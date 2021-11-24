HaberlerGaleriSSK Bağ-Kur’lunun yüz güldüren zam hesabı! Maaşlarda 750 TL artış olacak… Emekliye yüzde 10.01 zam geliyor!
SSK Bağ-Kur’lunun yüz güldüren zam hesabı! Maaşlarda 750 TL artış olacak… Emekliye yüzde 10.01 zam geliyor!
Maaşlarına zam alacak emeklilerin 2022 kazancı merak ediliyor. SSK Bağ-Kur'lunun yüz güldüren zam hesabı sürüyor. Maaşlarda 750 TL'ye varan artışlar olacağı hesaplanıyor. Ekonomistlerin yaptığı hesaplamalara göre; enflasyon tahminlerine göre emekli maaşları yüzde 9.17 veya yüzde 10.01 zamlanacak. Kesin oran için Kasım ve Aralık ayı verilerinin yayınlanması gerekecek. 6 aylık enflasyon dilimi ortaya çıktığında maaş oranı da belirlenecek.