Sigaraya 2 TL zam gelecek mi, geldi mi? 11 Ağustos sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Philip Morris, BAT, JTİ güncel fiyatları...

Sigaraya 2 TL zam gelecek mi, geldi mi? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tütün ürünleri kullanıcıları tarafından güncel sigara fiyatları merak ediliyor. Son olarak JTI grubuna uygulanan zammın ardından 2 Temmuz günü itibariyle Philip Morris, BAT ve İmperial gruplarına da 2 TL zam yapılmıştı. Yeni zam gelip gelmeyeceği ise araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, 11 Ağustos sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Philip Morris, BAT, JTİ güncel fiyatları...