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Haberler Galeri SSK, BAĞ-KUR'luya son dakika maaş müjdesi geldi! 7.500, 8.125, 8.750 TL... Hesabına yatmaya başlıyor! Emeklilere gece yarısından itibaren...

SSK, BAĞ-KUR'luya son dakika maaş müjdesi geldi! 7.500, 8.125, 8.750 TL... Hesabına yatmaya başlıyor! Emeklilere gece yarısından itibaren...

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ödeme tarihleri, ekim ayı itibariyle tekrar gündeme geldi. Emekli maaşı alan vatandaşlar, maaşlarını tahsis numaralarının son hanesine göre belirlenen tarih aralığında alıyor. Emeklilerin merakla bekledikleri maaşları için geri sayım başladı. 7.500, 8.125, 8.750 TL alanlar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.10.2023 06:57 Güncelleme Tarihi: 16.10.2023 06:57
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SSK, BAĞ-KUR’luya son dakika maaş müjdesi geldi! 7.500, 8.125, 8.750 TL... Hesabına yatmaya başlıyor! Emeklilere gece yarısından itibaren...

Emekliler için her ayın ilk günlerinde maaşların ne zaman ödeneceği merak konusu oluyor. Ödeme tarihleri genellikle tahsis numarasının son hanesine göre belirlenirken, bazı istisnai durumlarda, özellikle hafta sonları gibi ödeme tarihlerinde değişiklikler yaşanabiliyor. Bu nedenle her emekli vatandaşın tahsis numarasına dikkat etmesi ve belirlenen tarihlerde maaşlarını almaları önemlidir. Bu düzenli ödemeler, emeklilerin yaşamlarını planlayabilmeleri ve mali güvencelerini sürdürebilmeleri için kritik bir rol oynar.

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SSK, BAĞ-KUR’luya son dakika maaş müjdesi geldi! 7.500, 8.125, 8.750 TL... Hesabına yatmaya başlıyor! Emeklilere gece yarısından itibaren...

İşte tahsis numarasının son rakamına göre emekli maaşı ödeme tarihleri:

SSK Emeklileri için Ödeme Tarihleri

📍Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

📍Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

📍Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

📍Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

📍Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

📍Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

📍Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

📍Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

📍Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

📍Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında maaşlarını alacaklar.

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SSK, BAĞ-KUR’luya son dakika maaş müjdesi geldi! 7.500, 8.125, 8.750 TL... Hesabına yatmaya başlıyor! Emeklilere gece yarısından itibaren...

Bağ-Kur Emeklileri için Ödeme Tarihleri

📍Tahsis numarası son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

📍Tahsis numarası son rakamı 3 ve 1 olanlar ayın 26'sında,

📍Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

📍Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar ise her ayın 28'inde emekli maaşlarını alacaklar.

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SSK, BAĞ-KUR’luya son dakika maaş müjdesi geldi! 7.500, 8.125, 8.750 TL... Hesabına yatmaya başlıyor! Emeklilere gece yarısından itibaren...

EMEKLİ MAAŞLAR OCAK 2024'TE NE KADAR OLACAK?

Ocak ayındaki emekli maaşı hesaplamaları için elimizde 3 önemli veri bulunuyor. Temmuz-Ağustos enflasyonu yüzde 25.11 olarak gerçekleşti. Emekliler için en kritik veri son 3 aylık enflasyon verisi. Bu veri emeklilerin maaşlarına ne kadar zam alacaklarını netleştirecek ve maaşlarını şekillendirecek.

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SSK, BAĞ-KUR’luya son dakika maaş müjdesi geldi! 7.500, 8.125, 8.750 TL... Hesabına yatmaya başlıyor! Emeklilere gece yarısından itibaren...

3 AYLIK VERİYE GÖRE MAAŞ HESAPLAMALARI

Mevcut Maaş: 7.500,00 TL

Yüzde 25.11 zamlı maaş: 9.383,25 TL
Yüzde 37.76 zamlı maaş: 10.332,00 TL
Yüzde 39.61 zamlı maaş: 10.470,75 TL

Mevcut Maaş: 7.600,00 TL

Yüzde 25.11 zamlı maaş: 9.508,36 TL
Yüzde 37.76 zamlı maaş: 10.469,76 TL
Yüzde 39.61 zamlı maaş: 10.610,36 TL

Mevcut Maaş: 7.700,00 TL

Yüzde 25.11 zamlı maaş: 9.633,47 TL
Yüzde 37.76 zamlı maaş: 10.607,52 TL
Yüzde 39.61 zamlı maaş: 10.749,97 TL

Mevcut Maaş: 7.800,00 TL

Yüzde 25.11 zamlı maaş: 9.758,58 TL
Yüzde 37.76 zamlı maaş: 10.745,28 TL
Yüzde 39.61 zamlı maaş: 10.889,58 TL