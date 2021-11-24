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SSK Bağ-Kur’lunun yüz güldüren zam hesabı! Maaşlarda 750 TL artış olacak… Emekliye yüzde 10.01 zam geliyor!

Maaşlarına zam alacak emeklilerin 2022 kazancı merak ediliyor. SSK Bağ-Kur'lunun yüz güldüren zam hesabı sürüyor. Maaşlarda 750 TL'ye varan artışlar olacağı hesaplanıyor. Ekonomistlerin yaptığı hesaplamalara göre; enflasyon tahminlerine göre emekli maaşları yüzde 9.17 veya yüzde 10.01 zamlanacak. Kesin oran için Kasım ve Aralık ayı verilerinin yayınlanması gerekecek. 6 aylık enflasyon dilimi ortaya çıktığında maaş oranı da belirlenecek.

Giriş Tarihi: 24.11.2021 09:11
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SSK Bağ-Kur’lunun yüz güldüren zam hesabı! Maaşlarda 750 TL artış olacak… Emekliye yüzde 10.01 zam geliyor!

Milyonlarca emekli her yıl maaşlarına zam almaya devam ediyor. Enflasyon oranlarına göre verilen zamlarda hesap kitap başladı. Netleşen rakamlara göre; Ocak ayında emeklilere yüzde 9.17 veya 10.01 zam yapılacağı öngörülüyor. Bu oran henüz kesin olmasa da; Kasım ve Aralık ayının enflasyon verileriyle Ocak maaş zammı kesinleşecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu zamdan faydalandığında maaşlara 750 liraya kadar bir artış sağlanacak. İşte, emeklinin 2022 zam hesabı!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SSK Bağ-Kur’lunun yüz güldüren zam hesabı! Maaşlarda 750 TL artış olacak… Emekliye yüzde 10.01 zam geliyor!

TAKVİM'in haberine göre; Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 6.72 olarak gerçekleşti. Kesin oran için geriye Kasım ve Aralık verileri kaldı.

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SSK Bağ-Kur’lunun yüz güldüren zam hesabı! Maaşlarda 750 TL artış olacak… Emekliye yüzde 10.01 zam geliyor!

Emekli ocak zammı yaklaşıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları Ocak'ta bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında artırılacak. Zam oranı için ipuçları da geliyor.

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SSK Bağ-Kur’lunun yüz güldüren zam hesabı! Maaşlarda 750 TL artış olacak… Emekliye yüzde 10.01 zam geliyor!

503 TL ZAM KESİN

Şu ana kadar gerçekleşen enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 503 liraya varan artış yaşanacak.

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SSK Bağ-Kur’lunun yüz güldüren zam hesabı! Maaşlarda 750 TL artış olacak… Emekliye yüzde 10.01 zam geliyor!

En yüksek aylık 7 bin 492 liradan 7 bin 995 liraya çıkacak.