30 Temmuz 2024, Salı
47 48 49 50 yaşa piyango gibi erken emeklilik! 1995 1999 2000 2005 SGK girişine kadın-erkek prim, gün hesabı...
Erken emeklilik hakkı, sigorta primi ödeme süreleri ve başlangıç tarihlerine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. 1999 yılından sonra sigorta primi ödemeye başlayan bireyler, daha yüksek emeklilik yaşlarına tabi tutulurken, 1999 yılı öncesinde sigorta primi ödemeye başlayanlar için daha erken yaşlarda emeklilik fırsatı doğmaktadır. Bu durum, emeklilik planlarını yaparken kişinin sigorta primi ödeme geçmişinin ve başlangıç tarihlerinin ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.
Giriş: 30.07.2024 06:52 Güncelleme: 30.07.2024 08:54
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