16 Ekim 2023, Pazartesi
SGK'ya 1800-2400-3600 gün prim ödeyenlere hemen erken maaş imkanı! Emeklilik kağıdı önünüze gelecek!
Malulen emekli olma şartları, Türkiye'de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sıkı bir şekilde belirlenir ve bu şartlar kişinin sağlık durumuna, iş geçmişine ve diğer faktörlere dayanır. Malulen emeklilik, kişinin çalışma kapasitesini büyük ölçüde kaybettiği veya tamamen kaybettiği durumlar için geçerli bir seçenektir. SGK'ya 1800-2400-3600 gün prim ödeyenlere detaylar...
Giriş Tarihi: 16.10.2023 07:43 Güncelleme Tarihi: 16.10.2023 07:43
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