07 Aralık 2022, Çarşamba
SSK, Bağkur, 4A, 4C'linin yüzünü gülecek! 8.000 TL HESAPLARA YATIYOR! Bankalardan emekliye yeni yıl piyangosu! Birkaç gün içinde...
Emekliler banka promosyonları ile ek gelir kazanma fırsatı yakalıyor. Bankalar bu süreçte ay ay yeni promosyon tutarlarını açıklamayı sürdürüyor. Milyonlarca emekli Ocak zammı için atılacak adımları beklerken, diğer yandan da promosyon miktarlarını araştırmayı sürdürüyor. Bankalar 7.500 ila 10.000 TL promosyon ödemeleri yapıyor. Hal böyle olunca en çok ödeme yapan bankalar merak ediliyor. İşte, Aralık ayı promosyon ödeme miktarları!
Giriş Tarihi: 07.12.2022 21:08 Güncelleme Tarihi: 07.12.2022 21:08
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