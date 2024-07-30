47 48 49 50 yaşa piyango gibi erken emeklilik! 1995 1999 2000 2005 SGK girişine kadın-erkek prim, gün hesabı...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yapılan düzenlemelerle sigorta primi ödeme başlangıç tarihlerine göre emeklilik yaşını ve gerekli prim gün sayısını belirleyebiliyor. Bu nedenle, emeklilik planlarını oluştururken yaş ve prim gün sayısı hesaplamaları büyük önem taşıyor.

Emeklilik seçenekleri arasından en uygun olanı seçmek isteyenler için hazırlanan bu rehber, SGK tarafından sunulan emeklilik planlarını değerlendirmenize ve en doğru kararı vermenize yardımcı olacak bir kılavuz niteliğinde.