14 Haziran 2023, Çarşamba
89.900 TL'ye devlet destekli ev sahibi olun! 1+1, 2+1, 3+1 müstakil konutlarda fiyat listesi şekillendi! 55, 59, 81, 120, 134 metrekare prefabrik evler...
Günümüzde, hızlı ve pratik bir şekilde konut ihtiyacını karşılamak amacıyla prefabrik evlere ilgi artarken, uygun fiyatları da konutları cazip hale getirmektedir. Prefabrik evler, fabrikalarda önceden üretilen ve daha sonra montajı yapılan yapılar olarak tanımlanır. 55, 59, 81, 120, 134 metrekareye kadar ulaşan 1+1, 2+1, 3+1 müstakil evler 2 veya tek katlı olarak da sunuluyor. Ayrıca şartları sağlayan vatandaşlara devlet 200.000 TL'ye varan destek sağlıyor. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 14.06.2023 10:48 Güncelleme Tarihi: 14.06.2023 10:54
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