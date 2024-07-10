SSK, Bağ-Kur’luya müjde sabah 07.00’de geldi! 18.600 TL’lik mest edecek ek kazanç: Kök maaşı 10.000 TL olana...

Bankalar, emeklilerin, dul ve yetimlerin yararlanabileceği promosyon kampanyalarını Temmuz ayı itibarıyla güncelledi. Sosyal Güvenlik Kurumu ile yapılan protokoller kapsamında belirlenen taban rakamlara ek olarak, birçok banka ek avantajlar ve daha yüksek tutarlar sunarak rekabette öne çıkmaya çalışıyor. Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre, birçok banka bu asgari tutarların üzerine çıkarak emeklileri kendi bünyelerine çekmeyi hedefliyor. Hatta bazı bankalar 15.000 TL'ye varan promosyonu hiçbir şart olmaksızın sunarken, bazıları ise emekli yakını getirme, kredi kartı harcamaları veya otomatik ödeme talimatı verme gibi ek şartlarla daha yüksek promosyon seçenekleri sunuyor.

TEMMUZ AYI EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI