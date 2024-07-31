O tarihler emekliliğinizi 2-3-4-5-6 yıl erkene çekecek! EYT’siz tablo hesaplandı: 3600 ve 5400 günle...

Çalışanların en büyük hayali olan emeklilik, EYT yasası ile birlikte 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olan milyonlarca kişi için gerçeğe dönüştü. Prim ve yıl şartını tamamlayanlar emeklilik maaşlarına kavuşurken, bu tarihten sonra sigortalı olanlar için ise erken emeklilik yolları aranıyor. İşe giriş tarihleri nedeniyle EYT yasasından faydalanamayanlar, "Erken emeklilik mümkün mü?" sorusunun cevabını arıyor. Yasalarımız, emeklilik süresini öne çekmek için farklı seçenekler sunuyor. İşte konuya ilişkin Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberi...