlerine yapılıyor.

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Milyonlarca kişi parasını unuttu! Almayanın hakkı siliniyor! PTT, İŞKUR, SYDV, SGK, BANKA! 801-24.000 TL arası birikmiş paranızı e-Devlet’ten çekin!

CENAZE YARDIM PARASI

Devlet sigortalı olarak çalışan bir kişi vefat ettiğinde ailesine yakınlarına yardım parası ödemesi yapar.

Cenaze yardımı ödemesinden faydalanmak isteyen vatandaşlar başvurularını SGK'ya yaparlar. Ödemeler 801 TL olarak ödenir. Ödemeler ilk olarak eşi ve çocuklara yapılır. Eğer vefat eden kişinin eşi ve çocuğu yoksa ödeme anne baba kardeşlere yapılır.