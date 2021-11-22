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Haberler Galeri Emekli ek kazançla gülecek! SSK, SGK, Bağ-Kur'luya 1.000 -1.500 - 2.000 TL'ye kadar ödeme yapılıyor! Bankamatikten anında çekin

Emekli ek kazançla gülecek! SSK, SGK, Bağ-Kur'luya 1.000 -1.500 - 2.000 TL'ye kadar ödeme yapılıyor! Bankamatikten anında çekin

Emekli ek kazançla gülecek. SSK, SGK, Bağ-Kur'luya 1.000 -1.500 - 2.000 TL'ye kadar ödeme yapılıyor. Bankamatikten anında çekin. Milyonlarca emekli bankalar tarafından sunulan promosyon ödemeleri ile ek kazanç elde ediyor. Daha önce 1.750 lira olan promosyonda üst limit 2 bin liraya kadar çıktı. İsteyen emekli istediği an maaşını taşıyıp en yüksek promosyonu alabilir. Bankaların yıl sonu için duyurduğu promosyon fırsatlarını haberimizde derledik. İşte, bankaların güncel promosyon miktarları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.11.2021 23:46
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Emekli ek kazançla gülecek! SSK, SGK, Bağ-Kur’luya 1.000 -1.500 - 2.000 TL’ye kadar ödeme yapılıyor! Bankamatikten anında çekin

2021'in son günlerinde en çok merak edilen başlıklardan biri emekli promosyon ücretleri. Emekliler 3 yıl maaş alma taahhüdü vermeleri halinde maaş oranlarına göre promosyon ödemesi alabiliyor. Promosyon miktarları ise emekli maaşlarına göre, 500 ile 2 bin 500 lira arasında değişiyor. Emekliler yeni promosyon döneminde 3 yıllık sözleşme imzalamaları halinde bir defaya mahsus 500 ile 2500 lira arasında promosyon ödemesi alabilecekler. İşte, bankaların sunduğu promosyon miktarları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli ek kazançla gülecek! SSK, SGK, Bağ-Kur’luya 1.000 -1.500 - 2.000 TL’ye kadar ödeme yapılıyor! Bankamatikten anında çekin

SGK, 5 milyon 964 bini SSK, 1 milyon 654 bini Bağkur, 1 milyon 569 bini Emekli Sandığı statüsünde olmak üzere toplam 9 milyon 187 bin kişiye emekli aylığı ödüyor. Dul ve yetim maaşı alanlarla birlikte bu sayı 12.5 milyonu buluyor. Buradaki potansiyel ise bankaları promosyon konusunda yarışa sokuyor.

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Emekli ek kazançla gülecek! SSK, SGK, Bağ-Kur’luya 1.000 -1.500 - 2.000 TL’ye kadar ödeme yapılıyor! Bankamatikten anında çekin

TABAN TUTARLAR NE KADAR?

Maaşı 1.500 liraya kadar olan emeklilere 500 lira, 1.500-2.500 lira arasında olana 625 lira, 2 bin 500 lira üstü olana da 750 lira tutarında promosyon ödeniyor. Ancak bunlar taban tutarlar.

Yani özel bankalar isterse belirlenenden daha fazla promosyon tutarı verebiliyor. Peki, emekliler 3 yıllık süreyi beklemeden yüksek promosyondan yararlanacak? Emeklinin öncelikle emekli maaşının yattığı bankayı değiştirmesi gerekiyor.

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Emekli ek kazançla gülecek! SSK, SGK, Bağ-Kur’luya 1.000 -1.500 - 2.000 TL’ye kadar ödeme yapılıyor! Bankamatikten anında çekin

MAAŞ NASIL TAŞINIR?

Banka değiştirme işlemi kolaylıkla yapılabiliyor. Bankasıyla 3 yıllık taahhüt süresi dolan emekliler veya yeni emekli olanlar, istedikleri bankaya başvurarak promosyon alabiliyor. Bu arada daha iyi bir avantaj çıkarsa 3 yılın dolması da gerekmiyor.

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Emekli ek kazançla gülecek! SSK, SGK, Bağ-Kur’luya 1.000 -1.500 - 2.000 TL’ye kadar ödeme yapılıyor! Bankamatikten anında çekin

Emekli istediği an diğer bankaya geçebiliyor. Bunun için geçiş yapacağı ve halihazırda maaş aldığı bankaya bildirimde bulunması yeterli. Bildirim, bankaların şubelerinde veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

Hemen hesap açılıyor. Emekli mevcut bankada kaldığı sürenin promosyonunu alıyor, kalanını iade ediyor. Yeni geçtiği bankadan da promosyonu peşin alıyor.