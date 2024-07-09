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SGK listeyi duyurdu! Bu mesleklerde çalışan saniyesinde emekli oluyor

Emeklilik sistemi belirli meslek grupları için sunduğu erken emeklilik hakkıyla dikkat çekiyor. Bu imkan, özellikle zorlu çalışma koşulları, yüksek risk faktörleri ve mesleklerin doğası gereği sağlık üzerindeki potansiyel etkiler göz önünde bulundurularak tanınmaktadır. İşte erken emekliliğin kapılarını aralayan o meslekler ve bu haklardan yararlanma şartları!

ahaber.com.tr
Giriş: 09.07.2024 15:39 Güncelleme: 09.07.2024 15:41
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SGK listeyi duyurdu! Bu mesleklerde çalışan saniyesinde emekli oluyor

Belirli meslek grupları için erken emeklilik hakkı, çalışma koşullarının zorluğu ve mesleğin gerektirdiği riskler göz önünde bulundurularak tanınıyor. Milyonlarca çalışana erken emeklilik imkanı sunan bu düzenleme hangi meslek gruplarını kapsıyor? İşte merak edilen sorunun cevabı!

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SGK listeyi duyurdu! Bu mesleklerde çalışan saniyesinde emekli oluyor

İşte erken emeklilik hakkı tanınan meslek grupları

Demir ve Çelik Fabrikalarında Çalışanlar
Cıva Üretimi İşleri

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SGK listeyi duyurdu! Bu mesleklerde çalışan saniyesinde emekli oluyor

Madencilik ve Yeraltı İşleri
Asit Üretimi Yapan Fabrika ve Atölyeler

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SGK listeyi duyurdu! Bu mesleklerde çalışan saniyesinde emekli oluyor

Sahil Güvenlik Komutanlığı
Radyoaktif İşler

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SGK listeyi duyurdu! Bu mesleklerde çalışan saniyesinde emekli oluyor

Emniyet Çalışanları
Askerler