14 Haziran 2023, Çarşamba
SSK BAĞ-KUR'lular dikkat emekliliğiniz yanmasın! 3 harf emekliliği tehlikeye sokuyor! EYT'de gün prim yıl şartı...
EYT kapsamında emeklilik hakkı kazanan milyonlarca vatandaşın çok dikkat etmesi gereken bir nokta bulunuyor. Gün, prim, yıl şartını tamamladığınızı düşünseniz bile eğer hizmet dökümünüzde bunlar varsa emekliliğiniz yanabilir. SGK üzerinden kolayca bakarak kontrol edebilirsiniz. İşte sigortalıları emeklilikten edecek harfler…
Giriş Tarihi: 14.06.2023 11:13 Güncelleme Tarihi: 14.06.2023 11:13
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