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Haberler Galeri Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Aralık ayı evde bakım maaşı hangi illerde yattı? İşte il il sorgulama...

Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Aralık ayı evde bakım maaşı hangi illerde yattı? İşte il il sorgulama...

Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Evde bakımı yapan engelli veya yaşlı kişiler için, o kişilere bakım hizmetini üstlenen kişilere aylık olarak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen Evde Bakım Maaşının yatırılma tarihi illere göre farklılık göstermektedir. Peki, evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Aralık ayı evde bakım maaşı hangi illerde yattı? İşte il il sorgulama...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.12.2022 22:25 Güncelleme Tarihi: 07.12.2022 22:25
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Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Aralık ayı evde bakım maaşı hangi illerde yattı? İşte il il sorgulama...

Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Aralık ayı evde bakım maaşı hangi illerde yattı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Evde bakıma muhtaç hasta, engelli ya da yaşlı vatandaşlara her ay bakım ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için ödenen maaş hakkında detaylar merak ediliyor. İşte, Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Aralık ayı evde bakım maaşı hangi illerde yattı? İşte il il sorgulama...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Aralık ayı evde bakım maaşı hangi illerde yattı? İşte il il sorgulama...

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Engellinin vasisi veya bakımını yürüten aile ya da akrabasına verilen engelli maaşları her ayın 15'i ile 31'i arasında yatırılıyor. Yatırılma tarihlerinin illere göre farklılık göstermesiyle birlikte Aralık ayında da evde bakım maaşlarının 15 Aralık – 31 Aralık tarihleri arasında yatırılacağı biliniyor.

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Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Aralık ayı evde bakım maaşı hangi illerde yattı? İşte il il sorgulama...

EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA

Evde Bakım aylığı ödemelerini E-Devlet kapısı üzerinden veya SMS yoluyla sorgulayabilirsiniz.

e-Devlet üzerinden evde bakım maaşını sorgulamak isteyen kişilerin şu adımları takip etmesi gerekmektedir:

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Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Aralık ayı evde bakım maaşı hangi illerde yattı? İşte il il sorgulama...

TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın.

Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.

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Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Aralık ayı evde bakım maaşı hangi illerde yattı? İşte il il sorgulama...

Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

e-DEVLET ÜZERİNDEN EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN