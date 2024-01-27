14 milyon SSK, Bağ-Kur emeklisinin ek zammı haftaya yatacak! İşçi, esnaf, çiftçi ne kadar alacak? Merak edilenler yanıt buldu
Yaklaşık 14 milyon işçi, çiftçi, esnaf emeklisi ile dul, yetim, sürekli iş göremezlik geliri alanlar zam farklarını gelecek hafta alacak. SSK, Bağ-Kur emeklileri Ocak 2024 itibarıyla 11.68 puan refah payıyla birlikte yüzde 49.25 zam alacak. Peki ek zamla birlikte kim ne kadar alacak? İşçi, esnaf, çiftçiye ek zamda merak edilenler yanıt buldu.
Sabah
Giriş Tarihi: 27.01.2024
06:44
Sigorta girişi 2000 öncesi en düşük işçi emekli aylığı 7 bin 616 liradan 11 bin 366 liraya çıkarken 3 bin 750 lira fark yatacak. Kök aylığı 10 bin lira olan emeklinin yeni aylığı yüzde 49.25 artışla 14 bin 925 lira, 12 bin 500 lira olanın 18 bin 656 lira, 15 bin lira olanın 22 bin 387 lira, 20 bin lira olanın 29 bin 850 lira olacak. Yeni hesaplanan tutar ile ocak ayında ödenen tutar arasındaki fark emeklilerin banka hesaplarına yatırılacak.
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Emeklilere ek zam teklifinin Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından merak edilen soruların yanıtları şöyle:
ZAM FARKLARI NE ZAMAN HESABA GEÇECEK, KÖK AYLIK HESABI NASIL YAPILACAK? Sosyal Güvenlik Kurumu, ek zamma ilişkin yasal düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından gelecek hafta itibariyle ek zamları hesaplara aktaracak. Kök aylıklar da ilave zam sonrası yeniden hesaplanacak. 6 bin 900 lira kök aylığı yeni zamla birlikte 3 bin 398 lira artışla 10 bin 298 lira olacak. Yine kök aylığı 7500 lira olanın aylığı da 3 bin 693 liralık farkla 11 bin 193 liraya çıkacak. Kök aylığı 10 bin lira seviyesinde olan bir emeklinin yeni aylığı 14 bin 925 lira, 12 bin 500 lira olanın 18 bin 656 lira, 15 bin lira olanın 22 bin 387 lira, 20 bin lira olanın da 29 bin 850 lira olacak.
İŞÇİ, ÇİFTÇİ, ESNAFIN KÖK AYLIĞI YÜZDE 49.25'LİK ARTIŞLA BİRLİKTE KAÇ LİRA OLDU? SSK (2000 öncesi) 7 bin 616 lira olan emekli aylığı 7 bin 616 liradan 11 bin 366 liraya, kök aylığı 6 bin 818 lira olan en düşük Bağ-Kur emeklisinin aylığı 10 bin 175 liraya çıktı. Bağ-Kur tarım işçilerinin kök aylığı da 5 bin 420 liradan 8 bin 89 liraya çıkarken bu tutar da 10 bin liraya tamamlanacak.
SSK emeklisiyim aylığımı geçen hafta aldım. Yeni zamla ilgili hak kaybı söz konusu olacak mı? Yapılan ek zamlar 1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olacak. SSK emeklilerine 17-25 Ocak'ta, Bağ-Kur emeklilerine de 25-28 Ocak tarihi arasında yüzde 37.57 oranında zamlı emekli aylığı ödemesi yapılırken, refah payı (ek ödeme) gelecek hafta hesaba geçecek. Aylığı 10 bin liranın altında olanlara da aynı dönemde ödeme yapılacak.