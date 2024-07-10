10 Temmuz 2024, Çarşamba
SSK, Bağ-Kur'luya müjde sabah 07.00'de geldi! 18.600 TL'lik mest edecek ek kazanç: Kök maaşı 10.000 TL olana...
Temmuz ayı zammının netleşmesiyle birlikte bankaların emekliler, dul ve yetimler için sunduğu promosyon kampanyaları da güncellendi. Promosyon miktarları 18 bin liraya kadar çıkarken, birçok emekli, en yüksek promosyonu hangi bankanın verdiğini merak ediyor. İşte 17 bankanın güncel promosyon kampanyaları ve detayları...
Giriş: 10.07.2024 06:57 Güncelleme: 10.07.2024 06:57
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