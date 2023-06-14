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Haberler Galeri Haziran ayı Evde Bakım Maaşı yatan iller listesi | Evde Bakım Maaşı ne kadar yattı, zamlandı mı? SMS, e-Devlet sorgulama ekranı...

Haziran ayı Evde Bakım Maaşı yatan iller listesi | Evde Bakım Maaşı ne kadar yattı, zamlandı mı? SMS, e-Devlet sorgulama ekranı...

Evde Bakım Maaşı alan vatandaşlar haziran ayı ödemelerinin hesaba ne zaman geçeceğini merak ediyorlar. Kurban Bayramı öncesinde maaşını bekleyenler için detaylar çıktı. Ocak zammı ile artış gösteren paralar SMS ve e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Peki Evde Bakım Maaşı ne kadar yattı, zamlandı mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.06.2023 12:15 Güncelleme Tarihi: 14.06.2023 12:20
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Haziran ayı Evde Bakım Maaşı yatan iller listesi | Evde Bakım Maaşı ne kadar yattı, zamlandı mı? SMS, e-Devlet sorgulama ekranı...

Evde Bakım Maaşı alan vatandaşlar haziran ayı ödemelerinin hesaba ne zaman geçeceğini merak ediyorlar. Kurban Bayramı öncesinde maaşını bekleyenler için detaylar çıktı. Ocak zammı ile artış gösteren paralar SMS ve e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Peki Evde Bakım Maaşı ne kadar yattı, zamlandı mı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Haziran ayı Evde Bakım Maaşı yatan iller listesi | Evde Bakım Maaşı ne kadar yattı, zamlandı mı? SMS, e-Devlet sorgulama ekranı...

HAZİRAN EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakıma ihtiyacı olan ağır engelliler ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay 2 milyar 448 milyon lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladıklarını bildirdi.

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Haziran ayı Evde Bakım Maaşı yatan iller listesi | Evde Bakım Maaşı ne kadar yattı, zamlandı mı? SMS, e-Devlet sorgulama ekranı...

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, bakanlık tarafından sunulan en önemli toplum temelli bakım hizmet modellerinden biri olan Evde Bakım Yardımı'nın 2006'da engellilerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatıldığını hatırlattı.

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Haziran ayı Evde Bakım Maaşı yatan iller listesi | Evde Bakım Maaşı ne kadar yattı, zamlandı mı? SMS, e-Devlet sorgulama ekranı...

Bu yardımla bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayanların desteklendiğini belirten Göktaş, "Bakanlık olarak engelli bireylerin eğitim, sağlık, güvenlik, istihdam gibi temel haklarına tam olarak ulaşmaları için hak temelli bir bakış açısıyla politikalar geliştiriyoruz." ifadesini kullandı.

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Haziran ayı Evde Bakım Maaşı yatan iller listesi | Evde Bakım Maaşı ne kadar yattı, zamlandı mı? SMS, e-Devlet sorgulama ekranı...

Evde Bakım Yardımı kapsamında 2023 yılı ocak-temmuz dönemi için tam bağımlı durumdaki engelli yakınına evde bakmak isteyen ailelere aylık 4 bin 336 lira nakdi yardım yapıldığını belirten Göktaş, şunları kaydetti:

"Bakıma ihtiyacı olan ağır engelliler ve aileleri için bu ay toplam 2 milyar 448 milyon lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladık. Bu ay 570 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor. Bakanlık olarak engellilik alanındaki Türkiye Yüzyılı vizyonumuz çerçevesinde hak temelli sosyal yardımların şeffaf bir anlayışla sürdürülebilir olmasını çok önemli görüyoruz.