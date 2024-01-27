14 milyon SSK, Bağ-Kur emeklisinin ek zammı haftaya yatacak! İşçi, esnaf, çiftçi ne kadar alacak? Merak edilenler yanıt buldu

ZAM FARKLARI NE ZAMAN HESABA GEÇECEK, KÖK AYLIK HESABI NASIL YAPILACAK?

Sosyal Güvenlik Kurumu, ek zamma ilişkin yasal düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından gelecek hafta itibariyle ek zamları hesaplara aktaracak. Kök aylıklar da ilave zam sonrası yeniden hesaplanacak. 6 bin 900 lira kök aylığı yeni zamla birlikte 3 bin 398 lira artışla 10 bin 298 lira olacak. Yine kök aylığı 7500 lira olanın aylığı da 3 bin 693 liralık farkla 11 bin 193 liraya çıkacak. Kök aylığı 10 bin lira seviyesinde olan bir emeklinin yeni aylığı 14 bin 925 lira, 12 bin 500 lira olanın 18 bin 656 lira, 15 bin lira olanın 22 bin 387 lira, 20 bin lira olanın da 29 bin 850 lira olacak.