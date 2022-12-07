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Haberler Galeri EYT için prim ve yaş tablosu netleşiyor! ! 1975-1974-1973-1972 doğumlular dikkat! Sır perdesi aralandı! 8 Eylül 1999 öncesi sigortalılar...

EYT için prim ve yaş tablosu netleşiyor! ! 1975-1974-1973-1972 doğumlular dikkat! Sır perdesi aralandı! 8 Eylül 1999 öncesi sigortalılar...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için yeni ipuçları gelmeye devam ediyor. EYT düzenlemesi için Aralık ayı işaret edilmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, düzenleme için son gelişmeleri açıkladı. Beştepe'de gerçekleşen toplantıda öne çıkan detay ise "yaş şartı" oldu. Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi. 8 Eylül 1999 senesi öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlayanlar avantajlı konumda yer alıyor. EYT'de yaş sınırı olacak mı? Hangi yaş grubu emekli olacak? sorularının yanıtı aranıyor. İşte, EYT düzenlemesi için gündemde yer alan son gelişmeler!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.12.2022 19:08 Güncelleme Tarihi: 07.12.2022 19:08
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EYT için prim ve yaş tablosu netleşiyor! ! 1975-1974-1973-1972 doğumlular dikkat! Sır perdesi aralandı! 8 Eylül 1999 öncesi sigortalılar...

EYT düzenlemesi için son düzlüğe girildi. Aralık ayının ortasına geldiğimiz dönemde gözler Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi için atılacak adımlara çevrildi. Milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği düzenleme için son dakika bilgisi geldi. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem katıldığı canlı yayında,"Masaya yaş şartı geldi. Hatta 2 çeşit yaş şartı söz konusu oldu. Bunlardan birincisi kadınlarda 48 erkeklerde 50, diğeri ise kadınlarda 50 erkelerde 52 yaş sınırının olması." ifadelerini kullandı. İşte EYT düzenlemesi için son gelişmeler!

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EYT için prim ve yaş tablosu netleşiyor! ! 1975-1974-1973-1972 doğumlular dikkat! Sır perdesi aralandı! 8 Eylül 1999 öncesi sigortalılar...

"Toplantıda Meclis Grup Başkanvekillerinin de olması aslında bir yasal düzenleme üzerinde çalışıldığını gösteriyor. Bugüne kadar teknik çalışma yapıldı. Şimdi artık onun bir yasa çerçevesi içine alınıp Meclis'te ele alınması söz konusu. Öyle görünüyor ki bu toplantıda bu konu konuşuldu. Bundan önceki toplantılarda birçok alternatif masaya geldi ve konuşuldu. Bunların içinde yaş, yıl ve prim şartları oldu.

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EYT için prim ve yaş tablosu netleşiyor! ! 1975-1974-1973-1972 doğumlular dikkat! Sır perdesi aralandı! 8 Eylül 1999 öncesi sigortalılar...

Netice itibariyle Çalışma Bakanlığının önünde bir veri seti var. Kimlerin hak sahip olduğu kimlerin EYT'den yararlanacağı bütün bu rakamlar bakanlığın önündeki verilerde var. Alternatif bir sürü çalışma yapıldı. Kimlerin kapsama gireceğini artık herkes biliyor. 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olmuş ve çalışmaya başlayıp prim ödemiş herkes EYT'li olacak.

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EYT için prim ve yaş tablosu netleşiyor! ! 1975-1974-1973-1972 doğumlular dikkat! Sır perdesi aralandı! 8 Eylül 1999 öncesi sigortalılar...

Kimlerin kapsama gireceği konusu ise yasanın çerçevesini öğrenince açıklayabileceğimiz bir durum. Yaş meselesinde bu EYT'li vatandaşlarımız 8 Eylül 1999 yılında çıkarılan yasayla yaş şartına takılmış durumda. Dolayısıyla bu sorunun çözümüne yönelik bir çalışma yapıldı. Tabi burada alternatifli birçok tasarı hazırlanmış durumda.

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EYT için prim ve yaş tablosu netleşiyor! ! 1975-1974-1973-1972 doğumlular dikkat! Sır perdesi aralandı! 8 Eylül 1999 öncesi sigortalılar...

Masaya yaş şartı geldi. Hatta 2 çeşit yaş şartı söz konusu oldu. Bunlardan birincisi kadınlarda 48 erkeklerde 50, diğeri ise kadınlarda 50 erkelerde 52 yaş sınırının olması. Prim gün sayısı 8 Eylül 1999 öncesine dönülecek yaşta da böyle bir sınır getirilmesi masaya geldi. Ancak bu yaş meselesi ve diğer konularla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Şu an bunların üzerinde konuşuluyor ve değerlendirme yapılıyor.