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SSK BAĞ-KUR'lular dikkat emekliliğiniz yanmasın! 3 harf emekliliği tehlikeye sokuyor! EYT'de gün prim yıl şartı... 

EYT kapsamında emeklilik hakkı kazanan milyonlarca vatandaşın çok dikkat etmesi gereken bir nokta bulunuyor. Gün, prim, yıl şartını tamamladığınızı düşünseniz bile eğer hizmet dökümünüzde bunlar varsa emekliliğiniz yanabilir. SGK üzerinden kolayca bakarak kontrol edebilirsiniz. İşte sigortalıları emeklilikten edecek harfler…

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.06.2023 11:13 Güncelleme Tarihi: 14.06.2023 11:13
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SSK BAĞ-KUR’lular dikkat emekliliğiniz yanmasın! 3 harf emekliliği tehlikeye sokuyor! EYT’de gün prim yıl şartı...

5 milyon kişiye emeklilik yolunu aralayan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin kapısından dönmeyin. Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olup ya da borçlanmayla başlangıcını bu tarihlere çekip prim ve yıl şartını tamamlayanlar aylık başvurusunu yaparken beklenmedik sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Bu 3 harf emekliliğinizi askıya aldırabilir. İşte detayları...

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SSK BAĞ-KUR’lular dikkat emekliliğiniz yanmasın! 3 harf emekliliği tehlikeye sokuyor! EYT’de gün prim yıl şartı...

EYT yasası yaklaşık 5 milyon kişiye emeklilik yolunu açarken, yeni reformlar için de hazırlıklar başladı. Özellikle Bağ-Kur'lulara ve kadınlara yönelik emeklilik müjdeleri için kollar sıvandı.

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SSK BAĞ-KUR’lular dikkat emekliliğiniz yanmasın! 3 harf emekliliği tehlikeye sokuyor! EYT’de gün prim yıl şartı...

8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olup ya da borçlanmayla başlangıcını bu tarihlere çekip prim ve yıl şartını tamamlayanlar aylık başvurusunu yaparken, hizmet dökümünde yer alan bazı harfler, emekliliği tehlikeye sokuyor.

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SSK BAĞ-KUR’lular dikkat emekliliğiniz yanmasın! 3 harf emekliliği tehlikeye sokuyor! EYT’de gün prim yıl şartı...

HANGİ HARFLER KRİTİK

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), gerçekleştirdiği denetimlerin ardından bazı kriterlere göre iş yerlerini S (Sahte iş yeri), Ş (Şüpheli iş yeri) ve K (Kontrollü iş yeri) harfleri ile kodluyor. 'Ş' harfi, iş yerinin şüpheli işyeri kapsamında olduğu ve hakkında denetim/inceleme yapılacağı anlamı taşıyor.

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SSK BAĞ-KUR’lular dikkat emekliliğiniz yanmasın! 3 harf emekliliği tehlikeye sokuyor! EYT’de gün prim yıl şartı...

Ş HARFİ VARSA NE OLACAK?

Eğer bir iş yerine 'Ş-Şüpheli' kodu konulmuşsa, burası hakkında bir denetim süreci başlıyor. Söz konusu denetimin amacı, bu iş yerinden sahte sigortalı bildiriminde bulunup bulunulmadığını tespit etmek.