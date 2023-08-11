HaberlerGaleriMilyonlarca kişi parasını unuttu! Almayanın hakkı siliniyor! PTT, İŞKUR, SYDV, SGK, BANKA! 801-24.000 TL arası birikmiş paranızı e-Devlet'ten çekin!
Milyonlarca kişi parasını unuttu! Almayanın hakkı siliniyor! PTT, İŞKUR, SYDV, SGK, BANKA! 801-24.000 TL arası birikmiş paranızı e-Devlet'ten çekin!
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), vatandaşların pek bilmediği ancak önemli desteklerle rahat bir nefes almalarına katkı sağlıyor. İhtiyaç sahiplerinden çalışanlara, evlenenlerden çocuk sahiplerine kadar geniş bir yelpazede devam eden devlet destekleri bulunuyor. Ancak zaman zaman unutulan bu destekleri nasıl alabileceğinizi biliyor musunuz? Unutulan paraların geri alınma süreci ve detayları haberimizde...