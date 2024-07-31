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O tarihler emekliliğinizi 2-3-4-5-6 yıl erkene çekecek! EYT'siz tablo hesaplandı: 3600 ve 5400 günle...

8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar prim ve yıl şartını tamamlayarak emeklilik hakkına kavuşurken, giriş tarihi nedeniyle bu fırsattan yararlanamayanlar için de çeşitli seçenekler mevcut. Bu gruba yönelik 8 farklı formül öne çıkıyor, her biri emeklilik yolunda farklı avantajlar sunuyor. İşte, bu önemli detaylar ve emeklilik imkanları hakkında bilmeniz gerekenler...

ahaber.com.tr
Giriş: 31.07.2024 07:08 Güncelleme: 31.07.2024 07:08
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O tarihler emekliliğinizi 2-3-4-5-6 yıl erkene çekecek! EYT’siz tablo hesaplandı: 3600 ve 5400 günle...

Çalışanların en büyük hayali olan emeklilik, EYT yasası ile birlikte 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olan milyonlarca kişi için gerçeğe dönüştü. Prim ve yıl şartını tamamlayanlar emeklilik maaşlarına kavuşurken, bu tarihten sonra sigortalı olanlar için ise erken emeklilik yolları aranıyor. İşe giriş tarihleri nedeniyle EYT yasasından faydalanamayanlar, "Erken emeklilik mümkün mü?" sorusunun cevabını arıyor. Yasalarımız, emeklilik süresini öne çekmek için farklı seçenekler sunuyor. İşte konuya ilişkin Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberi...

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O tarihler emekliliğinizi 2-3-4-5-6 yıl erkene çekecek! EYT’siz tablo hesaplandı: 3600 ve 5400 günle...

Kadınlar İçin Emeklilik Avantajları

Kadınlar, çocuk doğumundan sonraki iki yıl içinde çalışılmayan süreleri borçlanarak emeklilik primlerini tamamlayabiliyor. En fazla üç çocuk için borçlanma yapabilen kadınlar, çocuk başına iki yıl, toplamda altı yıl prim kazanabiliyor.

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O tarihler emekliliğinizi 2-3-4-5-6 yıl erkene çekecek! EYT’siz tablo hesaplandı: 3600 ve 5400 günle...

Ancak, borçlanma yapılacak çocukların sigortalı olunan tarihten ya da stajdan sonra dünyaya gelmiş olması şartı bulunuyor.

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O tarihler emekliliğinizi 2-3-4-5-6 yıl erkene çekecek! EYT’siz tablo hesaplandı: 3600 ve 5400 günle...

Erkekler İçin Askerlik Borçlanması

Erkekler, askerlikte geçen sürelerin ihtiyaç duydukları kısmını borçlanarak emeklilik hesaplarına katabiliyor. Askerliğin sigorta başlangıcından önce ya da sonra olması fark etmiyor.

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O tarihler emekliliğinizi 2-3-4-5-6 yıl erkene çekecek! EYT’siz tablo hesaplandı: 3600 ve 5400 günle...

Borçlanma yapıldığında, sigorta başlangıcı borçlanılan süre kadar geriye çekiliyor ve emeklilik primi kazanılıyor.