EYT için prim ve yaş tablosu netleşiyor! ! 1975-1974-1973-1972 doğumlular dikkat! Sır perdesi aralandı! 8 Eylül 1999 öncesi sigortalılar...

"Toplantıda Meclis Grup Başkanvekillerinin de olması aslında bir yasal düzenleme üzerinde çalışıldığını gösteriyor. Bugüne kadar teknik çalışma yapıldı. Şimdi artık onun bir yasa çerçevesi içine alınıp Meclis'te ele alınması söz konusu. Öyle görünüyor ki bu toplantıda bu konu konuşuldu. Bundan önceki toplantılarda birçok alternatif masaya geldi ve konuşuldu. Bunların içinde yaş, yıl ve prim şartları oldu.