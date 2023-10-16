5 bin TL’lik ikramiyede çıkış-giriş oyununa geçit yok! İkramiyeden kimler yararlanacak? EYT, dul ve yetim aylığı alanlar...

SGK verilerine göre 15,5 milyon kişiye emekli aylığı, 4.1 milyon dul ve yetime de ölüm aylığı ödeniyor, 1.8 milyon emekli de destek primi ödeyerek çalışmaya devam ediyor. Vazife malulü, şehit yakınları, gaziler, güvenlik korucuları da ikramiye alacak.