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47 48 49 50 yaşa tam isabet erken emeklilik hesaplandı! 1999 2001 2003 2008 SGK girişi olana güncel tablo

Milyonlarca kişiye emeklilik kapısını aralayan EYT yasası yürürlüğe girdi girmesine ancak bazı vatandaşlar erken emeklilik hayalleri kurmaya devam ediyor. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olarak çalışan 2 milyondan fazla kişi yaş şartı olmadan emekli olma hakkı kazanırken, bu tarihte sonra çalışma hayatına başlayanlar ve EYT'yi kaçıranlar için de erken emeklilik yolları bulunuyor. Çocuk sayısından askerlik borçlanmasına, sağlık durumundan meslek gruplarına kadar pek çok faktör emeklilik tarihini öne çekebiliyor.

ahaber.com.tr
Giriş: 10.07.2024 08:19 Güncelleme: 10.07.2024 08:19
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47 48 49 50 yaşa tam isabet erken emeklilik hesaplandı! 1999 2001 2003 2008 SGK girişi olana güncel tablo

Emeklilik hesaplamalarında en önemli unsur, sigorta başlangıç tarihi olarak öne çıkıyor. Hem prim ödeme süresi hem de yaş şartı bu tarih baz alınarak hesaplanıyor. Çalışma hayatı boyunca SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı gibi farklı kurumlara prim ödemiş olmak da emeklilik tarihini etkiliyor.

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47 48 49 50 yaşa tam isabet erken emeklilik hesaplandı! 1999 2001 2003 2008 SGK girişi olana güncel tablo

İşte Erken Emeklilik İmkanları

1. Çocuk Sayısı Kadınlara Avantaj Sağlıyor

Kadın çalışanlar, her çocuk için doğum borçlanması yaparak emekliliklerini öne çekebiliyor. 3 çocuğa kadar geçerli olan bu hakla, çocuk başına 720 gün olmak üzere toplamda 2160 gün (6 yıl) kazanılabiliyor. Çocukların sigorta başlangıcından önce doğmuş olması şartı aranıyor.

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47 48 49 50 yaşa tam isabet erken emeklilik hesaplandı! 1999 2001 2003 2008 SGK girişi olana güncel tablo

2. Askerlik Borçlanmasıyla Erken Emeklilik

Erkek çalışanlar için de askerlik süresi emeklilik hesaplamalarında avantaj sağlıyor. Sigorta başlangıcından önce yapılan askerlik borçlanması, sigorta giriş tarihini geri çekerek 1 yıla kadar erken emeklilik imkanı sunuyor.

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47 48 49 50 yaşa tam isabet erken emeklilik hesaplandı! 1999 2001 2003 2008 SGK girişi olana güncel tablo

3. 15 Yıl Çalışana Kısmi Emeklilik

Kısmi emeklilik olarak bilinen sistemle 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim gününü dolduranlar, yaş şartını beklemeden emekli olabiliyor. Ancak bu durumda yaş şartı kadınlar için 58, erkekler için ise 60 olarak uygulanıyor.

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47 48 49 50 yaşa tam isabet erken emeklilik hesaplandı! 1999 2001 2003 2008 SGK girişi olana güncel tablo

4. Sağlık Raporuyla Malulen Emeklilik

Çalışma gücünü en az %60 oranında kaybettiğini sağlık raporuyla kanıtlayanlar, malulen emeklilik hakkından yararlanabiliyor. Bu durumda en az 1800 gün prim ödemiş olmak yeterli oluyor.