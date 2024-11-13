SSK, Bağ-Kur’luya ek zam hesaplandı: En düşük emekli maaşına %20’lik ayar! 2025 Ocak’ta Refah payı ile…

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına, 2024'ün ikinci yarısındaki enflasyon oranına göre zam yapılacak. Son açıklanan enflasyon verilerine göre, Temmuz-Ekim dönemi enflasyon oranı yüzde 12.06 olarak gerçekleşti. Bu verilere göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 12.06, memur emeklilerinin ise yüzde 1.87 enflasyon farkı ile birlikte yüzde 7.99 zam alacağı tahmin ediliyor. Kasım ve Aralık ayı enflasyon verilerinin eklenmesiyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 15.45, memur emeklilerine ise yüzde 11.25 zam yapılması bekleniyor.