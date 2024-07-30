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47 48 49 50 yaşa piyango gibi erken emeklilik! 1995 1999 2000 2005 SGK girişine kadın-erkek prim, gün hesabı...

Erken emeklilik hakkı, sigorta primi ödeme süreleri ve başlangıç tarihlerine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. 1999 yılından sonra sigorta primi ödemeye başlayan bireyler, daha yüksek emeklilik yaşlarına tabi tutulurken, 1999 yılı öncesinde sigorta primi ödemeye başlayanlar için daha erken yaşlarda emeklilik fırsatı doğmaktadır. Bu durum, emeklilik planlarını yaparken kişinin sigorta primi ödeme geçmişinin ve başlangıç tarihlerinin ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

ahaber.com.tr
Giriş: 30.07.2024 06:52 Güncelleme: 30.07.2024 08:54
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47 48 49 50 yaşa piyango gibi erken emeklilik! 1995 1999 2000 2005 SGK girişine kadın-erkek prim, gün hesabı...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yapılan düzenlemelerle sigorta primi ödeme başlangıç tarihlerine göre emeklilik yaşını ve gerekli prim gün sayısını belirleyebiliyor. Bu nedenle, emeklilik planlarını oluştururken yaş ve prim gün sayısı hesaplamaları büyük önem taşıyor.

Emeklilik seçenekleri arasından en uygun olanı seçmek isteyenler için hazırlanan bu rehber, SGK tarafından sunulan emeklilik planlarını değerlendirmenize ve en doğru kararı vermenize yardımcı olacak bir kılavuz niteliğinde.

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47 48 49 50 yaşa piyango gibi erken emeklilik! 1995 1999 2000 2005 SGK girişine kadın-erkek prim, gün hesabı...

Emeklilik Hayalleri Artık Daha Planlı!

Emeklilik, çalışma hayatının ardından gelen ve herkesin heyecanla beklediği bir dönem. Peki, ne zaman ve hangi şartlarda emekli olabileceğinizi biliyor musunuz? İşte emeklilik planlaması yaparken size yol gösterecek bilgiler…

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47 48 49 50 yaşa piyango gibi erken emeklilik! 1995 1999 2000 2005 SGK girişine kadın-erkek prim, gün hesabı...

Emeklilik Tablosu ile Geleceğinizi Şekillendirin

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sigorta prim ödeme başlangıç tarihine göre kadın ve erkek çalışanlar için ayrı ayrı hazırladığı emeklilik tablosu ile vatandaşların akıllarındaki "Ne zaman emekli olurum?" sorusuna net yanıtlar sunuyor.

Bu tablolar, bireylerin emeklilik planlaması yaparken bilinçli kararlar almasına yardımcı olacak ve ne zaman ve hangi şartlarda emekli olabileceklerini net bir şekilde ortaya koyuyor.

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47 48 49 50 yaşa piyango gibi erken emeklilik! 1995 1999 2000 2005 SGK girişine kadın-erkek prim, gün hesabı...

Tablo Nasıl Kullanılır?

Emeklilik hesaplamalarında kullanılan tablonun kullanımı oldukça basit. İlk adım olarak, sigorta primi ödeme başlangıç tarihinizi bilmeniz gerekiyor. Bu tarih, SGK kayıtlarınızda yer alan ve ilk sigorta primi ödemenizin yapıldığı tarihtir. Daha sonra, SGK tarafından yayımlanan tablolardan, ilgili tarih aralığını bulun ve bu tarihe göre gerekli prim gün sayısını ve emeklilik yaşınızı tespit edebilirsiniz.

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47 48 49 50 yaşa piyango gibi erken emeklilik! 1995 1999 2000 2005 SGK girişine kadın-erkek prim, gün hesabı...

Sigorta Primi Ödeme Başlangıç Tarihi Yıl Şartıyla Prim Gün Sayısı Emeklilik Yaşı Şartı

Erkek için,

31.12.2008 ve sonrası 7100 gün 60 yaş

09.09.1999 ~ 31.12.2008 7000 gün 60 yaş

24.11.1998 ~ 08.09.1999 25 yıl; 5975 gün 58 yaş

24.05.1997 ~ 23.11.1998 25 yıl; 5900 gün 57 yaş

24.11.1995 ~ 23.05.1997 25 yıl; 5825 gün 56 yaş

24.05.1994 ~ 23.11.1995 25 yıl; 5750 gün 55 yaş

24.11.1992 ~ 23.05.1994 25 yıl; 5675 gün 54 yaş

24.05.1991 ~ 23.11.1992 25 yıl; 5600 gün 53 yaş