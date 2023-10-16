SSK, BAĞ-KUR’luya son dakika maaş müjdesi geldi! 7.500, 8.125, 8.750 TL... Hesabına yatmaya başlıyor! Emeklilere gece yarısından itibaren...

Emekliler için her ayın ilk günlerinde maaşların ne zaman ödeneceği merak konusu oluyor. Ödeme tarihleri genellikle tahsis numarasının son hanesine göre belirlenirken, bazı istisnai durumlarda, özellikle hafta sonları gibi ödeme tarihlerinde değişiklikler yaşanabiliyor. Bu nedenle her emekli vatandaşın tahsis numarasına dikkat etmesi ve belirlenen tarihlerde maaşlarını almaları önemlidir. Bu düzenli ödemeler, emeklilerin yaşamlarını planlayabilmeleri ve mali güvencelerini sürdürebilmeleri için kritik bir rol oynar.