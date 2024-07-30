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SSK, BAĞ-KUR'lunun maaş zam farkı yattı mı, ne zaman yatacak? Emekliye (4A-4B) 2.500 TL fark ödemesi tarihi netleşti mi?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranı %24,73 olarak açıklandı. Bu artış sonrası emekliler, maaşlarındaki zam farklarının ne zaman ödeneceğini merakla bekliyor. En düşük emekli maaşının 12 bin 500 TL'ye yükselmesiyle birlikte "Hangi emekli ne kadar zam farkı alacak?" sorusu da önem kazandı. 2024 Temmuz ayı için belirlenen emekli maaş farklarının ödeneceği tarihler de yakında duyurulacak. İşte, bu sürece dair tüm ayrıntılar...

ahaber.com.tr
Giriş: 30.07.2024 14:38 Güncelleme: 30.07.2024 14:40
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SSK, BAĞ-KUR’lunun maaş zam farkı yattı mı, ne zaman yatacak? Emekliye 4A-4B 2.500 TL fark ödemesi tarihi netleşti mi?

En düşük emekli maaşının 12 bin 500 liraya çıkarılmasının ardından, zamlı emekli maaş farklarının hesaplara yatırılacağı tarih emekliler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan açıklamada, zamlı maaş farklarının emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alanlara hangi tarihte ödeneceği duyurulmuştu. Peki, zamlı emekli maaş farkları hesaplara yattı mı, ne zaman yatacak? İşte 2024 Temmuz ayı için emekli zam farkı ödeme takvimiyle ilgili tüm detaylar haberimizde…

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SSK, BAĞ-KUR’lunun maaş zam farkı yattı mı, ne zaman yatacak? Emekliye 4A-4B 2.500 TL fark ödemesi tarihi netleşti mi?

Emekli Maaş Farkları Yatırıldı!

Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin Temmuz ayı zam farkları 26 Temmuz Cuma günü hesaplarına yatırıldı. Peki, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerini neler bekliyor? İşte detaylar...

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SSK, BAĞ-KUR’lunun maaş zam farkı yattı mı, ne zaman yatacak? Emekliye 4A-4B 2.500 TL fark ödemesi tarihi netleşti mi?

Emekli Sandığı Emeklilerinin Zam Farkları Ödendi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alanların Temmuz ayı zam farklarının 26 Temmuz 2024 tarihinde ödendiğini duyurdu.

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SSK, BAĞ-KUR’lunun maaş zam farkı yattı mı, ne zaman yatacak? Emekliye 4A-4B 2.500 TL fark ödemesi tarihi netleşti mi?

Zam Farkları Nasıl Hesaplandı?

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/1-c bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 441 bin 795 kişi için Temmuz 2024'ten itibaren aylıklarda oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerindeki hesaplara gönderildi.

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SSK, BAĞ-KUR’lunun maaş zam farkı yattı mı, ne zaman yatacak? Emekliye 4A-4B 2.500 TL fark ödemesi tarihi netleşti mi?

Ödeme Planı

Aylıklarını Her Ay Alanlar: Temmuz ayı için 1 aylık maaş farkı.

Üç Aylık Aylık Alanlar:

1. Grup (Mayıs-Haziran-Temmuz): Temmuz ayı için 1 aylık maaş farkı.

2. Grup (Haziran-Temmuz-Ağustos): Temmuz ve Ağustos ayları için 2 aylık maaş farkı.

3. Grup (Temmuz-Ağustos-Eylül): Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları için 3 aylık maaş farkı.

Toplam fark ödemesi tutarı 11 milyar TL olarak belirlendi.