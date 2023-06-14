14 Haziran 2023, Çarşamba
Haziran ayı Evde Bakım Maaşı yatan iller listesi | Evde Bakım Maaşı ne kadar yattı, zamlandı mı? SMS, e-Devlet sorgulama ekranı...
Evde Bakım Maaşı alan vatandaşlar haziran ayı ödemelerinin hesaba ne zaman geçeceğini merak ediyorlar. Kurban Bayramı öncesinde maaşını bekleyenler için detaylar çıktı. Ocak zammı ile artış gösteren paralar SMS ve e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Peki Evde Bakım Maaşı ne kadar yattı, zamlandı mı?
Giriş Tarihi: 14.06.2023 12:15 Güncelleme Tarihi: 14.06.2023 12:20
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