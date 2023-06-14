89.900 TL’ye devlet destekli ev sahibi olun! 1+1, 2+1, 3+1 müstakil konutlarda fiyat listesi şekillendi! 55, 59, 81, 120, 134 metrekare prefabrik evler...

Prefabrik evler, geleneksel inşaat yöntemleriyle yapılan evlere kıyasla daha ekonomik olması sebebiyle ilgi çekici bir hale gelmiştir. Ayrıca depreme karşı dayanıklı yapısı da ilgiyi arttırmaktadır. Ancak yine de fiyatlar, tercih ettiğiniz özelliklere ve beklentilere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Belirli şartlar karşılığında devlet desteği de sağlanan evlerde örneğin, 289.900 TL'lik bir konutu 89.900 liraya alabilirsiniz. İşte prefabrik evlere ilişkin merak edilenler...