SSK Bağ-Kur’lunun yüz güldüren zam hesabı! Maaşlarda 750 TL artış olacak… Emekliye yüzde 10.01 zam geliyor!

Milyonlarca emekli her yıl maaşlarına zam almaya devam ediyor. Enflasyon oranlarına göre verilen zamlarda hesap kitap başladı. Netleşen rakamlara göre; Ocak ayında emeklilere yüzde 9.17 veya 10.01 zam yapılacağı öngörülüyor. Bu oran henüz kesin olmasa da; Kasım ve Aralık ayının enflasyon verileriyle Ocak maaş zammı kesinleşecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu zamdan faydalandığında maaşlara 750 liraya kadar bir artış sağlanacak. İşte, emeklinin 2022 zam hesabı!