13 Kasım 2024, Çarşamba

A HABER GALERİ

Haberler Ekonomi Galerileri SSK, Bağ-Kur’luya ek zam hesaplandı: En düşük emekli maaşına %20’lik ayar! 2025 Ocak’ta Refah payı ile…

SSK, Bağ-Kur’luya ek zam hesaplandı: En düşük emekli maaşına %20’lik ayar! 2025 Ocak’ta Refah payı ile…

Ocak ayında milyonlarca emekliyi ilgilendiren zam oranları ve ek zam ihtimalleri gündemde. Yaklaşık 16.4 milyon emekli, yeni yılda maaşlarına yapılacak artışları beklerken, enflasyon oranlarına göre şekillenecek zam oranları ve ek refah payı olasılıkları netleşmeye başladı. İşte Ocak ayında emekliler için beklenen zam oranları ve yeni düzenlemeler…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.11.2024 06:32 Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 07:05
SSK, Bağ-Kur’luya ek zam hesaplandı: En düşük emekli maaşına %20’lik ayar! 2025 Ocak’ta Refah payı ile…

Ocak ayında milyonlarca emekliyi ilgilendiren zam oranları ve ek zam ihtimalleri gündemde. Yaklaşık 16.4 milyon emekli, yeni yılda maaşlarına yapılacak artışları beklerken, enflasyon oranlarına göre şekillenecek zam oranları ve ek refah payı olasılıkları netleşmeye başladı. İşte Ocak ayında emekliler için beklenen zam oranları ve yeni düzenlemeler…

SSK, Bağ-Kur’luya ek zam hesaplandı: En düşük emekli maaşına %20’lik ayar! 2025 Ocak’ta Refah payı ile…

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına, 2024'ün ikinci yarısındaki enflasyon oranına göre zam yapılacak. Son açıklanan enflasyon verilerine göre, Temmuz-Ekim dönemi enflasyon oranı yüzde 12.06 olarak gerçekleşti. Bu verilere göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 12.06, memur emeklilerinin ise yüzde 1.87 enflasyon farkı ile birlikte yüzde 7.99 zam alacağı tahmin ediliyor. Kasım ve Aralık ayı enflasyon verilerinin eklenmesiyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 15.45, memur emeklilerine ise yüzde 11.25 zam yapılması bekleniyor.

SSK, Bağ-Kur’luya ek zam hesaplandı: En düşük emekli maaşına %20’lik ayar! 2025 Ocak’ta Refah payı ile…

Refah Payı ile Eşit Zam İhtimali

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 44 olarak güncellemesiyle, emekli maaşlarına ek refah payı eklenip eklenmeyeceği tartışılıyor. İlk formüle göre, memur emeklilerine refah payı verilerek zam oranının SSK ve Bağ-Kur seviyesine çıkartılması mümkün. Bu durumda memur emeklilerine 4.2 puanlık refah payı eklenerek tüm emeklilere yüzde 15.45 oranında zam yapılabilir.

SSK, Bağ-Kur’luya ek zam hesaplandı: En düşük emekli maaşına %20’lik ayar! 2025 Ocak’ta Refah payı ile…

İkinci formülde ise, hem SSK ve Bağ-Kur hem de memur emeklilerine refah payı verilerek zam oranının yüzde 20 seviyesine çıkarılması öngörülüyor. Bu model uygulanırsa, memur emeklilerine 8.75, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise 4.55 puanlık refah payı sağlanacak.

SSK, Bağ-Kur’luya ek zam hesaplandı: En düşük emekli maaşına %20’lik ayar! 2025 Ocak’ta Refah payı ile…

En Düşük Emekli Maaşı 15 Bin Liraya Yükselebilir

Ocak ayında yapılacak kök aylık artışına ek olarak, en düşük emekli maaşı da yeniden düzenlenecek. Temmuz ayında yapılan son düzenlemeye göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 12 bin 500 liranın altında kalan maaşlar Hazine desteğiyle bu tutara tamamlanıyordu. Ocak ayında emekli maaşlarına yapılacak zamla birlikte en düşük ödemelerin yüzde 15.45 oranında artışla 14 bin 431 liraya, yüzde 20 artışla ise 15 bin liraya yükselmesi bekleniyor. Bu düzenleme, emeklilerin yaşam standartlarını artırmaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

SSK, Bağ-Kur’luya ek zam hesaplandı: En düşük emekli maaşına %20’lik ayar! 2025 Ocak’ta Refah payı ile…

KİM, NE ALACAK?

- 2024 yıl sonu enflasyonu tahmini: % 44
- Temmuz-Aralık enflasyonu: % 15.45
- SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranı: % 15.45
- Memur-emeklisi TÜFE farkı: % 4.95
- Memur-emeklisi zam oranı: % 11.25
- Memur ile SSK ve Bağ-Kur emeklisi zam farkı: 4.2 puan

SSK, Bağ-Kur’luya ek zam hesaplandı: En düşük emekli maaşına %20’lik ayar! 2025 Ocak’ta Refah payı ile…

REFAH PAYI FORMÜLÜ

- Memur emeklisine refah payı. Örneğin; 4.2 puanlık refah payı ile tüm emeklilere yüzde 15.45 zam...
- Hem memur hem SSK ve Bağ-Kur emeklisine refah payı: Örneğin; memur emeklilerine 8.75, SSK ve Bağ-Kur'lulara 4.55 puanlık refah payı ile tüm emeklilere yüzde 20 zam...

SSK, Bağ-Kur’luya ek zam hesaplandı: En düşük emekli maaşına %20’lik ayar! 2025 Ocak’ta Refah payı ile…

TABAN AYLIK FORMÜLÜ

- Mevcut: 12.500 TL
- Yüzde 15.45 artış: 14.431 TL
- Yüzde 20 artış: 15.000 TL