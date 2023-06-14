14 Haziran 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 89.900 TL'ye devlet destekli ev sahibi olun! 1+1, 2+1, 3+1 müstakil konutlarda fiyat listesi şekillendi! 55, 59, 81, 120, 134 metrekare prefabrik evler...

89.900 TL'ye devlet destekli ev sahibi olun! 1+1, 2+1, 3+1 müstakil konutlarda fiyat listesi şekillendi! 55, 59, 81, 120, 134 metrekare prefabrik evler...

Günümüzde, hızlı ve pratik bir şekilde konut ihtiyacını karşılamak amacıyla prefabrik evlere ilgi artarken, uygun fiyatları da konutları cazip hale getirmektedir. Prefabrik evler, fabrikalarda önceden üretilen ve daha sonra montajı yapılan yapılar olarak tanımlanır. 55, 59, 81, 120, 134 metrekareye kadar ulaşan 1+1, 2+1, 3+1 müstakil evler 2 veya tek katlı olarak da sunuluyor. Ayrıca şartları sağlayan vatandaşlara devlet 200.000 TL'ye varan destek sağlıyor. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.06.2023 10:48 Güncelleme Tarihi: 14.06.2023 10:54
  • 1
  • 15
89.900 TL’ye devlet destekli ev sahibi olun! 1+1, 2+1, 3+1 müstakil konutlarda fiyat listesi şekillendi! 55, 59, 81, 120, 134 metrekare prefabrik evler...

Prefabrik evler, geleneksel inşaat yöntemleriyle yapılan evlere kıyasla daha ekonomik olması sebebiyle ilgi çekici bir hale gelmiştir. Ayrıca depreme karşı dayanıklı yapısı da ilgiyi arttırmaktadır. Ancak yine de fiyatlar, tercih ettiğiniz özelliklere ve beklentilere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Belirli şartlar karşılığında devlet desteği de sağlanan evlerde örneğin, 289.900 TL'lik bir konutu 89.900 liraya alabilirsiniz. İşte prefabrik evlere ilişkin merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
89.900 TL’ye devlet destekli ev sahibi olun! 1+1, 2+1, 3+1 müstakil konutlarda fiyat listesi şekillendi! 55, 59, 81, 120, 134 metrekare prefabrik evler...

Prefabrik evlerin en büyük avantajlarından biri, kısa sürede inşa edilebilmeleridir. Fabrikalarda üretilen parçalar, araziye getirildikten sonra birleştirilerek hızlıca ev haline dönüşebiliyor.

  • 3
  • 15
89.900 TL’ye devlet destekli ev sahibi olun! 1+1, 2+1, 3+1 müstakil konutlarda fiyat listesi şekillendi! 55, 59, 81, 120, 134 metrekare prefabrik evler...

Bu da zamandan ve iş gücünden tasarruf sağlıyor. Ayrıca prefabrik evler, çevre dostu malzemelerden üretildiği için sürdürülebilir bir yaşam modeline de katkıda bulunur.

  • 4
  • 15
89.900 TL’ye devlet destekli ev sahibi olun! 1+1, 2+1, 3+1 müstakil konutlarda fiyat listesi şekillendi! 55, 59, 81, 120, 134 metrekare prefabrik evler...

Prefabrik evlerin fiyatları, büyüklükleri, konumu ve kullanılan malzemelere göre değişiklik gösteriyor. Ancak genel olarak prefabrik evlerin betonarme evlere göre daha ekonomik olduğu söylenebilir.

  • 5
  • 15
89.900 TL’ye devlet destekli ev sahibi olun! 1+1, 2+1, 3+1 müstakil konutlarda fiyat listesi şekillendi! 55, 59, 81, 120, 134 metrekare prefabrik evler...

Betonarme evlerdeki inşaat maliyetlerinin yanı sıra, prefabrik evlerde de devlet tarafından sağlanan destekler ve kampanyalı fiyatlar bulunuyor. Bu da ev sahibi olmak isteyenler için cazip bir seçenek sunar. Prefabrik evler, müstakil yaşamı ve konforu uygun fiyatlarla sunan bir seçenek olarak ön plana çıkıyor.