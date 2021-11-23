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Haberler Galeri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den asgari ücret açıklaması: Aralık sonunu beklemeyeceğiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den asgari ücret açıklaması: Aralık sonunu beklemeyeceğiz

Son dakika haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, aralık ayında başlayacak asgari ücret görüşmelerinin ay sonuna kadar uzamayacağını, 1-2 hafta içinde tamamlanacağını açıkladı. Ayrıca asgari ücretin tespiti için yapılan anket sonuçlarının çarşamba günü sonuçlanacağını belirten Bilgin, "Önce Cumhurbaşkanı'mızla paylaşacağım. Muhtemelen bir sonraki kabinede araştırmanın sonuçlarını takdim ederim" diye konuştu.

Giriş Tarihi: 23.11.2021 10:05 Güncelleme Tarihi: 23.11.2021 10:22
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den asgari ücret açıklaması: Aralık sonunu beklemeyeceğiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretin tespitine ilişkin görüşmelerle ilgili, "Ben görüşmeleri ilk haftada bitirme kararındayım. Olur gibi görüyorum. İlk görüşmede değil de bir hafta içinde, haftanın başında ve sonunda görüşürüz" dedi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den asgari ücret açıklaması: Aralık sonunu beklemeyeceğiz

Bakan Bilgin, dün yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bilgin, asgari ücretin tespitine ilişkin aralık ayının sonunu bekleme niyetinde olmadıklarını belirterek, "Aralık ayının başında başlarız, 1-2 hafta içinde bitiririz. Bu sefer erken bitirme eğilimindeyiz. Çünkü taraflarla, sosyal ortaklarımızla görüşüyoruz. Onlarla bir uzlaşma noktasına doğru gidiyoruz. Araştırmamızın ilk verileri de onlarla uzlaşabileceğimiz yönünde" diye konuştu.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den asgari ücret açıklaması: Aralık sonunu beklemeyeceğiz

'ASGARİ ÜCRET ANKETİNİN SONUÇLARI ÇARŞAMBA GÜNÜ NETLEŞİR'

Bakan Bilgin, asgari ücrette işverene sağlanan 75 liralık destek anımsatılarak, bu dönemde nasıl bir yol izleneceğinin sorulması üzerine de "O daha önce Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği bir karardı. Uygulandı ve bitti. İşverene destek vermeyeceğiz, işçilerimize destek vereceğiz" dedi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den asgari ücret açıklaması: Aralık sonunu beklemeyeceğiz

Bilgin, işçiye verilecek desteğin nereden karşılanacağına ilişkin soruya da "Onu bilmiyorum, nereden verirsek. Doğrudan doğruya belirleyeceğimiz rakamın seviyesine göre, miktarına göre. Bütçeden aktarılan veya başka bir şekilde" diye cevap verdi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den asgari ücret açıklaması: Aralık sonunu beklemeyeceğiz

Ayrıca asgari ücretin tespiti için yapılan anket sonuçlarının çarşamba günü sonuçlanacağını belirten Bilgin, "Önce Cumhurbaşkanı'mızla paylaşacağım. Muhtemelen bir sonraki kabinede araştırmanın sonuçlarını takdim ederim" diye konuştu.