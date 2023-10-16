HaberlerGaleri5 bin TL'lik ikramiyede çıkış-giriş oyununa geçit yok! İkramiyeden kimler yararlanacak? EYT, dul ve yetim aylığı alanlar...
5 bin TL'lik ikramiyede çıkış-giriş oyununa geçit yok! İkramiyeden kimler yararlanacak? EYT, dul ve yetim aylığı alanlar...
Emekliye bir defaya mahsus 5 bin lira ödenmesine ilişkin düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. 5 bin liralık ikramiyeden 30 Eylül öncesi dilekçe verip aylık bağlanmayan EYT'liler de yararlanacak. İkramiye için işten çıkış sonra giriş yapanlar 5 bin lirayı faiziyle iade etmek durumunda kalacak.