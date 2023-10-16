SGK’ya 1800-2400-3600 gün prim ödeyenlere hemen erken maaş imkanı! Emeklilik kağıdı önünüze gelecek!

İş Kazası veya Meslek Hastalığı: İş kazası yaşayan veya meslek hastalığına yakalanan kişiler, bu durumlarını ispatladıktan sonra malulen emeklilik hakkı kazanabilirler. Heyete girilerek kayıp oranı belirlenir ve %60 veya daha fazla kayıp olanlar malulen emeklilik hakkını elde edebilirler.

%40 Malullük Raporu: %40 ve üzeri malullük raporuna sahip olan kişiler, diğer malulen emekli olma şartlarını sağladıkları takdirde yaş şartına tabi olmazlar.