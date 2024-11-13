"Hükümdar yiyeceği" gelir kaynağı oldu! Denemek için ekti şimdi de taleplere yetişemiyor

Bahçeyi ziyaret eden Şırnak Tarım ve Orman Müdürü Oktay Sezgin ise Şırnak'ın ekolojiler diyarı bir bölge olduğunu belirterek , bölgede poli-kültür hakim olduğunu söyledi. Sezgin 'in konuşmasının devamında şu ifadelkere yer verdi:

"Birçok meyve sebze türünü yetiştirebilmekteyiz. Şırnak'ta kapama Trabzon hurması bahçesindeyiz. Son birkaç yıldır çiftçimiz kendi marifetiyle Trabzon hurması bahçesi kurmuş. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak yakından takip ettik. Bölgemizde Trabzon hurması tarımının yapılabilirliğini ifade etmek isterim."