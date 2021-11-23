Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den asgari ücret açıklaması: Aralık sonunu beklemeyeceğiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretin tespitine ilişkin görüşmelerle ilgili, "Ben görüşmeleri ilk haftada bitirme kararındayım. Olur gibi görüyorum. İlk görüşmede değil de bir hafta içinde, haftanın başında ve sonunda görüşürüz" dedi.