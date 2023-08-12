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Haberler Galeri Sosyal yardım alanlara müjde geldi! O tarihte hesaplara yatacak! TCKN 0,2,4,6,7,8 olanlar dikkat! Ağustos ayı aile destek, evde bakım...

Sosyal yardım alanlara müjde geldi! O tarihte hesaplara yatacak! TCKN 0,2,4,6,7,8 olanlar dikkat! Ağustos ayı aile destek, evde bakım...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurusuyla Temmuz ayında uzatılan Türkiye Aile Destek Programı'nda ödeme takvimi netleşti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ödemelerin hesaplara aktarılacağı tarihi açıkladı. Sosyal yardım ödemesinden yararlanan vatandaşlar ödeme tarihi ve miktarı hakkında detayları araştırmayı sürdürüyor. Peki, Aile sosyal yardım ödemeleri ne zaman yatacak? Ağustos ayı aile sosyal destek ödemeleri ne kadar, zamlı mı ödenecek? İşte konu hakkında detaylar!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.08.2023 09:26
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Sosyal yardım alanlara müjde geldi! O tarihte hesaplara yatacak! TCKN 0,2,4,6,7,8 olanlar dikkat! Ağustos ayı aile destek, evde bakım...

Türkiye Aile Destek Programı ödeme takvimi açıklandı. Binlerce hak sahibi, Ağustos ayı ödemelerinin ne zaman hesaplarına yatacağını merakla bekliyordu. Bu bekleyiş sona erdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ödeme takvimini sosyal medya hesabından duyurdu. Ödeme tarihi için son gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki Ağustos ayı sosyal yardım ödemeleri ne zaman yatacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sosyal yardım alanlara müjde geldi! O tarihte hesaplara yatacak! TCKN 0,2,4,6,7,8 olanlar dikkat! Ağustos ayı aile destek, evde bakım...

Türkiye Aile Destek Programı'nda ödeme takvimi merak ediliyordu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ödemelerin ne zaman yapılacağı ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

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Sosyal yardım alanlara müjde geldi! O tarihte hesaplara yatacak! TCKN 0,2,4,6,7,8 olanlar dikkat! Ağustos ayı aile destek, evde bakım...

AĞUSTOS AYI ÖDEMESİ NE ZAMAN?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Aile Destek Programı'nın uzatıldığı müjdesini Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz ay vermişti.

Hazırlanan takvime göre ilgili ödemeler Ağustos ayının 15'inde hesaplara aktarılmaya başlanacak."

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Sosyal yardım alanlara müjde geldi! O tarihte hesaplara yatacak! TCKN 0,2,4,6,7,8 olanlar dikkat! Ağustos ayı aile destek, evde bakım...

AİLE DESTEK PROGRAMI NEDİR?

Aile Destek Programı, ihtiyaç sahibi ailelerin desteklenmesi amacıyla 12 aylık ödeme dönemi ile sınırlı olmak üzere, hanelerin kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için 850-1250 TL tutarları arasında değişen aylık yardım ödenmesini içeren bir yardım programıdır.

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Sosyal yardım alanlara müjde geldi! O tarihte hesaplara yatacak! TCKN 0,2,4,6,7,8 olanlar dikkat! Ağustos ayı aile destek, evde bakım...

Başvurular, e-Devlet üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na yapılabiliyor.