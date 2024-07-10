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SSK, Bağ-Kur'luya müjde sabah 07.00'de geldi! 18.600 TL'lik mest edecek ek kazanç: Kök maaşı 10.000 TL olana...

Temmuz ayı zammının netleşmesiyle birlikte bankaların emekliler, dul ve yetimler için sunduğu promosyon kampanyaları da güncellendi. Promosyon miktarları 18 bin liraya kadar çıkarken, birçok emekli, en yüksek promosyonu hangi bankanın verdiğini merak ediyor. İşte 17 bankanın güncel promosyon kampanyaları ve detayları...

ahaber.com.tr
Giriş: 10.07.2024 06:57 Güncelleme: 10.07.2024 06:57
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SSK, Bağ-Kur’luya müjde sabah 07.00’de geldi! 18.600 TL’lik mest edecek ek kazanç: Kök maaşı 10.000 TL olana...

Bankalar, emeklilerin, dul ve yetimlerin yararlanabileceği promosyon kampanyalarını Temmuz ayı itibarıyla güncelledi. Sosyal Güvenlik Kurumu ile yapılan protokoller kapsamında belirlenen taban rakamlara ek olarak, birçok banka ek avantajlar ve daha yüksek tutarlar sunarak rekabette öne çıkmaya çalışıyor. Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre, birçok banka bu asgari tutarların üzerine çıkarak emeklileri kendi bünyelerine çekmeyi hedefliyor. Hatta bazı bankalar 15.000 TL'ye varan promosyonu hiçbir şart olmaksızın sunarken, bazıları ise emekli yakını getirme, kredi kartı harcamaları veya otomatik ödeme talimatı verme gibi ek şartlarla daha yüksek promosyon seçenekleri sunuyor.

TEMMUZ AYI EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI

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SSK, Bağ-Kur’luya müjde sabah 07.00’de geldi! 18.600 TL’lik mest edecek ek kazanç: Kök maaşı 10.000 TL olana...

Akbank: 17.500 TL'ye kadar promosyon. Ek olarak her otomatik fatura talimatı için 500 TL chip para hediyesi.

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SSK, Bağ-Kur’luya müjde sabah 07.00’de geldi! 18.600 TL’lik mest edecek ek kazanç: Kök maaşı 10.000 TL olana...

Albaraka Türk: 16.000 TL'ye varan promosyon imkanı. Ek olarak otomatik fatura ödemeleri ve emekli yakını getirme koşullarıyla ek ödüller.

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SSK, Bağ-Kur’luya müjde sabah 07.00’de geldi! 18.600 TL’lik mest edecek ek kazanç: Kök maaşı 10.000 TL olana...

Denizbank: 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi.

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SSK, Bağ-Kur’luya müjde sabah 07.00’de geldi! 18.600 TL’lik mest edecek ek kazanç: Kök maaşı 10.000 TL olana...

Fibabanka: 12.000 TL'ye varan promosyon imkanı.

Garanti BBVA: 15.000 TL'ye varan promosyon ödemesi.

Halkbank: 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi.