31 Temmuz 2024, Çarşamba
O tarihler emekliliğinizi 2-3-4-5-6 yıl erkene çekecek! EYT'siz tablo hesaplandı: 3600 ve 5400 günle...
8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar prim ve yıl şartını tamamlayarak emeklilik hakkına kavuşurken, giriş tarihi nedeniyle bu fırsattan yararlanamayanlar için de çeşitli seçenekler mevcut. Bu gruba yönelik 8 farklı formül öne çıkıyor, her biri emeklilik yolunda farklı avantajlar sunuyor. İşte, bu önemli detaylar ve emeklilik imkanları hakkında bilmeniz gerekenler...
Giriş: 31.07.2024 07:08 Güncelleme: 31.07.2024 07:08
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