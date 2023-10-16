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SGK'ya 1800-2400-3600 gün prim ödeyenlere hemen erken maaş imkanı! Emeklilik kağıdı önünüze gelecek!

Malulen emekli olma şartları, Türkiye'de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sıkı bir şekilde belirlenir ve bu şartlar kişinin sağlık durumuna, iş geçmişine ve diğer faktörlere dayanır. Malulen emeklilik, kişinin çalışma kapasitesini büyük ölçüde kaybettiği veya tamamen kaybettiği durumlar için geçerli bir seçenektir. SGK'ya 1800-2400-3600 gün prim ödeyenlere detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.10.2023 07:43 Güncelleme Tarihi: 16.10.2023 07:43
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SGK’ya 1800-2400-3600 gün prim ödeyenlere hemen erken maaş imkanı! Emeklilik kağıdı önünüze gelecek!

Emekli olabilmek için genel olarak belirli bir yaş ve prim günü şartı aranırken, malulen emekli olma şartları bu kriterlerden farklıdır. Malulen emekli olabilmek için, belirli bir çalışma süresini tamamlamış olmak gerekmektedir ve bu süre, ülkenin sigorta sistemine göre değişiklik gösterebilir. Genellikle, en az 10 yıl süreyle sigortalı olarak çalışmış olma şartı aranır. Ancak bu süre zarfında kişinin sağlık durumu ve engeli de malulen emekli olma sürecinde önemli bir rol oynar. İşte detayları...

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SGK’ya 1800-2400-3600 gün prim ödeyenlere hemen erken maaş imkanı! Emeklilik kağıdı önünüze gelecek!

Malulen Emekli Olma Şartları:

Çalışma Süresi: Malulen emekli olmak isteyen kişiler, sigorta sistemleri fark etmeksizin en az 10 yıl süreyle çalışmış olmalıdır.

Prim Gün Sayısı: 10 yıl içerisinde en az 1800 prim günü tamamlanmalıdır.

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SGK’ya 1800-2400-3600 gün prim ödeyenlere hemen erken maaş imkanı! Emeklilik kağıdı önünüze gelecek!

Sağlık Durumu: Sigortalı çalışanın malulen emekli olabilmesi için sağlık kurumlarından alınacak bir raporla işgücü kaybının en az yüzde 60 oranında olduğu tespit edilmelidir. Bu durum, çalışanın işe başlama tarihinden sonra meydana gelmelidir.

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SGK’ya 1800-2400-3600 gün prim ödeyenlere hemen erken maaş imkanı! Emeklilik kağıdı önünüze gelecek!

İş Kazası veya Meslek Hastalığı: İş kazası yaşayan veya meslek hastalığına yakalanan kişiler, bu durumlarını ispatladıktan sonra malulen emeklilik hakkı kazanabilirler. Heyete girilerek kayıp oranı belirlenir ve %60 veya daha fazla kayıp olanlar malulen emeklilik hakkını elde edebilirler.

%40 Malullük Raporu: %40 ve üzeri malullük raporuna sahip olan kişiler, diğer malulen emekli olma şartlarını sağladıkları takdirde yaş şartına tabi olmazlar.

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SGK’ya 1800-2400-3600 gün prim ödeyenlere hemen erken maaş imkanı! Emeklilik kağıdı önünüze gelecek!

Malulen Emeklilik Yaşı:

Malulen emekli olabilmek için yaş şartı bulunmamaktadır. Malulen emekli olmak isteyen kişiler için yaş sınırı geçerli değildir. Önemli olan, çalışanın işgücü kaybının en az yüzde 60 olacak şekilde tespit edilmesi, 10 yıl süreyle sigortalı olarak çalışmış olması ve 1800 prim ödeme gününü tamamlamış olmasıdır. Ayrıca, malulen emeklilik için prim borcu bulunmamalıdır.