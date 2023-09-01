SSK, Bağkur, 4A, EYT’li emekli maaş takvimi netleşti! Güne tarihe göre listelendi, 0,2,4,6,8 tahsis nosuna göre ödenecek! 7.500, 8.000, 9.000 TL...

Bu durum, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Bağ-Kur emeklileri için gelecek dönemde alacakları zam miktarını belirlemek açısından önem taşıyor.

Bazı haber kaynaklarının iddialarına göre, 10 puanlık seyyanen zam düşünülmekte ve bu zamın Ocak 2024'te uygulanması gündeme gelecek.

Tabii, bu konuda henüz resmi açıklama gelmiş değil.