HaberlerGaleriSSK, Bağkur, 4A, EYT'li emekli maaş takvimi netleşti! Güne tarihe göre listelendi, 0,2,4,6,8 tahsis nosuna göre ödenecek! 7.500, 8.000, 9.000 TL...
SSK, Bağkur, 4A, EYT'li emekli maaş takvimi netleşti! Güne tarihe göre listelendi, 0,2,4,6,8 tahsis nosuna göre ödenecek! 7.500, 8.000, 9.000 TL...
Temmuz ayında gerçekleşen 6 aylık zam kararının ardından, milyonlarca emekli vatandaş ek zam beklentisi içine girdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'den gelen açıklamaların ardından, emekli maaşlarına ek zam konusunda harekete geçildiği bildirildi. İki bakanlık da konuyla ilgili çalışmalara başladı. Emeklilerin maaşlarına yapılacak ek zam için çeşitli formüller üzerinde duruluyor. Diğer yandan emekli maaşlarının ödeme takvimi de merak ediliyor. İşte, SSK, Bağkur, 4A, EYT'li emekli maaş takvimi...