16 Ekim 2023, Pazartesi
SSK, BAĞ-KUR'luya son dakika maaş müjdesi geldi! 7.500, 8.125, 8.750 TL... Hesabına yatmaya başlıyor! Emeklilere gece yarısından itibaren...
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ödeme tarihleri, ekim ayı itibariyle tekrar gündeme geldi. Emekli maaşı alan vatandaşlar, maaşlarını tahsis numaralarının son hanesine göre belirlenen tarih aralığında alıyor. Emeklilerin merakla bekledikleri maaşları için geri sayım başladı. 7.500, 8.125, 8.750 TL alanlar...
Giriş Tarihi: 16.10.2023 06:57 Güncelleme Tarihi: 16.10.2023 06:57
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