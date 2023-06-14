SSK BAĞ-KUR'lular dikkat emekliliğiniz yanmasın! 3 harf emekliliği tehlikeye sokuyor! EYT'de gün prim yıl şartı... 

5 milyon kişiye emeklilik yolunu aralayan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin kapısından dönmeyin. Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olup ya da borçlanmayla başlangıcını bu tarihlere çekip prim ve yıl şartını tamamlayanlar aylık başvurusunu yaparken beklenmedik sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Bu 3 harf emekliliğinizi askıya aldırabilir. İşte detayları...