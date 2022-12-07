Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Aralık ayı evde bakım maaşı hangi illerde yattı? İşte il il sorgulama...

Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Evde bakımı yapan engelli veya yaşlı kişiler için, o kişilere bakım hizmetini üstlenen kişilere aylık olarak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen Evde Bakım Maaşının yatırılma tarihi illere göre farklılık göstermektedir. Peki, evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Aralık ayı evde bakım maaşı hangi illerde yattı? İşte il il sorgulama...