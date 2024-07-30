SSK, BAĞ-KUR'lunun maaş zam farkı yattı mı, ne zaman yatacak? Emekliye (4A-4B) 2.500 TL fark ödemesi tarihi netleşti mi?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranı %24,73 olarak açıklandı. Bu artış sonrası emekliler, maaşlarındaki zam farklarının ne zaman ödeneceğini merakla bekliyor. En düşük emekli maaşının 12 bin 500 TL'ye yükselmesiyle birlikte "Hangi emekli ne kadar zam farkı alacak?" sorusu da önem kazandı. 2024 Temmuz ayı için belirlenen emekli maaş farklarının ödeneceği tarihler de yakında duyurulacak. İşte, bu sürece dair tüm ayrıntılar...