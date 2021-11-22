Emekli ek kazançla gülecek! SSK, SGK, Bağ-Kur'luya 1.000 -1.500 - 2.000 TL'ye kadar ödeme yapılıyor! Bankamatikten anında çekin

Emekli ek kazançla gülecek. SSK, SGK, Bağ-Kur'luya 1.000 -1.500 - 2.000 TL'ye kadar ödeme yapılıyor. Bankamatikten anında çekin. Milyonlarca emekli bankalar tarafından sunulan promosyon ödemeleri ile ek kazanç elde ediyor. Daha önce 1.750 lira olan promosyonda üst limit 2 bin liraya kadar çıktı. İsteyen emekli istediği an maaşını taşıyıp en yüksek promosyonu alabilir. Bankaların yıl sonu için duyurduğu promosyon fırsatlarını haberimizde derledik. İşte, bankaların güncel promosyon miktarları...