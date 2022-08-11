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Haberler Galeri Sigaraya 2 TL zam gelecek mi, geldi mi? 11 Ağustos sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Philip Morris, BAT, JTİ güncel fiyatları...

Sigaraya 2 TL zam gelecek mi, geldi mi? 11 Ağustos sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Philip Morris, BAT, JTİ güncel fiyatları...

Sigaraya 2 TL zam gelecek mi, geldi mi? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tütün ürünleri kullanıcıları tarafından güncel sigara fiyatları merak ediliyor. Son olarak JTI grubuna uygulanan zammın ardından 2 Temmuz günü itibariyle Philip Morris, BAT ve İmperial gruplarına da 2 TL zam yapılmıştı. Yeni zam gelip gelmeyeceği ise araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, 11 Ağustos sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Philip Morris, BAT, JTİ güncel fiyatları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.08.2022 20:46 Güncelleme Tarihi: 11.08.2022 20:46
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Sigaraya 2 TL zam gelecek mi, geldi mi? 11 Ağustos sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Philip Morris, BAT, JTİ güncel fiyatları...

Sigaraya 2 TL zam gelecek mi, geldi mi? 11 Ağustos sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sigaraya yüzde 10 oranında ÖTV artışı yapılırken JTI, Philip Morris, BAT ve İmperial grubu sigaralara da 2 TL zam uygulanmıştı. Yeniden fiyatlarda artış yapılacağı iddiası sonrasında araştırmalar sıklaştı. Peki, Sigaraya 2 TL zam gelecek mi, geldi mi? 11 Ağustos sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Philip Morris, BAT, JTİ güncel fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sigaraya 2 TL zam gelecek mi, geldi mi? 11 Ağustos sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Philip Morris, BAT, JTİ güncel fiyatları...

SİGARAYA ZAM GELECEK Mİ?

ÖTV zammının ardından JTİ, Philip Morris, BAT ve İmperial grubuna uygulanan peş peşe sigara zammının ardından sigara fiyatlarına yeni zam geleceği iddiları gündeme geldi. Ancak şuan itibariyle sigara fiyatlarına zam gelmedi. Güncel fiyatları aşağıdan öğrenebilirsiniz...

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Sigaraya 2 TL zam gelecek mi, geldi mi? 11 Ağustos sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Philip Morris, BAT, JTİ güncel fiyatları...

İşte 11 Ağustos 2022 güncel sigara fiyatları listesi...

MARKA MARKA GÜNCEL SİGARA FİYATLARI 2022

Davidoff (Burgundy, Ivory, White - 31,00 TL

Davidoff C Line Blue - 28,00 TL

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Sigaraya 2 TL zam gelecek mi, geldi mi? 11 Ağustos sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Philip Morris, BAT, JTİ güncel fiyatları...

Lark: 28,00

Chesterfield: 27,50 TL

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Sigaraya 2 TL zam gelecek mi, geldi mi? 11 Ağustos sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Philip Morris, BAT, JTİ güncel fiyatları...

Camel: 28 TL

LD: 27,5 TL