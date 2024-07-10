47 48 49 50 yaşa tam isabet erken emeklilik hesaplandı! 1999 2001 2003 2008 SGK girişi olana güncel tablo

Milyonlarca kişiye emeklilik kapısını aralayan EYT yasası yürürlüğe girdi girmesine ancak bazı vatandaşlar erken emeklilik hayalleri kurmaya devam ediyor. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olarak çalışan 2 milyondan fazla kişi yaş şartı olmadan emekli olma hakkı kazanırken, bu tarihte sonra çalışma hayatına başlayanlar ve EYT'yi kaçıranlar için de erken emeklilik yolları bulunuyor. Çocuk sayısından askerlik borçlanmasına, sağlık durumundan meslek gruplarına kadar pek çok faktör emeklilik tarihini öne çekebiliyor.