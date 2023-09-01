01 Eylül 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri SSK, Bağkur, 4A, EYT'li emekli maaş takvimi netleşti! Güne tarihe göre listelendi, 0,2,4,6,8 tahsis nosuna göre ödenecek! 7.500, 8.000, 9.000 TL...

SSK, Bağkur, 4A, EYT'li emekli maaş takvimi netleşti! Güne tarihe göre listelendi, 0,2,4,6,8 tahsis nosuna göre ödenecek! 7.500, 8.000, 9.000 TL...

Temmuz ayında gerçekleşen 6 aylık zam kararının ardından, milyonlarca emekli vatandaş ek zam beklentisi içine girdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'den gelen açıklamaların ardından, emekli maaşlarına ek zam konusunda harekete geçildiği bildirildi. İki bakanlık da konuyla ilgili çalışmalara başladı. Emeklilerin maaşlarına yapılacak ek zam için çeşitli formüller üzerinde duruluyor. Diğer yandan emekli maaşlarının ödeme takvimi de merak ediliyor. İşte, SSK, Bağkur, 4A, EYT'li emekli maaş takvimi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.09.2023 16:34
  • 1
  • 20
SSK, Bağkur, 4A, EYT’li emekli maaş takvimi netleşti! Güne tarihe göre listelendi, 0,2,4,6,8 tahsis nosuna göre ödenecek! 7.500, 8.000, 9.000 TL...

Milyonlarca emekli maaşları için ek zam konusu masaya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklileri memnun edecek önlemler üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini %58 olarak açıklamasının ardından, enflasyonun %60'ları aşmasıyla yeni hesaplamalar yapıldı. Bu doğrultuda, en düşük emekli maaşının 10.000 TL'nin üzerine çıkması bekleniyor. İşte, SSK, Bağkur, 4A, EYT'li emekli maaş takvimi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 20
SSK, Bağkur, 4A, EYT’li emekli maaş takvimi netleşti! Güne tarihe göre listelendi, 0,2,4,6,8 tahsis nosuna göre ödenecek! 7.500, 8.000, 9.000 TL...

ENFLASYONA EK 10 PUANLIK SEYYANEN ZAM

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 58 olarak açıklamasının ardından, aktüeryal hesaplamalarla elde edilen verilere göre Temmuz-Aralık döneminde enflasyonun yaklaşık yüzde 32 seviyelerinde gerçekleşmesi bekleniyor.

  • 3
  • 20
SSK, Bağkur, 4A, EYT’li emekli maaş takvimi netleşti! Güne tarihe göre listelendi, 0,2,4,6,8 tahsis nosuna göre ödenecek! 7.500, 8.000, 9.000 TL...

Bu durum, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Bağ-Kur emeklileri için gelecek dönemde alacakları zam miktarını belirlemek açısından önem taşıyor.

Bazı haber kaynaklarının iddialarına göre, 10 puanlık seyyanen zam düşünülmekte ve bu zamın Ocak 2024'te uygulanması gündeme gelecek.

Tabii, bu konuda henüz resmi açıklama gelmiş değil.

  • 4
  • 20
SSK, Bağkur, 4A, EYT’li emekli maaş takvimi netleşti! Güne tarihe göre listelendi, 0,2,4,6,8 tahsis nosuna göre ödenecek! 7.500, 8.000, 9.000 TL...

EMEKLİYE EN DÜŞÜK 10.000 TL TABAN MAAŞ

SGK ve Bağ-Kur kapsamında bulunan emeklilere de tıpkı memur ve memur emeklilerinin alacağı gibi bir zam oranının yapılması beklenirken, en düşük emekli maaşının da 7500 TL'den 10 bin TL düzeyine yükseltilmesi ihtimali bulunuyor.

  • 5
  • 20
SSK, Bağkur, 4A, EYT’li emekli maaş takvimi netleşti! Güne tarihe göre listelendi, 0,2,4,6,8 tahsis nosuna göre ödenecek! 7.500, 8.000, 9.000 TL...

BAKAN ŞİMŞEK'İN AJANDASINDA 2 MADDE VAR

Özellikle büyük deprem felaketinin yaralarını sarmak için yoğun çalışmalarak mali disiplini sağlamak adına adımlar atan Bakan Şimşek'in gündeminde 2 hedef var.