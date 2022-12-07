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Haberler Galeri SSK, Bağkur, 4A, 4C'linin yüzünü gülecek! 8.000 TL HESAPLARA YATIYOR! Bankalardan emekliye yeni yıl piyangosu! Birkaç gün içinde...

SSK, Bağkur, 4A, 4C'linin yüzünü gülecek! 8.000 TL HESAPLARA YATIYOR! Bankalardan emekliye yeni yıl piyangosu! Birkaç gün içinde...

Emekliler banka promosyonları ile ek gelir kazanma fırsatı yakalıyor. Bankalar bu süreçte ay ay yeni promosyon tutarlarını açıklamayı sürdürüyor. Milyonlarca emekli Ocak zammı için atılacak adımları beklerken, diğer yandan da promosyon miktarlarını araştırmayı sürdürüyor. Bankalar 7.500 ila 10.000 TL promosyon ödemeleri yapıyor. Hal böyle olunca en çok ödeme yapan bankalar merak ediliyor. İşte, Aralık ayı promosyon ödeme miktarları!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.12.2022 21:08 Güncelleme Tarihi: 07.12.2022 21:08
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SSK, Bağkur, 4A, 4C’linin yüzünü gülecek! 8.000 TL HESAPLARA YATIYOR! Bankalardan emekliye yeni yıl piyangosu! Birkaç gün içinde...

Son dakika promosyon ödemeleri... Bankaların promosyon ödemeleri için son gelişmeler yakından takip ediliyor. Emeklilere 3 yıllık 10.000 TL'ye varan promosyon ödemeleri veriliyor. Henüz maaşını başka bankaya taşımamış olanlar ise en yüksek ödemeyi yapan bankayı sorguluyor. Kimi bankalar ise yakınlarını getirenlere ek ödeme kampanyaları düzenliyor. Peki en yüksek promosyon ödemesi yapan bankalar hangileri? İşte, güncel promosyon ödeme listesi!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SSK, Bağkur, 4A, 4C’linin yüzünü gülecek! 8.000 TL HESAPLARA YATIYOR! Bankalardan emekliye yeni yıl piyangosu! Birkaç gün içinde...

Emeklilere ek gelir yolunu açan, EYT'lilerin de aylığa kavuşur kavuşmaz almaya hazırlandığı banka promosyonunda kampanyalar sürüyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun taban promosyon tutarlarını güncellemesinin ardından emekliler maaşa göre en az 3.000, 3.500, 4.500 ya da 5.000 lira ödeme alma imkanı elde ederken, bazı bankalar tutarı daha da yükseltmiş durumda.

Aralık kampanyalarıyla emeklilere 7.500 liraya varan ödeme yapılıyor. Kimi bankalar emekli yakınını getirenlere de her kişi için 250 lira veriyor.

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SSK, Bağkur, 4A, 4C’linin yüzünü gülecek! 8.000 TL HESAPLARA YATIYOR! Bankalardan emekliye yeni yıl piyangosu! Birkaç gün içinde...

NASIL ALIYOR?

Promosyon taahhüdü sona eren emekliler, isterse aynı yerden isterse maaşını taşıyarak başka bankadan yeni ödemesini alabiliyor. 3 yıllık taahhüdü sürenler de fırsatlardan yararlanabiliyor.

Aynı bankada devam edilecekse yenileme talebi yapılıyor. Bu durumda banka önceki taahhütten kalan sürenin promosyon tutarını düşerek yeni tutarı emekliye ödüyor.

Farklı bankaya geçilecekse de taahhüdün sürdüğü bankaya kalan sürenin tutarını iade etmek ve seçilen bankaya başvuru yapmak yeterli.

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SSK, Bağkur, 4A, 4C’linin yüzünü gülecek! 8.000 TL HESAPLARA YATIYOR! Bankalardan emekliye yeni yıl piyangosu! Birkaç gün içinde...

YENİLERE HIZLI ÖDEME

Yeni emekliler ise başvuru sürecini daha emekli aylığı başvurusu sırasında başlatabiliyor.

SSK ya da Bağ-Kur'dan emekli olacaklar SGK müdürlüklerine giderek veya e-Devlet üzerinden ulaşabileceği tahsis talep ve beyan taahhüt belgesinde, Emekli Sandığı'ndan emekli olacaklar çalıştığı kuruma vereceği emeklilik dilekçesinde maaşını almak istediği bankayı seçebiliyor.

Ardından bu bankaya 3 yıllık taahhüdünü vererek promosyon imkanından yararlanabiliyor. Promosyon ilk emekli aylığından 3 gün sonra hesaba yatırılıyor.

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SSK, Bağkur, 4A, 4C’linin yüzünü gülecek! 8.000 TL HESAPLARA YATIYOR! Bankalardan emekliye yeni yıl piyangosu! Birkaç gün içinde...

ÖDEMEYİ ARTIRMAK İÇİN DİKKAT!

Promosyon tutarları güncellenirken, bu ödemelerin yapılacağı maaş tutarları da yenilendi. 3 bin 500 liranın altı, 3.500-7.500 lira arası, 7.500-10.000 lira arası ve 10.000 lira üstü maaşlar için farklı promosyon tutarları uygulanıyor. Bazı emeklilerin maaşları tam sınırda bulunuyor.