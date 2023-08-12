Sosyal yardım alanlara müjde geldi! O tarihte hesaplara yatacak! TCKN 0,2,4,6,7,8 olanlar dikkat! Ağustos ayı aile destek, evde bakım...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurusuyla Temmuz ayında uzatılan Türkiye Aile Destek Programı'nda ödeme takvimi netleşti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ödemelerin hesaplara aktarılacağı tarihi açıkladı. Sosyal yardım ödemesinden yararlanan vatandaşlar ödeme tarihi ve miktarı hakkında detayları araştırmayı sürdürüyor. Peki, Aile sosyal yardım ödemeleri ne zaman yatacak? Ağustos ayı aile sosyal destek ödemeleri ne kadar, zamlı mı ödenecek? İşte konu hakkında detaylar!