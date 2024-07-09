SGK listeyi duyurdu! Bu mesleklerde çalışan saniyesinde emekli oluyor

Emeklilik sistemi belirli meslek grupları için sunduğu erken emeklilik hakkıyla dikkat çekiyor. Bu imkan, özellikle zorlu çalışma koşulları, yüksek risk faktörleri ve mesleklerin doğası gereği sağlık üzerindeki potansiyel etkiler göz önünde bulundurularak tanınmaktadır. İşte erken emekliliğin kapılarını aralayan o meslekler ve bu haklardan yararlanma şartları!