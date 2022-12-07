07 Aralık 2022, Çarşamba
EYT için prim ve yaş tablosu netleşiyor! ! 1975-1974-1973-1972 doğumlular dikkat! Sır perdesi aralandı! 8 Eylül 1999 öncesi sigortalılar...
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için yeni ipuçları gelmeye devam ediyor. EYT düzenlemesi için Aralık ayı işaret edilmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, düzenleme için son gelişmeleri açıkladı. Beştepe'de gerçekleşen toplantıda öne çıkan detay ise "yaş şartı" oldu. Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi. 8 Eylül 1999 senesi öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlayanlar avantajlı konumda yer alıyor. EYT'de yaş sınırı olacak mı? Hangi yaş grubu emekli olacak? sorularının yanıtı aranıyor. İşte, EYT düzenlemesi için gündemde yer alan son gelişmeler!
Giriş Tarihi: 07.12.2022 19:08 Güncelleme Tarihi: 07.12.2022 19:08
- 1
- 20
- 2
- 20
- 3
- 20
- 4
- 20
- 5
- 20