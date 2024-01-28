Emeklinin maaşına ek yatacak! +10.000 TL ödeme

Emekliler için belirlenen 6 aylık zamların ardından şimdi de ek ödeme (vergi iadesi) hesaplanıyor. Yüzde 49.25'lik zam, net maaşa yansıtılarak buna ek olarak yüzde 4 ek ödeme ekleniyor. Bu hesaplamalar, Aralık enflasyonuyla birlikte açıklanan yaklaşık 16 milyon emekli ve memurun 2024 Ocak-Temmuz dönemine ait 6 aylık maaşlarını belirliyor. Bilindiği gibi, bu dönemde enflasyon yüzde 37.57 olarak gerçekleşti. Memurlar ve memur emeklileri, toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 15'lik artışın yanı sıra yüzde 49.25 oranındaki zam ile maaşlarını güncelledi