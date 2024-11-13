13 Kasım 2024, Çarşamba
SSK, Bağ-Kur’luya ek zam hesaplandı: En düşük emekli maaşına %20’lik ayar! 2025 Ocak’ta Refah payı ile…
Ocak ayında milyonlarca emekliyi ilgilendiren zam oranları ve ek zam ihtimalleri gündemde. Yaklaşık 16.4 milyon emekli, yeni yılda maaşlarına yapılacak artışları beklerken, enflasyon oranlarına göre şekillenecek zam oranları ve ek refah payı olasılıkları netleşmeye başladı. İşte Ocak ayında emekliler için beklenen zam oranları ve yeni düzenlemeler…
Giriş Tarihi: 13.11.2024 06:32 Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 07:05