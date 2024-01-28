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Emeklinin maaşına ek yatacak! +10.000 TL ödeme

Emekliler için belirlenen 6 aylık zamların ardından şimdi de ek ödeme (vergi iadesi) hesaplanıyor. Yüzde 49.25'lik zam, net maaşa yansıtılarak buna ek olarak yüzde 4 ek ödeme ekleniyor. Bu hesaplamalar, Aralık enflasyonuyla birlikte açıklanan yaklaşık 16 milyon emekli ve memurun 2024 Ocak-Temmuz dönemine ait 6 aylık maaşlarını belirliyor. Bilindiği gibi, bu dönemde enflasyon yüzde 37.57 olarak gerçekleşti. Memurlar ve memur emeklileri, toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 15'lik artışın yanı sıra yüzde 49.25 oranındaki zam ile maaşlarını güncelledi

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.01.2024 10:50 Güncelleme Tarihi: 28.01.2024 10:56
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Emeklinin maaşına ek yatacak! +10.000 TL ödeme

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak-Temmuz artış oranına 11.68 puanlık refah payı eklenerek, memur emeklileriyle eşitlenmesi kararı alındı. Bu sayede tüm emeklilere yüzde 49.25 oranında zam yapılmış oldu. İlk etapta yüzde 37.57 oranındaki enflasyon artışı eklenen maaşlara, şimdi de 11.68 puanlık zam farkı eklenerek ödemeler gerçekleştirilecek. Ayrıca, taban maaş da 7.500 TL'den 10 bin liraya çıkarıldı. Bu rakamın altında kalan tüm emekli aylıkları ise 10 bin TL'ye seyyanen artışla tamamlanacak.

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Garanti BBVA Emekli Promosyon: Garanti BBVA, emekli maaşı alanlara hoş geldin paketi olarak 8.500 TL'ye kadar promosyon sağlamaktadır.

ING Bank Emekli Promosyon: ING Bank, emeklilere maaşlarını bankaya taşıma karşılığında ek koşulsuz 10.000 TL'ye kadar nakit promosyon sunmaktadır. Ayrıca, Otomatik Fatura Talimatı'na bağlı olarak 5.000 TL'ye varan ek nakit promosyon imkanı da sağlanmaktadır.

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QNB Finansbank Emekli Promosyon: QNB Finansbank, emekli maaşı taşıyanlara 8.000 TL'ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim sunarak toplamda 9.200 TL'ye varan emeklilik ödülü vermektedir.

Ziraat Bankası Emekli Promosyon: Ziraat Bankası, emekli aylığına göre 3.000 TL ile 5.000 TL arasında promosyon ödemesi gerçekleştirmektedir.