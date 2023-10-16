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Haberler Galeri 5 bin TL'lik ikramiyede çıkış-giriş oyununa geçit yok! İkramiyeden kimler yararlanacak? EYT, dul ve yetim aylığı alanlar...

5 bin TL'lik ikramiyede çıkış-giriş oyununa geçit yok! İkramiyeden kimler yararlanacak? EYT, dul ve yetim aylığı alanlar...

Emekliye bir defaya mahsus 5 bin lira ödenmesine ilişkin düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. 5 bin liralık ikramiyeden 30 Eylül öncesi dilekçe verip aylık bağlanmayan EYT'liler de yararlanacak. İkramiye için işten çıkış sonra giriş yapanlar 5 bin lirayı faiziyle iade etmek durumunda kalacak.

Sabah
Giriş Tarihi: 16.10.2023 06:35
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5 bin TL’lik ikramiyede çıkış-giriş oyununa geçit yok! İkramiyeden kimler yararlanacak? EYT, dul ve yetim aylığı alanlar...

Emeklilere 5 bin liralık ikramiye ekim ayında emekli aylığı alanlara dosya bazında bir defaya mahsus ödenecek. İkramiyeden, 30 Eylül öncesi emeklilik dilekçesi verip henüz aylık bağlanmayan EYT'liler de yararlanacak. 1-31 Ekim tarihleri arasında 1 gün dahi sigortalı çalışması olan ikramiyeden yararlanamayacak.

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5 bin TL’lik ikramiyede çıkış-giriş oyununa geçit yok! İkramiyeden kimler yararlanacak? EYT, dul ve yetim aylığı alanlar...

Emeklilik ikramiyesi için işten çıkış sonra giriş yapanlar 5 bin lirayı faiziyle iade etmek durumunda kalacak. Sosyal Güvenlik Kurumu ikramiye için yapılan işten çıkış ve girişleri yakından izleyecek. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'ndan emekli olup Bağ-Kur'lu faaliyette bulunan emekliler de ikramiye alamayacak.

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5 bin TL’lik ikramiyede çıkış-giriş oyununa geçit yok! İkramiyeden kimler yararlanacak? EYT, dul ve yetim aylığı alanlar...

Emeklinin dul ve yetimi de ödemeyi hissesi oranında alacak Emekli olduktan sonra aylıkları kesilmeden memur olarak işe devam edenler de ikramiyeden yararlanamayacak. Meslek hastalığı, iş kazası sigortasından sürekli iş göremezlik geliri alanlara gelir bağlanmasına esas olan iş göremezlik derecesine göre ödeme yapılacak.

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5 bin TL’lik ikramiyede çıkış-giriş oyununa geçit yok! İkramiyeden kimler yararlanacak? EYT, dul ve yetim aylığı alanlar...

SGK verilerine göre 15,5 milyon kişiye emekli aylığı, 4.1 milyon dul ve yetime de ölüm aylığı ödeniyor, 1.8 milyon emekli de destek primi ödeyerek çalışmaya devam ediyor. Vazife malulü, şehit yakınları, gaziler, güvenlik korucuları da ikramiye alacak.

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5 bin TL’lik ikramiyede çıkış-giriş oyununa geçit yok! İkramiyeden kimler yararlanacak? EYT, dul ve yetim aylığı alanlar...

15 KASIM'DAN ÖNCE HESAPLARDA

Emeklilere 5 bin liralık ikramiyeye ilişkin Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen yasal düzenlemede merak edilen soruların yanıtları şöyle: